Окупанти дедалі частіше застосовують авіацію, бо не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, - Гайдай. ВIДЕО

Російські війська не можуть подолати оборонні укріплення збройних сил України на Луганщині, тому дедалі частіше застосовують авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, щоб не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки, тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.

2 серпня ворог 6 разів бив по населених пунктах, які тримають оборону, з реактивних систем залпового вогню, упродовж дня неодноразово застосовував міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулої доби захисники відбили 9 спроб штурму окупантів – ворог на зазначених ділянках вимушений був відійти.

Гайдай також наголосив, що у пошкоджених росіянами будинках на Луганщині перебувати вкрай небезпечно.

Як приклад голова ОВА навів випадок з обвалом багатоквартирного будинку на вулиці Партизанській в Сєверодонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди.

Наразі невідомо, чи перебував хтось всередині аварійної будівлі.

Також дивіться: "ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО