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Новини Відео Війна
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Поранений український воїн Гудименко здивував журналістів CNN бажанням знову воювати: "Моя лють більша за мою біль". ВIДЕО

Український воїн, громадський активіст та політик Юрій Гудименко, який дістав важке поранення під час бою з росіянами та продовжує лікування, став героєм сюжету CNN.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, найбільш неочікуваним для журналістів стало бажання Гудименка повернутися на війну і продовжити знищувати окупантів. Американські журналісти відзначили високу особисту мотивацію й інших українських воїнів.

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Автор: 

армія рф (17554) поранення (2808) Гудименко Юрій (48)


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Топ коментарі
+63
Тримайся брат!
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02.08.2022 17:41
+45
Одужуйте, Юрій !
Так, їх треба всіх вбити.
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02.08.2022 17:46
+42
Ось би Гудименка президентом обрати... мрії-мрії...
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02.08.2022 17:44
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Тримайся брат!
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02.08.2022 17:41 Відповісти
Такi як Юрiй Гудименко або Iгор Лапiн та набагато iнших патрiотiв мають очолювати украiнську владу
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02.08.2022 20:11 Відповісти
Так. Біда лиш в тім, що багато кому патріоти дуууже заважають влаштовувати собі "цвєтущую жизнь" за будь-яких обставин. Особливо зручно шахраям робити це підчас війни. Тому вони тяжко працюють над тим, щоб дійсно достойні люди у владу не попали.
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03.08.2022 11:54 Відповісти
"putin's war" - як же вони заї**ли цим наративом
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02.08.2022 17:42 Відповісти
Ось би Гудименка президентом обрати... мрії-мрії...
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02.08.2022 17:44 Відповісти
І мої мрії
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02.08.2022 17:49 Відповісти
У нього вистачить розуму продовжувати робити свою справу, а не експерементувати міліонами життів українців, не маючи ніякого поняття, як керувати державою БЕЗ приколу.
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02.08.2022 17:56 Відповісти
Так а нахер вы его выберали ?!!! Кто то может мне это обьяснить ? А ****** кравчука, а кучмо, а яныка ?
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02.08.2022 18:08 Відповісти
ти таке питаєш в пані Чайки... Вона також попереджала всіх, ще три роки тому, що біда буде...
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02.08.2022 18:12 Відповісти
він в політиці 10 років. пошукай, він розумніший за 99% політиків
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02.08.2022 18:08 Відповісти
Потрібні не мрії, а дії.
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03.08.2022 11:56 Відповісти
Смерть кацапской падали.
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02.08.2022 17:45 Відповісти
Бачив це. Залiзна людина.
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02.08.2022 17:45 Відповісти
Одужуйте, Юрій !
Так, їх треба всіх вбити.
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02.08.2022 17:46 Відповісти
Таких не здолати та не перемогти...
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02.08.2022 17:48 Відповісти
Пане Юрію! Ви Герой! ЗСУ,ви Герої! Те,що ви робите зараз ,викликає повагу всього цивілізованого світу.З кожним днем після перемоги значення вашого подвигу буде зростати стократно! Безмежний дух нації! Але як же пекучий біль за загиблими...
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02.08.2022 17:48 Відповісти
Пусть здоровые воюют!
Ты нужен в политике!!!!! Пора заменять этих крыс и диб-в патриотами!
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02.08.2022 17:49 Відповісти
Бережи тебе Господь, козаче
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02.08.2022 17:53 Відповісти
Таких Українців багато. Cnn буде в ах.. як здивована.
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02.08.2022 17:56 Відповісти
Бо це Козак, а не срана сиклива москальня
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02.08.2022 17:59 Відповісти
Здоров'ячка та наснаги братику.👍....💙💪💛
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02.08.2022 18:01 Відповісти
Пригадалась народна мудрість:-"... козел очолює стаю левів..." Здоров'я тобі, Воїне!
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02.08.2022 18:02 Відповісти
Воїну наснаги та швидшого одужання!
P.S. Не знаю як кому, проте наскільки гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою англійської мови на цьому відео. Наскільки приємніше слухати, як говорять британці, і у стократ гарніше звучить українська!
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02.08.2022 18:06 Відповісти
...гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою...

ну це ж треба, яке спостереження!

А от навчити українців, що слово "біль" у нашій мові, на відміну від "боли" на язьікє, роду чоловічого, не завадило б. Починаючи з редакторів ЗМІ.
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02.08.2022 20:22 Відповісти
В стране,где такие Украинцы,как Юрий,смелые,мужественные,сильные,красивые во власти такая мерзота,просто уму непостижимо! Здоровья тебе герой,на таких,как ты держится Украина!
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02.08.2022 18:10 Відповісти
Аааа, це цього порохобота СБУ пов'язало сьогодні на ботофермі?
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02.08.2022 18:10 Відповісти
хто не зрозумів мій сарказм? Чого заспамили?
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03.08.2022 01:20 Відповісти
Козацькому роду нема переводу!
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02.08.2022 18:10 Відповісти
Швидкого одуження!
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02.08.2022 18:20 Відповісти
Красава!
здоровья, друг....., и респектище!
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02.08.2022 18:31 Відповісти
У Юры еще и прекрасный литературный талант. Почитайте его новеллы.
Начните с "Вовочка, Москва, победа", если еще не знакомы с его творчеством.
Он это написал несколько лет назад.
Ну а там и другим в его творчестве заинтересуетесь.
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02.08.2022 19:27 Відповісти
Тресковые войны. 18+
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02.08.2022 19:54 Відповісти
Одужуй!
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02.08.2022 19:47 Відповісти
друже головне одужуй!
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02.08.2022 20:01 Відповісти
Цікаво, що в відео ніхто не каже "росіяни", а просто "вороги", наче ми воюємо з якимось прибульцями. І такий наратив дуже часто чути. Невже із-за толератності такі всі стримані і не можуть називати речі своїми іменами. Смерть росії і кацапам!!!
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02.08.2022 20:28 Відповісти
 
 