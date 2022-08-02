Фрагменти тіла виявлено під час розбирання завалів багатоповерхового будинку в Гостомелі, - ДСНС. ВIДЕО

Фрагменти людського тіла виявили під час розбирання завалів зруйнованого окупантами у березні багатоповерхового будинку в Гостомелі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Чотири дні - з 29 липня по 2 серпня - рятувальники розбирали завали зруйнованого в березні багатоповерхового будинку у Гостомелі. Обстежуючи перший поверх зруйнованого будинку, рятувальники знайшли фрагменти тіла, які були передані на судмедекспертизу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тіла 41 загиблого від рук росіян на Київщині досі не ідентифікували, - Нацполіція