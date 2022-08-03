УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
9 010 20

Затримано російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ. ВIДЕО

СБУ затримала російського агента, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби безпеки України у телеграмі.

"Агент ФСБ також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони", - йдеться в повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх "доповідях" він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.

Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі.

За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ він був завербований кадровим співробітником ФСБ, отримавши "пропозицію" про співпрацю через месенджер.

У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

затримання (4364) СБУ (13251) ФСБ (1473)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Пристрелить при попытке к бегству урода. Сколько можно гуманность прояалять? Военное время, почему законы военного времени не работают?
показати весь коментар
03.08.2022 09:56 Відповісти
+16
Якщо добре пошукати в самому СБУ, то в тамтешніх російських кротів має бути ціла низка завербованих корегувальників та іншої наволочі.
показати весь коментар
03.08.2022 09:58 Відповісти
+10
Расстрелять нахер. Или взорвать термобарической смесью, но перед этим пустить по пулю
е в каждое колено. Чтоб помучился как азовцы...
показати весь коментар
03.08.2022 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пристрелить при попытке к бегству урода. Сколько можно гуманность прояалять? Военное время, почему законы военного времени не работают?
показати весь коментар
03.08.2022 09:56 Відповісти
Ви маєте рацію, одного б пристрелили показово і іншим ***** не кортіло б.
показати весь коментар
03.08.2022 10:17 Відповісти
А так оголошують про підозру.
показати весь коментар
03.08.2022 19:50 Відповісти
навіщо ще оформляти документи "при спробі втечі" - просто втік і все. Немає!!!
показати весь коментар
03.08.2022 11:50 Відповісти
Стерся до нуля при побеге.
показати весь коментар
03.08.2022 13:44 Відповісти
Якщо добре пошукати в самому СБУ, то в тамтешніх російських кротів має бути ціла низка завербованих корегувальників та іншої наволочі.
показати весь коментар
03.08.2022 09:58 Відповісти
Расстрелять нахер. Или взорвать термобарической смесью, но перед этим пустить по пулю
е в каждое колено. Чтоб помучился как азовцы...
показати весь коментар
03.08.2022 10:08 Відповісти
Идет война.Линчевать прямо на аэрадроме ********.............................................
показати весь коментар
03.08.2022 10:10 Відповісти
глок 81 йому під ребро. і все
показати весь коментар
03.08.2022 10:14 Відповісти
А чого мордяку не показали ?
показати весь коментар
03.08.2022 10:14 Відповісти
значит не накажут и отпустят, а если покажут, то ему не жить. Это такая забота о "наших людях"
показати весь коментар
03.08.2022 10:38 Відповісти
Дадут 5 лет условно, или посмотреть 100 серий "Сватов"
показати весь коментар
03.08.2022 10:15 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 10:18 Відповісти
так ми війну не виграєм.
показати весь коментар
03.08.2022 19:52 Відповісти
на палюююю!
показати весь коментар
03.08.2022 10:58 Відповісти
Коли вже на місці стріляти будуть? Як у 41 році?
показати весь коментар
03.08.2022 11:05 Відповісти
відкіля у деректорки школи такі гроши хай проследкують через банківську картку хто ей сплачував гроши,не валізах жє ей насіли.
показати весь коментар
03.08.2022 11:18 Відповісти
із бувших...
показати весь коментар
03.08.2022 11:21 Відповісти
Роботы не початий край.
показати весь коментар
03.08.2022 12:44 Відповісти
Странное видео, ломали ломали чувака, потом стали рядом с ним по стойке смирно для фотосессии, чувак в это время без браслетов даже......
показати весь коментар
03.08.2022 12:45 Відповісти
 
 