Поблизу російського кордону "азовці" знищили 7 ворожих автомобілів з боєприпасами та 2 машини охорони окупантів. ВIДЕО

Бійці ССО "Азов" відслідкували та знищили колону окупантів, що перевозила боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "азовці" знищили сім автомобілів з БК та дві машини охорони. Успішну атаку воїни здійснили поблизу українсько-російського кордону.

+36
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД
03.08.2022 11:32 Відповісти
+20
Бійцям Азову подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
03.08.2022 11:38 Відповісти
+17
Нехай щастить!
03.08.2022 11:26 Відповісти
А Вам відома історія "Моссад"? Це була фортеця в Ізраїлі Її римляни взяли в облогу і довго взять не могли Коли у обложених закінчилися припаси вода і зброя - ті, хто залишилися в живих, покінчили життя самогубством Дуже схоже на оборону Маріуполя От тільки там не було "Боневтіка", який міг наказать капітулювать (точніше - був Йосип Флавій Тільки він не мав телефона, щоб це в Моссаду передать)
03.08.2022 11:48 Відповісти
Так пане Яре, ЗЕ - слабак . В іншому разі - Моссад би вже зробили після Бучі . Но він уже соплі і слухае солодкі речі Ермака
03.08.2022 11:53 Відповісти
Нагадую події березня 2019-го:
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Зараз ми бачимо на практиці, що дипломат був правий на 1000%
03.08.2022 12:16 Відповісти
Багато хто розуміе . Якщо би це допомогло . Україна завжди програвала їзза внутрішніх чвар.
Це треба завжди помьятати. Тому Ермака треба на гіляку , а про презідента вирішувати на виборах - тоді це конституційно .
а поки що дивитись , щоб внутрішні чвари не розірвали Україну зсередини , завдяки полезним ідіотам тіпа Чекалкіна
03.08.2022 12:23 Відповісти
Пані, вам до рівня Чєкалкіна ще пару реінкарнацій повзти рака!

Як воно відпочивається в Турції? Водичка прохолодна в морі? Не дуже заважає долею України перейматися?
03.08.2022 12:34 Відповісти
Выперли со Словакии сидеть в Турции с коронавирусом?
показати весь коментар
Ну что за совок у меня легальные документы Евросоюза А короновирус прицепился попутно к красивой женщине - тоже наверно турок 🤣🤣
показати весь коментар
PS, а Чекалкина я перестала слушать - он опустился до заказных материалов. Раньше Юльке продавался, теперь известно кому . Тот ещё ресторанный тамада
03.08.2022 12:48 Відповісти
Я вроде ясно выразилась - Моссад ЗА МАССОВЫЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И ГЕНОЦИД В БУЧЕ надо было делать сразу. Зе вроде еврей- мог бы и сообразить . Но соображать мешает рядом сидящий Ермак.

пророссийских колаборантов в интернете всегда до фига . СБУ НЕ РАБОТАЕТ. До сих пор не огласили украинскому обществу КТО ВЫПУСТИЛ С УКРАИНЫ ПОРТНОВА - а ведь это час работы,

а мене пугати не треба - сама могу Вам написати про ваш IP .
03.08.2022 12:30 Відповісти
Но соображать мешает РЯДОМ СМОТРЯЩИЙ Ермак. ( так краще )
03.08.2022 12:31 Відповісти
Мой друг еврей в Германии про таких говорит обычно так: - "Есть евреи, а есть жиды", и смеется...
03.08.2022 12:49 Відповісти
ЗЕ- не "єврей" Він - звичайний "маланець" В юдаїзмі не тямить, івриту не знає (і, здогадуюсь, "ідіш" - теж), рідна мова - кацапська І совковський менталітет! "Нацарюю на сто рублей, украду и сбегу!"
показати весь коментар
03.08.2022 13:01 Відповісти
Но !! дружит с беней , который построил самую большую синагогу в Украине
03.08.2022 13:06 Відповісти
Самі великі грішники - злодії, бандити і вбивці у юдаїзмі, ісламі та християнстві завжди будували найбільші церковні споруди - "купували" собі місце в раю" САме тому я прихильник зороастризму - ця віра найчесніша порівняно з ними
показати весь коментар
03.08.2022 13:13 Відповісти
Вся Эстония стоит горой за Украину и помогает ей как может, а раз вы интересуетесь моим IP, то, значит, вы точно коллаборант, я вас за язык не тянул..
03.08.2022 15:16 Відповісти
"негативные антиукраинские комментарии" - это ты имеешь ввиду когда называют Гундоскиа зеленым гавном? так я тебя расстрою - это проукраинские комментарии!
активно бороться ты будешь со своей пиписькой под одеялом, зелебобик!
03.08.2022 12:36 Відповісти
🤣🤣🤣
03.08.2022 12:46 Відповісти
Ну, а что бы ты сейчас сделал лучше его, погнал бы всё войско в атаку на штки и положил бы всё его и отвоевав бы 5% территории, так что-ли? Надо с умом воевать а не массой, чего сейчас нет, диванные ефрейторы..
03.08.2022 15:21 Відповісти
Хай горять , собаки!
03.08.2022 12:50 Відповісти
Сподіваюсь, що то було по "той бік" кордону.
03.08.2022 11:33 Відповісти
Чого б вони в себе там ховались в лісосмузі, та ще з ************?
Секретні каравани постачання *********** військам орди в оточенні?
03.08.2022 11:40 Відповісти
А що таке - "зупинка на маршруті руху", тобі відомо? В армії подібне практикується Для відпочинку водіїв Для вичікування часу перед проходом небезпечної ділянки дороги Перед "відсічним" артобстрілом (коли своя артилерія зв"язує вогнем противника, відволікаючи увагу противника від колони) При загрозі можливого авіанальоту Так що приводів зупинки в лісосмузі - маса!
03.08.2022 11:52 Відповісти
Водій головної машини у туалет захотів.
03.08.2022 13:12 Відповісти
Супер!!
03.08.2022 11:39 Відповісти
Товариш по телефону казав учора, що брат його (в Росії) написав йому: У нас тут многие "в ****": "По телевизору сказали что "Азов" уничтожен, а с Украины, от солдат, на него жалобы идут Пишут, что самые жестокие "Мстят за сваих навернае! Лучше к ним в плен не пападать!"
03.08.2022 11:41 Відповісти
Смерть за Смерть. Око за око. Боріться і перемагайте.
03.08.2022 11:41 Відповісти
Справжні терористи.
03.08.2022 11:43 Відповісти
Картинка и музыка красивые конечно, это так.
03.08.2022 13:10 Відповісти
Мочите нелюдей пацаны!Твари ****** русские росияне.Нам весь мир помогает,авам ***** пидоросиянские северная корея.Штаты показали кто в доме хозяин.Рашке ******.
03.08.2022 13:43 Відповісти
 
 