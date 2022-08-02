Поранений український воїн Гудименко здивував журналістів CNN бажанням знову воювати: "Моя лють більша за мою біль". ВIДЕО

Український воїн, громадський активіст та політик Юрій Гудименко, який дістав важке поранення під час бою з росіянами та продовжує лікування, став героєм сюжету CNN.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, найбільш неочікуваним для журналістів стало бажання Гудименка повернутися на війну і продовжити знищувати окупантів. Американські журналісти відзначили високу особисту мотивацію й інших українських воїнів.

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