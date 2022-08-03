Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів та її екіпаж. ВIДЕО
Українські воїни знищили з ПТРК "Стугна-П" бронемашину окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
"Мінус техніка ворога! Разом з екіпажем! Красиво та потужно працює українська "Стугна". Ви тільки гляньте як палає, це здетонували боєкомплекти ворога", - пише у дописі автор публікації.
