Війська РФ почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь". ВIДЕО

На півдні загарбники почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Імовірна підготовка ворожого контрнаступу з планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

На рубежі Сухий Ставок - Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мали і з утратами відійшли.

Протягом дня ворог завдав два авіаційні та два ракетні удари по позиціях ЗСУ. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Шойгу про нібито знищення українського HIMARS неправда, - Пентагон

+33
вот данные ******, который сдер украинский стикер в маршрутке. жители Кривого Рога, вот данные - Дрык Евгений Владимирович 11.07.1981 Адрес: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, Покровский район, 5ый микрорайон, Зарічний, дом 77, квартира 25
https://twitter.com/i/status/1554393300513193984
показати весь коментар
03.08.2022 02:29 Відповісти
+31
дякую, вгадали!

моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта

21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
показати весь коментар
03.08.2022 03:42 Відповісти
+27
а Ви вірите що ЗСУ під командуванням "Верховного" Зєлєнського і кротівнею на Банковій здатна це зробити ?

останній із секти "72%" ?
показати весь коментар
03.08.2022 03:24 Відповісти
арестовичъ обещал?
показати весь коментар
03.08.2022 02:18 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані райони на узбережжі Чорного моря, важливі для української економіки.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.
Пройшов майже місяць.
Але ніхто в Генштабі навіть не збирається виконувати наказ верховного головнокомандуючого і звільняти південь України від рашистських окупантів.
Навпаки, судячи з цього повідомлення ОП Південь, мова вже не йде ні про який наступ чи контрнаступ а тільки про глуху оборону.
показати весь коментар
03.08.2022 02:46 Відповісти
ну если Сам Зеленский приказал, тогда:

Артиллеристы, Зеленин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей (????)
Асвальтом! Беглым! Огонь! Огонь!
показати весь коментар
03.08.2022 02:56 Відповісти
Судячи з вашої іронії з приводу наказу звільняти південь України, ви за окупацію рашистами частини України?
показати весь коментар
03.08.2022 03:14 Відповісти
а Ви вірите що ЗСУ під командуванням "Верховного" Зєлєнського і кротівнею на Банковій здатна це зробити ?

останній із секти "72%" ?
показати весь коментар
03.08.2022 03:24 Відповісти
ЗСУ під командуванням головнокомандувача Залужного. Верховний не керує ЗСУ.
показати весь коментар
03.08.2022 09:03 Відповісти
судячи по іроніі, людина просто не слухає ********, і схоже ще до 19-го року була до цього не схильна.
показати весь коментар
03.08.2022 03:27 Відповісти
дякую, вгадали!

моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта

21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
показати весь коментар
03.08.2022 03:42 Відповісти
только не надо передергивать. если зеленский отдает дурацкие приказы, значит он и есть дурак
показати весь коментар
03.08.2022 05:54 Відповісти
Ой, я теж ******** цю ****** рімейкати.
показати весь коментар
03.08.2022 03:19 Відповісти
Т.е., неимоверно героический великий полководец Наполеон Боневтик приказал освободить все оккупированные территории, но эти трусливые бездарные крысы в Генштабе саботируют приказ. А Ваш посыл правильно понял?
показати весь коментар
03.08.2022 03:24 Відповісти
наше контрнаступление в основном будет выглядеть так: мы будем заходить в населенные пункты, из которых будет выходить враг.
А у кого свербит "контрнаступление", то это лечится одной пробежкой по открытому пространству в полной выкладке под обстрелом в сторону вражеских позиций. Но результат не стопроцентный - некоторые не выздоравливают, а очень даже наоборот.
показати весь коментар
03.08.2022 03:35 Відповісти
они обещали-с
показати весь коментар
03.08.2022 04:46 Відповісти
Результат отстрела кацапов скуднеет, всего 20 тушек.
показати весь коментар
03.08.2022 02:11 Відповісти
Это то что было днём. Но тут и ночью поздравили орков так от души)
показати весь коментар
03.08.2022 02:17 Відповісти
Боже! Прикрий наше ЗСУ залізним куполом!
показати весь коментар
03.08.2022 02:18 Відповісти
правобережна групіровка орків приречена, це не обговорюється.
є два варіанти дій:

1. перекрити переправи повністю і знищити орків
2. тримати переправи під вогневим контролем, створюючи для орків ілюзію можливого наступу
показати весь коментар
03.08.2022 02:28 Відповісти
Переправу у Новій Каховці по греблі перекрити ДУЖЕ ВАЖКО.
І може мати катастрофічні наслідки.
показати весь коментар
03.08.2022 02:36 Відповісти
"хуже нє будєт!"

голандці щоб здобути незалежність самі повідкривали дамби і потопили іспанців на своїй землі.
іде війна на виживання України і мають бути використані всі методи
показати весь коментар
03.08.2022 02:47 Відповісти
Це коли було? ******* міжнародне право ЗАБОРОНЯЄ руйнувати об'єкти, в результаті знищення яких звільнюється надзвичайна неконтрольована сила. Дамби і греблі ГЕС входять до цього переліку. Це буде вважатися воєнним злочином.
показати весь коментар
03.08.2022 07:46 Відповісти
******* міжнародне право також ЗАБОРОНЯЄ нарушення границь і суверинітету держав.І ЩО....?
показати весь коментар
03.08.2022 08:58 Відповісти
Не рівняй величезне Каховське водосховище. Волна буде така, що змиє весь південь. Загинуть тисячі українців.
показати весь коментар
03.08.2022 09:00 Відповісти
какие проблемы? попасть одним М982? так вроде нет.
показати весь коментар
03.08.2022 03:38 Відповісти
Почитаешь такие коменты, так вообще нет проблем. Орков шапками закидаем и гнать будем на Московию санными вениками. Но тогда почему эвакуируют Донецкую область и уничтожаются Харьков и Николаев?
показати весь коментар
03.08.2022 06:02 Відповісти
попасть в дорожное полотно перед въездом на мост действительно нет проблем.
Донецкую область эвакуируют и уничтожается Харьков и Николаев потому что мы не сделали за три года две сотни 155-мм стволов на Краматорском заводе, не обеспечили финансирование и не включили систему ОТРК "Гром-2" в военный заказ под бюджетное выделение средств Если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами.
Но вместо этого мы захотели поржать, и выбрали президентом непонятного для большинства населения ( ипонятного для разумной части народа) чувачка, который в течение трех лет не выделял средства для финансирования военного заказа, фактически разоружая армию накануне войны.
показати весь коментар
03.08.2022 13:24 Відповісти
еще будут простые вопросы?
показати весь коментар
03.08.2022 13:29 Відповісти
Греблю чипати не треба, міст над шлюзом вивести з ладу.
показати весь коментар
03.08.2022 07:33 Відповісти
в першу чергу потрібно знести ту греблю до біса. Якщо Ви вважаєте, що це щось схоже на греблю Запорізької ГЕС, то сильно помиляєтесь. Основне призначення Каховської греблі - вода на Крим. При грьобаному совку понаробляли гівна і просрали купу ресурсів на обсолютно непотрібні, а то й ще шкідливі стройкі вєка. Затоплено 2000 км² дуже цінного Великого Лугу, хоча для зрошування півдня і Криму могли б набагато меншими ресурсами прокласти 200 км каналу прямо з Запорізької ГЕС, причому тоді б вода ішла самотьоком...
показати весь коментар
03.08.2022 09:11 Відповісти
Тебя бы в Генштаб ВСУ или на ТВ , Абдрестовича подменять
показати весь коментар
03.08.2022 05:58 Відповісти
вот данные ******, который сдер украинский стикер в маршрутке. жители Кривого Рога, вот данные - Дрык Евгений Владимирович 11.07.1981 Адрес: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, Покровский район, 5ый микрорайон, Зарічний, дом 77, квартира 25
https://twitter.com/i/status/1554393300513193984
показати весь коментар
03.08.2022 02:29 Відповісти
вообще то органы правоохранительные должны этой мразью заниматься а не простые жители
показати весь коментар
03.08.2022 02:33 Відповісти
На жаль, правоохоронні органи винесуть "суворий" вирок - рік умовно і прочитати "Заповіт" Шевченка.
Тоді як народний суд може бути більш радикальним - заповіт цей Дрек (себто лайно) із вутюгом на пузі та паяльником у дупі підпише на передачу квартири на користь української справи... а потім як помре від ножа, то поховають... десь за містом прикопають... і ніхто не відшукає...
показати весь коментар
03.08.2022 03:41 Відповісти
Карма прилетить швидко цьому поцу.
показати весь коментар
03.08.2022 02:34 Відповісти
Беги, кролик Дрык, беги !

На ферме каждую пятницу
На ферме кроличий пирог
И так каждую пятницу
Я встаю пораньше и пою эту песенку

Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
«Бах! Бах! Бах! Бах!»
Стреляет фермер из ружья
Беги, кролик - беги, кролик - беги.
показати весь коментар
03.08.2022 02:59 Відповісти
А чи не входить цей вгодований бичок до сплячої ДРГ?..
показати весь коментар
03.08.2022 03:02 Відповісти
на рожу его быдляче-наглую достаточно взглянуть
показати весь коментар
03.08.2022 03:09 Відповісти
звичайний совковий ватник
на ДРГ не тягне, а колаборант по сдачі українців, у разі приходу рашистів, уже готовий

певен, якщо пошерстити його комп та смартфон, там буде достатньо для посадки
показати весь коментар
03.08.2022 03:28 Відповісти
Набейте просто хорошо в ******** этому существу!
показати весь коментар
03.08.2022 06:31 Відповісти
Про зрадофілів Аудіо вірш. https://m.youtube.com/watch?v=7rxZlQjSRy8&t=113s
показати весь коментар
03.08.2022 03:51 Відповісти
Походу "мощным контрнаступом" на Херсон нас пытались отвлечь от сдачи Луганской области, и отката под Харьковом. Вот эти все рассказы про "враг выдохся", "больше наступать не сможет", "у врага нехватка людей, все разбежались". Эти дебилы не понимают, что ну раз ты сбрешешь, ну два, а на третий просто вас ***** пошлют с вашими "перемогами" по телевизору. Уже вчера какой то генерал начал задвигать, что мы еще полмиллиона мобилизуем. Чето как то не сходится у арестовичей..
показати весь коментар
03.08.2022 04:13 Відповісти
Нет никакого отката под Харьковом . Давим их по всем направлениям . Каждую неделю продвигаемся . Действительно в военкоматах всех ставят в резерв вместо набирать и готовить подразделения ))) Может им наверху виднее .... Изюм считай перед глазами скоро будет весело
показати весь коментар
03.08.2022 05:27 Відповісти
щоб так продвігались кожну неділю були б вже під москвою а так сидите в окопах і ждете обстрілу ,де добровольчі батальони вже погнали б ворога де рейди по тилам хтось здае Україну тормозить наступ з офіса
показати весь коментар
03.08.2022 07:34 Відповісти
Наступление ЗСУ - это полное обрезание тыловой логистики химерами и фактически принуждение к шагу доброй воли. Наступление орков - это сравнивание передовых позиций артой и забегание туда толпой дикарей. Поэтому ЗСУ для наступления большая группировка не нужна, а оркам приходится скрести по сусекам и подвозить тонны мяса к передовой.
показати весь коментар
03.08.2022 05:15 Відповісти
та дай Бог, але ж ніби обрізали логістику і тут цей героїчного вигляду спікер говорить про посилення ворожої групи в Криворізькому напрямі. де вони беруть те посилення? З під Херсону?
показати весь коментар
03.08.2022 05:47 Відповісти
Там кажись под Белгородом формировали навый армейский корпус или что-то вроде этого. Наверное уже сформировали.
показати весь коментар
03.08.2022 06:02 Відповісти
З Росії через Крим
показати весь коментар
03.08.2022 08:55 Відповісти
Так з Запорізької перекидували декілька днів, одну з колон хімарсами було знищено.
показати весь коментар
03.08.2022 09:26 Відповісти
Як що "з Запорізької перекидували декілька днів", то мабуть орки мають ослаблення.... то чому ж В Запорызькый обл. не має наступу? взагалі ніякого?!
показати весь коментар
03.08.2022 10:42 Відповісти
А що там зелепень про звільнення херсонщини протягом серпня-вересня плів? Він, напевно знову взяв цю справу під "особистий контроль" так само, як порятунок Журавля і звільнення азовців з полону.
показати весь коментар
03.08.2022 06:01 Відповісти
Сподіваюсь це стара новина. Їх вже перемелють, бо за *******, то до зими закінчити треба.
показати весь коментар
03.08.2022 06:12 Відповісти
Тільки як закінчити, перемогою чи договорняком "посередині"?
показати весь коментар
03.08.2022 06:45 Відповісти
Йоу... Та Ермак війну може й завтра завершити, та чи вистачить теріторіїї України шо б виконати всі забаганки кремля для такого "завершення"?
показати весь коментар
03.08.2022 10:44 Відповісти
Це кацапи гарно придумали. Замість того, щоб намагатися відсунути наших від мостів на дальність вистрілу химери, вони будуть захоплювати адмінкордон Херсонщини до референдуму. Побільше в це ударне угруповання женіть, побільше. Там треба більше хорошої нової техніки: танки, броня, ЗРК, РЕБ. Не підведіть.
показати весь коментар
03.08.2022 06:52 Відповісти
Донецьку обл зливають, Піскі- 6500 рашистських снарядів за добу, наші відповідають двома минометами 82, 120 мм, укріплення розрушені, позиції усіяні тілами 200х допомоги ніякої - комбат "Сармата" Гнезділов. На телемарофоні 95 квартал, у нас все добре..
показати весь коментар
03.08.2022 07:01 Відповісти
З декількох джерел, ситуація в Пісках покращується, в тому числі і зі слів Гнезділова.

Цитую:
допомога, до речі, підійшла. дякую вам.
стоїмо.
показати весь коментар
03.08.2022 07:10 Відповісти
допомога підійшла 15 вояків, вживих залишився 1 це його слова. Виклав Цаплієнко в телезі
показати весь коментар
03.08.2022 07:14 Відповісти
Друже, без паніки. Кожного полеглого безмежно шкода. Але a la guerre com a la guerre, нічого тут не вдієш. Допомога - то не про 15 вояків. Арта підійшла. Відриває голови кацапам. Хлопцям в Пісках вже легше.
показати весь коментар
03.08.2022 07:21 Відповісти
Контрнаступление против контрнаступления
показати весь коментар
03.08.2022 07:15 Відповісти
Де наш наступ дождалися ворог перегруповуеться і вдарить а наші сидять глухо,рейди робіть наберіть добровольчі батальони механізіровані котрі прорвуть фронт і проведуть рейди по тилам зайдуть в крим це буде кінець війни,Забродський генерал з 95 бригадою провів танковий рейд по тилам ворога в 2014 році звільнив з полону і вивів з оточеня тисячі бійців,після цього звільнили половину донбасу,котрий зараз здали,де обіцяні удари по кораблям і кримському мосту,ця команда зе тормозів
показати весь коментар
03.08.2022 07:29 Відповісти
Нам тут якраз кадри треба для рейдів. Десантником вас не візьмемо, правда. На оператора дрона не хочете?
показати весь коментар
03.08.2022 07:32 Відповісти
Різкии ривок і ти виходиш з - під арти -- в них заліза в рази більше от вони нас і плющат
показати весь коментар
03.08.2022 08:32 Відповісти
Щось я бачу, на Херсонщині буде контрнаступ, але не наш(
показати весь коментар
03.08.2022 08:53 Відповісти
Подивимось. Контрнаступ це не у рядок вишикуються і йдуть масово до Чорного моря, це точкові операції на рівні ротно-тактичних груп. Наші продвинулись ближче до Херсону: ворог почав перекидувати угруповання на південь зі сходу. Як тільки слоніки перебігли зі сходу на південь - 93-я почала контрнаступ на Ізюмському напрямку. Це типу як рейди у послаблені ворогом ділянки фронту. Ось з Пісками прогавили, але щє все може виправитись.
показати весь коментар
03.08.2022 09:33 Відповісти
Так у нас з кожної праски лунали всілякі плани контрнаступу на півдні, і про це не писав тільки лінивий.
За такі речі під час Другої Світової ставили до стінки за співпрацю з ворогом і правильно робили.
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1554714812118081538 4 мин

пздж про "Контрнаступ на Херсон"закiнчився "Ситуація на півдні Напружена Ворог продовжує бойовi дії По РубежуОборони Розпочав створення удар\угруповання на Криворізьк\напрямку Ймовірний ворож\Контрнаступ на адмін\кордон Херсон\області" -команд\"Південь"
показати весь коментар
03.08.2022 09:29 Відповісти
Так це був пздж, чи таки оркам тепер треба створювати ударне угруповання для спроби вихіду на втрачені адмінкордони Херсонської області?
показати весь коментар
03.08.2022 09:36 Відповісти
Судя по сводкам дело идет к позиционной,окопной войне,а это невыгодно ВСУ,т.к. у нас отсутствуют такие резервы как в раше,да и зе-власть все более окунается в "болото"...ГШ с Главнокомандующим ВСУ надо,что-то радикальное в этом плане предпринимать опираясь на пока еще поступающую военную помощь союзников..
показати весь коментар
03.08.2022 09:41 Відповісти
Їм на правому березі срака. Навіть якщо переправи будуть у тому стані, що зараз (у чому є сильні сумніви), підпитка такого угрупування при наступі буде у 10 разів меньшою за необхідну. І чим більше військ туди буде стягнуто, тим глибшою буде срака.
показати весь коментар
03.08.2022 10:04 Відповісти
Я так понимаю основной враг сидит на Банковой ! И за все наше поражения надо его благодарить! А если серьезно , то новости не очень! И я все больше убеждаюсь что Зеленский агент ФСБ ! Забудьте про его видосики и речи ,посмотрите на действия! Назовите хоть одно положительное решение!?
показати весь коментар
03.08.2022 10:05 Відповісти
гнилья ще богато здать вилкулу він обіцяв грошову премію
показати весь коментар
03.08.2022 11:01 Відповісти
 
 