Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів та її екіпаж. ВIДЕО

Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

"Мінус техніка ворога! Разом з екіпажем! Красиво та потужно працює українська "Стугна". Ви тільки гляньте як палає, це здетонували боєкомплекти ворога", - пише у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ башти російської БМП після ураження з українського ПТРК "Стугна". ВIДЕО