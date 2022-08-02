Поранений український воїн Гудименко здивував журналістів CNN бажанням знову воювати: "Моя лють більша за мою біль". ВIДЕО
Український воїн, громадський активіст та політик Юрій Гудименко, який дістав важке поранення під час бою з росіянами та продовжує лікування, став героєм сюжету CNN.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, найбільш неочікуваним для журналістів стало бажання Гудименка повернутися на війну і продовжити знищувати окупантів. Американські журналісти відзначили високу особисту мотивацію й інших українських воїнів.
Топ коментарі
+63 Стороннімв Богдан
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Так, їх треба всіх вбити.
Ты нужен в политике!!!!! Пора заменять этих крыс и диб-в патриотами!
P.S. Не знаю як кому, проте наскільки гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою англійської мови на цьому відео. Наскільки приємніше слухати, як говорять британці, і у стократ гарніше звучить українська!
ну це ж треба, яке спостереження!
А от навчити українців, що слово "біль" у нашій мові, на відміну від "боли" на язьікє, роду чоловічого, не завадило б. Починаючи з редакторів ЗМІ.
здоровья, друг....., и респектище!
Начните с "Вовочка, Москва, победа", если еще не знакомы с его творчеством.
Он это написал несколько лет назад.
Ну а там и другим в его творчестве заинтересуетесь.