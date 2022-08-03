Окупанти дедалі частіше застосовують авіацію, бо не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, - Гайдай. ВIДЕО
Російські війська не можуть подолати оборонні укріплення збройних сил України на Луганщині, тому дедалі частіше застосовують авіацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОВА, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, щоб не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки, тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.
2 серпня ворог 6 разів бив по населених пунктах, які тримають оборону, з реактивних систем залпового вогню, упродовж дня неодноразово застосовував міномети.
Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.
Упродовж минулої доби захисники відбили 9 спроб штурму окупантів – ворог на зазначених ділянках вимушений був відійти.
Гайдай також наголосив, що у пошкоджених росіянами будинках на Луганщині перебувати вкрай небезпечно.
Як приклад голова ОВА навів випадок з обвалом багатоквартирного будинку на вулиці Партизанській в Сєверодонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди.
Наразі невідомо, чи перебував хтось всередині аварійної будівлі.
де ці МіГи словацькі обіцяні((
Можливо, Гайдай, голова двух сіл в Луганській області, мав на увазі підкріплення?
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це про Піски..... Чому Цензор про це всі мовчать?*????? Це зараз!!!!!!
теж читала. комбат там, разом з своїми. чому їм ніхто не допомагає, неможливо зрозуміти(((
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
Але перестаньте вже нарешті його показувати. Гайдай став ніби символом "часткових успіхів" кацапів. Якщо він дійсно хоче перемоги України то й сам повинен зрозуміти, що йому зараз краще зникнути з інформаційного простору. Коли попрем кацапів з Херсону, потім з півдня і знову почнемо звільняти Луганщину, лише тоді він повинен вийти й нагадати про себе.