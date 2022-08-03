Поблизу російського кордону "азовці" знищили 7 ворожих автомобілів з боєприпасами та 2 машини охорони окупантів. ВIДЕО
Бійці ССО "Азов" відслідкували та знищили колону окупантів, що перевозила боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "азовці" знищили сім автомобілів з БК та дві машини охорони. Успішну атаку воїни здійснили поблизу українсько-російського кордону.
Топ коментарі
+36 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.08.2022 11:32 Відповісти Посилання
+20 Amber
показати весь коментар03.08.2022 11:38 Відповісти Посилання
+17 MausMike
показати весь коментар03.08.2022 11:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Зараз ми бачимо на практиці, що дипломат був правий на 1000%
Це треба завжди помьятати. Тому Ермака треба на гіляку , а про презідента вирішувати на виборах - тоді це конституційно .
а поки що дивитись , щоб внутрішні чвари не розірвали Україну зсередини , завдяки полезним ідіотам тіпа Чекалкіна
Як воно відпочивається в Турції? Водичка прохолодна в морі? Не дуже заважає долею України перейматися?
пророссийских колаборантов в интернете всегда до фига . СБУ НЕ РАБОТАЕТ. До сих пор не огласили украинскому обществу КТО ВЫПУСТИЛ С УКРАИНЫ ПОРТНОВА - а ведь это час работы,
а мене пугати не треба - сама могу Вам написати про ваш IP .
активно бороться ты будешь со своей пиписькой под одеялом, зелебобик!
Секретні каравани постачання *********** військам орди в оточенні?