Фрагменти тіла виявлено під час розбирання завалів багатоповерхового будинку в Гостомелі, - ДСНС. ВIДЕО
Фрагменти людського тіла виявили під час розбирання завалів зруйнованого окупантами у березні багатоповерхового будинку в Гостомелі на Київщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Чотири дні - з 29 липня по 2 серпня - рятувальники розбирали завали зруйнованого в березні багатоповерхового будинку у Гостомелі. Обстежуючи перший поверх зруйнованого будинку, рятувальники знайшли фрагменти тіла, які були передані на судмедекспертизу", - йдеться у повідомленні.
