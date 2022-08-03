УКР
Окупанти дедалі частіше застосовують авіацію, бо не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, - Гайдай. ВIДЕО

Російські війська не можуть подолати оборонні укріплення збройних сил України на Луганщині, тому дедалі частіше застосовують авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, щоб не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки, тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.

2 серпня ворог 6 разів бив по населених пунктах, які тримають оборону, з реактивних систем залпового вогню, упродовж дня неодноразово застосовував міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулої доби захисники відбили 9 спроб штурму окупантів – ворог на зазначених ділянках вимушений був відійти.

Гайдай також наголосив, що у пошкоджених росіянами будинках на Луганщині перебувати вкрай небезпечно.

Як приклад голова ОВА навів випадок з обвалом багатоквартирного будинку на вулиці Партизанській в Сєверодонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди.

Наразі невідомо, чи перебував хтось всередині аварійної будівлі.

Також дивіться: "ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО

авіація (4243) армія рф (18477) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4919)
Топ коментарі
+11
Два відосіка потрібно. Вранці і ввечері. Щоб блювали і менше їсти хотілось.
03.08.2022 09:12 Відповісти
+8
а що в нас зовсім нічого нема протиставити окрім неголених відосіків?
03.08.2022 09:10 Відповісти
+7
Хватит нести этот пропагандистский бред! Авиацию враг использует потому что имеет подавляющее преимущество в этой самой авиации, эффективно уничтожает наши системы ПВО.
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
03.08.2022 09:24 Відповісти
жах((
де ці МіГи словацькі обіцяні((
03.08.2022 09:05 Відповісти
Воюють, Україні би зброї побільше, а то сьогодні новини одна другої страшніші.
03.08.2022 09:07 Відповісти
А де ж Наша авіація??Куди все поділося??
03.08.2022 09:08 Відповісти
а що в нас зовсім нічого нема протиставити окрім неголених відосіків?
03.08.2022 09:10 Відповісти
Два відосіка потрібно. Вранці і ввечері. Щоб блювали і менше їсти хотілось.
03.08.2022 09:12 Відповісти
Дивно. Яке перекидання військ там де йде штурм ворога?
Можливо, Гайдай, голова двух сіл в Луганській області, мав на увазі підкріплення?
03.08.2022 09:10 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/12674 Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони.
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це про Піски..... Чому Цензор про це всі мовчать?*????? Це зараз!!!!!!
03.08.2022 09:18 Відповісти
Це було вчора,потім,що тримаються, сьогодні Піски більше не в інформації, є тільки Авдіївка, бо там було також пекло. У вас уже не актуальні дані. І є новий допис цього воїна
03.08.2022 09:24 Відповісти
жах((
теж читала. комбат там, разом з своїми. чому їм ніхто не допомагає, неможливо зрозуміти(((
03.08.2022 09:25 Відповісти
На Цензорі це є в «резонансі».
03.08.2022 10:22 Відповісти
Хватит нести этот пропагандистский бред! Авиацию враг использует потому что имеет подавляющее преимущество в этой самой авиации, эффективно уничтожает наши системы ПВО.
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
03.08.2022 09:24 Відповісти
Може Гайдай і непоганий чоловік, може він і хоче щось добре...
Але перестаньте вже нарешті його показувати. Гайдай став ніби символом "часткових успіхів" кацапів. Якщо він дійсно хоче перемоги України то й сам повинен зрозуміти, що йому зараз краще зникнути з інформаційного простору. Коли попрем кацапів з Херсону, потім з півдня і знову почнемо звільняти Луганщину, лише тоді він повинен вийти й нагадати про себе.
03.08.2022 09:25 Відповісти
Гайдай - зебіл навіть не на 73% а на всі сто. https://www.youtube.com/watch?v=89qQQ1nNmb8 Подивіться Рандеву Яніни Соколової .
03.08.2022 09:30 Відповісти
та питання навіть не в тому, зебіл - не зебіл. Просто вони ж повинні розуміти, що не можна його зараз тримати в інформаційному полі. Це ж і оманському невигідно самому в першу чергу. Хоча, схоже, вони там в опі усі осли кончені і не розуміють очевидних речей...
03.08.2022 09:37 Відповісти
Starstreak мабуть не вистачає там, особливо автоматизованих ЗРК Stormer HVM, що рашисти авіацію так активно застосовують там.
03.08.2022 09:39 Відповісти
Они её из глубины своей территории применяют
03.08.2022 09:49 Відповісти
Ну тоді це не авіація. Це той же РСЗВ, тільки ще гірший.
03.08.2022 10:52 Відповісти
А какая точность при запуске с кабрирования у нурсов, кто знает? Или они ракеты воздух-поверхность там активно тоже применяют с телевизионным нааедением?
03.08.2022 11:19 Відповісти
Вони завжди застосовували авіацію. Без авіації ніхто зараз в світі не воює.
03.08.2022 10:52 Відповісти
Новини на жаль чим далі тим гірше, особливо про Піски.
03.08.2022 11:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
03.08.2022 13:04 Відповісти
 
 