Поблизу російського кордону "азовці" знищили 7 ворожих автомобілів з боєприпасами та 2 машини охорони окупантів. ВIДЕО

Бійці ССО "Азов" відслідкували та знищили колону окупантів, що перевозила боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "азовці" знищили сім автомобілів з БК та дві машини охорони. Успішну атаку воїни здійснили поблизу українсько-російського кордону.

