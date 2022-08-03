Війська РФ почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь". ВIДЕО
На півдні загарбники почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Імовірна підготовка ворожого контрнаступу з планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.
Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
На рубежі Сухий Ставок - Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мали і з утратами відійшли.
Протягом дня ворог завдав два авіаційні та два ракетні удари по позиціях ЗСУ. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.
Пройшов майже місяць.
Але ніхто в Генштабі навіть не збирається виконувати наказ верховного головнокомандуючого і звільняти південь України від рашистських окупантів.
Навпаки, судячи з цього повідомлення ОП Південь, мова вже не йде ні про який наступ чи контрнаступ а тільки про глуху оборону.
останній із секти "72%" ?
моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта
21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
А у кого свербит "контрнаступление", то это лечится одной пробежкой по открытому пространству в полной выкладке под обстрелом в сторону вражеских позиций. Но результат не стопроцентный - некоторые не выздоравливают, а очень даже наоборот.
є два варіанти дій:
1. перекрити переправи повністю і знищити орків
2. тримати переправи під вогневим контролем, створюючи для орків ілюзію можливого наступу
І може мати катастрофічні наслідки.
голандці щоб здобути незалежність самі повідкривали дамби і потопили іспанців на своїй землі.
іде війна на виживання України і мають бути використані всі методи
Донецкую область эвакуируют и уничтожается Харьков и Николаев потому что мы не сделали за три года две сотни 155-мм стволов на Краматорском заводе, не обеспечили финансирование и не включили систему ОТРК "Гром-2" в военный заказ под бюджетное выделение средств Если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами.
Но вместо этого мы захотели поржать, и выбрали президентом непонятного для большинства населения ( ипонятного для разумной части народа) чувачка, который в течение трех лет не выделял средства для финансирования военного заказа, фактически разоружая армию накануне войны.
Тоді як народний суд може бути більш радикальним - заповіт цей Дрек (себто лайно) із вутюгом на пузі та паяльником у дупі підпише на передачу квартири на користь української справи... а потім як помре від ножа, то поховають... десь за містом прикопають... і ніхто не відшукає...
на ДРГ не тягне, а колаборант по сдачі українців, у разі приходу рашистів, уже готовий
певен, якщо пошерстити його комп та смартфон, там буде достатньо для посадки
Цитую:
допомога, до речі, підійшла. дякую вам.
стоїмо.
За такі речі під час Другої Світової ставили до стінки за співпрацю з ворогом і правильно робили.
пздж про "Контрнаступ на Херсон"закiнчився "Ситуація на півдні Напружена Ворог продовжує бойовi дії По РубежуОборони Розпочав створення удар\угруповання на Криворізьк\напрямку Ймовірний ворож\Контрнаступ на адмін\кордон Херсон\області" -команд\"Південь"