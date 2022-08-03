Депутата ОПЗЖ в міськраді Черкас, що планував стати гауляйтером Черкащини, затримано при спробі виїхати до США. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію "ОПЗЖ" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа. Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

"З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.



Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.



Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США", - йдеться в повідомленні.



Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, до Черкаської міської ради були обрані 4 депутати від ОПЗЖ. Згодом двоє з них Олег Кашко та Ярослав Левицький склали мандати. Чинним депутатами наразі лишаються Замирайло та Юлія Погостінська. Фракцію в міськраді очолював Замирайло.

