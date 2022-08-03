УКР
Депутата ОПЗЖ в міськраді Черкас, що планував стати гауляйтером Черкащини, затримано при спробі виїхати до США. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію "ОПЗЖ" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа. Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

"З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США", - йдеться в повідомленні.

Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, до Черкаської міської ради були обрані 4 депутати від ОПЗЖ. Згодом двоє з них Олег Кашко та Ярослав Левицький склали мандати. Чинним депутатами наразі лишаються Замирайло та Юлія Погостінська. Фракцію в міськраді очолював Замирайло.

СБУ (13251) державна зрада (1754) колабораціонізм (1190) Чернігівська область (1001)
Аналог Єрмака помічником у нардепа банди Януковича - 3 скликання ВР чекав Рашистів, й дочекався Зеленського
03.08.2022 12:23 Відповісти
+15
Заувпжте парадокс- " зашчишчал руzzкий мир" а зіабує в прокляті штати де негри собак іпут в підворотнях. Путінососи кляті " грашданскую вайну" шукають
показати весь коментар
03.08.2022 12:31 Відповісти
+10
А з'*****@ти хотів не в рашку, а в Штати. ******.
Всіх депутатів від опзж всіх рівнів треба було заараштувати ще 24 лютого. І в трудовий табір до кінця війни...
показати весь коментар
03.08.2022 12:37 Відповісти
ЮРІЙ БУТУСОВ:Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі украінські паспорти. При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд. Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо. Нема ніякоі логіки у призначенні Янушевича президентом Володимиром Зеленським на область, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати. Янушевич не має досвіду державного управління регіоном, не має відомих суспільству заслуг в обороні краіни. Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади.
03.08.2022 13:12 Відповісти
єдине пояснення це те, що цей пан узгоджений з "тою стороною" і він їм підходить...
показати весь коментар
03.08.2022 13:58 Відповісти
"колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі украінські паспорти. При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд."
Чергові "нові обличчя", раніше обіцяні Зеленським.
04.08.2022 00:26 Відповісти
Это не парадокс, так у них всё и рассчитано, "негры с собаками" - сказки для электората из сект ОПЗЖ и УПЦ масковского сатаната.
03.08.2022 13:28 Відповісти
так електорат-то їх в першу чергу готовий умотати в Штати, і навіть з собакою, аби тільки з рашки. Але там, як тільки трохи звикнеться побачить що можна безкарно гадити, саме цим і займаються. Чому русскіє так погано живуть вони захопили стільки територій і ресурсів поневолили стільки людей? бо вони ******* срати. Всюди, без причини, знущатися, псути, руйнувати, а оскільки їх так багато саме це стало їх традицією і державною і зовнішньою і внутрішньою політикою.
03.08.2022 16:18 Відповісти
Нехай їдуть. Я уже не раз казав , що це для Заходу міна повільної дії. Вини там розвернуть свою роботу . Всі їхні пороки , як іржа почнуть підривати устої країн . Ця нечисть навчить їх красти, брехати, підкупляти , оббріхувати ,і т.д. Вся гидота ця отруїть західне суспільство. Під кінець вони стануть вимагати державну кацапську мову, бо у них челюсть не така. А Україна , чим більше їх виїде тим краще.
04.08.2022 06:53 Відповісти
Ця група маніпулювання інформацією проводила, писала,що хочуть чути Черкащани. Я сама зіерталася до СБУ і до соцмереж про ворожу і підривну діяльність. Добре,що хоч цього разу спрацювало не як в Енергодар
03.08.2022 12:32 Відповісти
03.08.2022 12:37 Відповісти
В 10-х числах лютого 99% цих тварин вже не було в Україні, сиділи у Европі та на Балі, а повертатися мали в кінці березня, на початку квітня.
03.08.2022 12:54 Відповісти
Ну так коли вже випустять ту хитру морду? І взагалі цікаво - ВІДКРИТОГО ворога, що й не ховався - майже прогавили.
*****, як воно все *******.
03.08.2022 12:42 Відповісти
з якої радості йому дозволено їхати в сша?
за кордон випускають кого треба чи за окрему плату
03.08.2022 12:57 Відповісти
Щось в нього компас несправний. Гниле Болото в другому напрямку.
03.08.2022 13:19 Відповісти
І шо він казав? Коли його пов'язали
-Мальчік ти нє понял , я дамой лічу
03.08.2022 13:29 Відповісти
Тюремна камера йому до кінця життя а не США.
03.08.2022 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LE6e6PIsluc
03.08.2022 13:40 Відповісти
Олександр Замирайло
03.08.2022 14:31 Відповісти
Показательно, что предатель хотел спрятаться в США. Почему не в рашке??? 😡
03.08.2022 15:17 Відповісти

пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.
03.08.2022 15:43 Відповісти
Думав, що в США би сховався? Там про нього би діаспора "попіклувалась", в рамках закону звичайно.
05.08.2022 11:43 Відповісти
 
 