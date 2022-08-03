В Росії водій автобуса з биткою в руках прогнав безногого "героя спецоперації" на інвалідному візку. ВIДЕО

В Росії водій автобуса з биткою в руках прогнав безногого "героя спецоперації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований в соцмережах. З відео важко зрозуміти суть конфлікту між чоловіками, але після словесної перепалки "герой спецоперації" на інвалідному візку почав від'їзжати від автобуса а в кадрі з'явився водій з биткою в руках.

