Війська РФ почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь". ВIДЕО

На півдні загарбники почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Імовірна підготовка ворожого контрнаступу з планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

На рубежі Сухий Ставок - Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мали і з утратами відійшли.

Протягом дня ворог завдав два авіаційні та два ракетні удари по позиціях ЗСУ. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

