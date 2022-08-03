Затримано російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ. ВIДЕО
СБУ затримала російського агента, йому повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби безпеки України у телеграмі.
"Агент ФСБ також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони", - йдеться в повідомленні.
За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх "доповідях" він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.
Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі.
За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ він був завербований кадровим співробітником ФСБ, отримавши "пропозицію" про співпрацю через месенджер.
У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.
