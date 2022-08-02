УКР
Фрагменти тіла виявлено під час розбирання завалів багатоповерхового будинку в Гостомелі, - ДСНС. ВIДЕО

Фрагменти людського тіла виявили під час розбирання завалів зруйнованого окупантами у березні багатоповерхового будинку в Гостомелі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Чотири дні - з 29 липня по 2 серпня - рятувальники розбирали завали зруйнованого в березні багатоповерхового будинку у Гостомелі. Обстежуючи перший поверх зруйнованого будинку, рятувальники знайшли фрагменти тіла, які були передані на судмедекспертизу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тіла 41 загиблого від рук росіян на Київщині досі не ідентифікували, - Нацполіція

02.08.2022 21:47 Відповісти
Такие находки будут и 10 лет спустя после войны Нет прощения кацапским выродкам
02.08.2022 22:05 Відповісти
Только же хотел так же. Это только начало того кошмара что пришел к нам. И надолго. Ведь со временем. когда вернутся люди домой, начнут искать многих близких. тогда и начнет вылазить цифра потерь реальных среди гражданских. Еще ужаснемся, кто доживет.
02.08.2022 22:32 Відповісти
 
 