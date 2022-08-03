УКР
Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів та її екіпаж. ВIДЕО

Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

"Мінус техніка ворога! Разом з екіпажем! Красиво та потужно працює українська "Стугна". Ви тільки гляньте як палає, це здетонували боєкомплекти ворога", - пише у дописі автор публікації.

+16
03.08.2022 11:23 Відповісти
+13
люблю, целую, горжусь, наши воины делают все, чем можно гордиться в нашей стране...
03.08.2022 11:01 Відповісти
+8
Гарно палають орки і їх залізяччя 👍🏼👍🏼👍🏼😊
03.08.2022 11:08 Відповісти
Стугни це зброя! Респект
03.08.2022 11:20 Відповісти
03.08.2022 11:23 Відповісти
03.08.2022 11:24 Відповісти
Хаи палає -- нам би іх посунути
03.08.2022 11:18 Відповісти
03.08.2022 11:23 Відповісти
Стугна - це гарантований П.
03.08.2022 11:52 Відповісти
лалала и уходят они димбиля двд вдв двд. со тропа прямо в мешок с парашута прямо в пакет))
03.08.2022 13:34 Відповісти
...кросівоє...
03.08.2022 21:04 Відповісти
 
 