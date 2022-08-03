УКР
В Росії водій автобуса з биткою в руках прогнав безногого "героя спецоперації" на інвалідному візку. ВIДЕО

В Росії водій автобуса з биткою в руках прогнав безногого "героя спецоперації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований в соцмережах. З відео важко зрозуміти суть конфлікту між чоловіками, але після словесної перепалки "герой спецоперації" на інвалідному візку почав від'їзжати від автобуса а в кадрі з'явився водій з биткою в руках.

Автор: 

армія рф (18498) люди з інвалідністю (263) поранення (2835)
Водію автобусу-респект...
03.08.2022 15:16 Відповісти
Безногий апалченец побежит звать безруких апалченцев, слепые апалченцы всё это увидят и расскажут глухим контуженным апалченцам
03.08.2022 15:24 Відповісти
03.08.2022 15:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
"Дєд...дєд...давай бєз етого". Свинособаки, як тільки відчувають, що можуть зараз відгребти, піджимають хвоста і перестають хрюкать.
03.08.2022 16:37 Відповісти
Це має бути відео дня!
03.08.2022 16:37 Відповісти
Нагадує класика:

Що як тих уже женців
Прийшло ся збирати,
То безрукая якась
Сама прийшла жати.
І нажала-ж вона нам
Та кіп наскладала,
І стебла вже не було,
А та іще жала.
03.08.2022 16:38 Відповісти
А зачем ему маршрутка когда есть свои колёса?
03.08.2022 16:41 Відповісти
грабував, по 53 доляри на день отримував, за поранення виплатили пару мільйонів, і пхається задарма в маршрутку... Жлоб.
03.08.2022 23:33 Відповісти
И главное все смеялись
03.08.2022 16:46 Відповісти
04.08.2022 14:19 Відповісти
я думал умру со смеху.
03.08.2022 16:52 Відповісти
нет ножек нет мультяшек,бородатый анекдот обрастает новыми смыслами прямо на глазах....
Интересно кто свои? безрукие и безглазые? Ну безмозглые то само собой, позовет, чтобы ЧТО? Денацифицировать деда?? Ах да, демилитаризация деда крайне необходима, а то он видишь какой, бита у него есть.... Гнильё сраное ...."я узнаю где ты живешь" угрожает, угрожалка вместе с копытами не отпала в Украине, сохранил для "своих". Можно ожидать вторую серию , сейчас зедоголовые насмотрятся, накопят "ярость благородную" и пойдут к деду, после суток пыток дед скончается, покажут в новостях, с битой в заднем проходе...... Таков видимо план божий, ад теперь снова будет на земле, от белгорода до магадана, поднимайте уже железный занавес, очень хочется соблюдения принципа: -все что происходит в раисе, остаётся в раисе..... Вот честно, не интересно совсем, мне интересно что нафоткает хаблов потомок выкинутый в космос в декабре 21 года, мне интересна эволюция старлинка, во что он вырастет и когда его терминал в виде импланта можно будет встроить прямо в ЦНС человека, это будет страшно по началу, но через 20лет будет хотеть каждый ребенок на день рождения, мне интересно за сколько минут можно будет доехать Hyperloop ом из Нью-Йорка в Варшаву или в Киев, мне не интересно как живут потомки Homo Erectus (человек прямоходящий) они отказались от цивилизации в человека разумного, и вымрут, вот честно, больше вымирание синих китов беспокоит.... Осталось дело за малым, победить в войне....
03.08.2022 17:04 Відповісти
ради вживлення імпланта? - я б не хотів. Все, що є в людині - досконале від початку. Розвивай свою досконалість. Носи при собі, що хочеш для підсилення своїх можливостей. Але май можливість позбуватися того, що тобі може виявиться шкідливим. Телевізор, мобіла з постійним випромінюванням і таке інше.
03.08.2022 20:25 Відповісти
Водитель оказался сознательным человеком. А лапоть видно бабосики уже пробухал.
03.08.2022 17:11 Відповісти
Пля... в цьому відео прекрасно все!
03.08.2022 17:28 Відповісти
особливо ноги - такі гарні
03.08.2022 19:20 Відповісти
Ножки Буша были в 90х. А это "ножки Байдена", не иначе
03.08.2022 20:06 Відповісти
А головне пасажири говорять: поєхалі, дєд... краса, чи не так?
03.08.2022 17:30 Відповісти
водієві автобуса респектіще)
03.08.2022 17:36 Відповісти
Падме нет! Кругом враги!
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби Ван Кенобииии...)))
03.08.2022 18:03 Відповісти
Ох, как же все невероятно прекрасно в этом видео! И ржака пассажиров с "героя" и "а как де денацификация" и прогон с битой это просто вигенка на торте
03.08.2022 18:08 Відповісти
Плять, це п'ять!
Просто як у Леся Подерв'янського:
"герой" дістав дєда,
дєд виходить з биткою

радісний сміх в салоні...

хеппі енд!
03.08.2022 18:27 Відповісти
Завіса!)))
03.08.2022 22:59 Відповісти
"- Я за тєбя рад. Нада била нє ваєвать." Коротко і ясно.)))
03.08.2022 18:36 Відповісти
Я так розумію шо всі інші, свої духовні скрепи поховали у свої духовні дупи?
03.08.2022 18:40 Відповісти
Відео на оскара.
03.08.2022 19:20 Відповісти
Сподіваюсь дед в'їбав його битою.
03.08.2022 18:47 Відповісти
Ти прям як Мать Тереза... Тільки по-російськи.
03.08.2022 22:22 Відповісти
"Сынок, да не могу я быть человеком..."(ц)

Ну разумеется, ты же русский.🤣
03.08.2022 19:05 Відповісти
скоро половина кацапії будуть кататися на візках
03.08.2022 19:21 Відповісти
"скоро половина кацапії будуть кататися на візках" - це тільки одна половина, друга половина кацапії має кататися на "Ладах-Калинах", але автівок вистачить не всім...
03.08.2022 19:31 Відповісти
значить інша половина буде значно менша)))
03.08.2022 23:00 Відповісти
Она выносит в хлам его мозги,

Она любит его, но они враги,

А он любит ее за ее длинные ноги! (с)
03.08.2022 19:32 Відповісти
Риторичне питання ...
Чому ця ублюдина спокійно не жила в своїй країні, а поперлась вбивати сусідів у їхній державі....
Хотілось інвалідом стати ? Чи подохнути пошвидше ?
Слави шукав ? А отримав візок і плювок.
03.08.2022 19:48 Відповісти
Не "дєд", *****, а "маладой чилавек"... или "шеф, два счетчика"... нет ручек - нет конфетки...
03.08.2022 21:15 Відповісти
Ось така вона - загадкова російська душа...
03.08.2022 22:19 Відповісти
ПХАХ, ЦЕ ЯК МЕД НА ДУШУ!!

і чим по більше хай приїзджають у свої ***** без ноженек.

"родина тебя бросит, синок. всегда" (с) А.Бабченко
03.08.2022 23:01 Відповісти
Патіряв ноги? Не тринди - а йди шукай!

І інші цікаві досліди кацапні:

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
03.08.2022 23:06 Відповісти
На жаль, як мені здається, це постанова наших. Видає акцент всіх присутніх і абсолютна байдужість пасажирів. В кацапському автобусі точно знайшлася б хоч одна пенсіонерка істерика, яка за ***** і проти "хахлов", яка б здійняла "праведний" галас за героя-асвабадітєля.
03.08.2022 23:12 Відповісти
Там не московский акцент. Но из москвы на войну посылают мало. А так по московии есть разные акценты. Далеко не везде акают.
04.08.2022 10:02 Відповісти
А может Донецк или Луганск.
04.08.2022 10:18 Відповісти
Хай звикають до відповіді - "я тебе туди не посилав" і "це із-за вас тепер у нас всіх життя - лайно"... А ноги, ну так за дурною головою і ногам нема покою...
03.08.2022 23:41 Відповісти
он не сдох,вернулся,и реакция соплеменников-чудовищная!Чудовищные зверства-это их суть,которая проявляется всякий раз,когда они выходят из-под контроля .Они несут смерть и разрушения, если их не уничтожить,они уничтожат твой мир..........
04.08.2022 03:07 Відповісти
Кто у нас там в ООН? покажите Гутеришу - БЕzНОГNМ деток путина абижаютъ))
знаете кого в ООН надо представителем? - Вольнова.
04.08.2022 08:27 Відповісти
спасибо деду
04.08.2022 11:29 Відповісти
Дід вже місяць хєроя по всьому інтернету ганяє 😂
29.08.2022 10:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 