Депутат Держдуми РФ Бутіна пропонує посадити до в'язниці батьків студентів з Єкатеринбурга, що виступили проти свастики "Z". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Марія Бутіна заявила про потребу запровадити кримінальне покарання для батьків чиї діти виступають проти свастики "Z".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова. Окрім того, Бутіна наполягала на блокуванні відеохостингу youtube і заявила, що це один із способів примусити молодь читати книги.

Читайте: Щотижневі уроки патріотичного виховання запроваджують у школах РФ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська шпигунка Бутіна частково визнала провину: вона зізналася, що вступила в змову з метою завдати шкоди США

нацизм (159) пропаганда (2850) свастика (15) Бутіна Марія (16)
+55
на нашу Безуглую похожа...
03.08.2022 16:22 Відповісти
+35
А люди еще удивляются, откуда в 30-е вдруг появились целые визжащие толпы - "Казнить, как бешеных собак. Истребить врагов народа и их семьи. Пулю вредителям!".
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
03.08.2022 16:36 Відповісти
+30
Обидві блохасті безпородні сучки - бидлота на лиці написана
03.08.2022 16:45 Відповісти
на нашу Безуглую похожа...
03.08.2022 16:22 Відповісти
Чим?
03.08.2022 16:23 Відповісти
Обидві блохасті безпородні сучки - бидлота на лиці написана
03.08.2022 16:45 Відповісти
kopy paste 😂
03.08.2022 17:08 Відповісти
Розумом, чи зовнішньо? Чи, разом?
03.08.2022 16:25 Відповісти
Разом !!!
03.08.2022 17:21 Відповісти
Розум? у Безуглої? - жартівник
03.08.2022 17:37 Відповісти
03.08.2022 16:26 Відповісти
Бойова хмизда.
03.08.2022 17:18 Відповісти
кококо, там де порохоботи, там і ти, фанатка зе та його брехні. Бачу від слова порох вас аж теліпає
03.08.2022 18:41 Відповісти
З одного пітомніка!...
03.08.2022 16:30 Відповісти
ПЫСЫ: отличие только в том, что эта кацапская дура сидела. Правда в США. Но это временное отличие.
03.08.2022 16:49 Відповісти
А мені на нашого Буншу схожа !...
03.08.2022 18:07 Відповісти
така сама тупа.
03.08.2022 18:17 Відповісти
ага, есть что- то
03.08.2022 19:00 Відповісти
такое же тупое выражение лица *****
03.08.2022 19:40 Відповісти

Два клони однієї вівці.
03.08.2022 19:07 Відповісти
Безугла дворняга, алехоч Колю Котлету мітболить, це плюс. Бо Коля малорозумний нащадок оболонських малоросів.. Тому від мар'яни є позитив. Краще на оболоні мар'яна між мітболл
03.08.2022 22:31 Відповісти
Известное животное
03.08.2022 16:24 Відповісти
Мабуть, в дуже вузьких колах.
03.08.2022 16:24 Відповісти
Бутина насчёт тюрем эксперт
03.08.2022 16:24 Відповісти
*****((( Сорри. До чего ********** на всю голову выродки((
03.08.2022 16:24 Відповісти
А люди еще удивляются, откуда в 30-е вдруг появились целые визжащие толпы - "Казнить, как бешеных собак. Истребить врагов народа и их семьи. Пулю вредителям!".
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
03.08.2022 16:36 Відповісти
Підозрюю, що "бутіна", як і "путін" - живуть по легенді.
03.08.2022 16:37 Відповісти
Это та самая шаболда, которая в США шконку грызла. Ничего удивительного, вещает то же, что и остальные крысы режима.
03.08.2022 16:25 Відповісти
Вторая пошла, из серии николай мироточит.
03.08.2022 16:25 Відповісти
*****! как можно жить в этой говно-стране?

у них даже войну не разрешают называть войной! за это тебя посадят в тюрьму!

не разрешают вещи называть своими именами.

государство заставляет тебя врать!

и они еще христиане? так ложь в христианстве это грех! а тут власть заставляет всех врать - и все врут как один! и не смываются с этой говно-страны!
03.08.2022 16:26 Відповісти
******* вона і є *******...
03.08.2022 16:26 Відповісти
Як же гидко дивитись на цих ублюдків.Тьху,пля...
03.08.2022 16:26 Відповісти
Мо-лод-цы! Продолжайте с том же духе. Только не останавливайтесь.
03.08.2022 16:28 Відповісти
Та пусть они там, на РФ, поубиваются все - пересадятся, перестреляются, повесятся и передохнут !
03.08.2022 16:28 Відповісти
03.08.2022 16:31 Відповісти
******** ...
(хотів написати проєхалі, а штучний розум телефона висловився ще смачніше, аж страшно стало 😂)
03.08.2022 16:56 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ФБР обнаружило письма и СМС-сообщения Бутиной, в которых она регулярно просила Эриксона выполнить за неё заданную в университете домашнюю работу, отредактировать свои курсовые, дать ответы на экзаменационные вопросы.
03.08.2022 16:31 Відповісти
Чему удивляться? Это уже не люди, это зомби-уроды. Только могила их исправит....
03.08.2022 16:31 Відповісти
Здається, що батьки чиї діти виступають за свастику Z і живуть, і сидять в "лагере-тюрме", а ті які проти свастики Z, хочуть втекти з цього "раю руzzкого мира"
03.08.2022 16:34 Відповісти
Там навіть є долбодятли, які вибривають собі "зю" на потилиці. )))

03.08.2022 18:19 Відповісти
Хроніки наростаючого безумства
03.08.2022 16:35 Відповісти
еще больше санкций и Соловьев споет Путин х-ло ла ла ла
03.08.2022 16:35 Відповісти
це чудово 😃👍 нехай прискорюють розвал свого суспільства.
03.08.2022 16:39 Відповісти
Надо не просто посадить, а расстрелять. Детей в концлагерь на швабротерапию, чтобы научились хрюсиюшку любить. Пусть лучше кацапы мучают друг друга, чем людей.
03.08.2022 16:41 Відповісти
чудова пропозиція, підтримую кожне слово!
03.08.2022 17:15 Відповісти
Больше маразма в стране маразма!
03.08.2022 16:42 Відповісти
03.08.2022 16:43 Відповісти
Z=50% гакенкройца
03.08.2022 17:00 Відповісти
Было бы не плохо РФ полностью от инета отключить. В рамках защиты информпространства.
03.08.2022 16:43 Відповісти
це вірно. половину посадити інша половина най охороняє, потім поміняються, і усі при справі, усі зайняті, в усіх є впевненість у завтрашньому дні
03.08.2022 16:47 Відповісти
Так це природно оптимальна модель розсосисії. Підлога країни сидять - інші їх охороняють...
03.08.2022 17:22 Відповісти
Роберт Рождественский
ПОЗАПРОШЛАЯ ПЕСНЯ
Старенькие ходики.
Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.

На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.

Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники.
Полстраны - охранники.

Лейтенант в окно глядит.
Пьет - не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.
03.08.2022 17:56 Відповісти
Новости из дурдома.
03.08.2022 17:20 Відповісти
Відразу помітно, ніжно сумує за двометровими неграми на шконці
03.08.2022 17:22 Відповісти
как население целой страны может так деградировать и шизануться... кто это исследует получит нобелевку
03.08.2022 17:22 Відповісти
Щоб їх зрозуміти,можна самому "шизануться"....Треба повертатися у часи "Кам"яного віку"...
03.08.2022 18:01 Відповісти
Даже соловьиный помет малость прифигел от такого маразма.
03.08.2022 17:45 Відповісти
Депутат держдуми РФ Путіна і през орди Бутін....
03.08.2022 18:00 Відповісти
Даешь ЕНР!
03.08.2022 18:00 Відповісти
Нащо намагатися заблоковувати youtube? Заблокуйте інтернет! Чебурнет ваше всьо, фізично ізольований від інтернету, щоб ніякий впн не допоміг
03.08.2022 18:06 Відповісти
Це дно...дніще!!!!! Яке воно кончене!
03.08.2022 18:27 Відповісти
И эта кацапская овца с такой стремной "заточкой" соблазняла в США влиятельных бизнесменов и политиков . Хотя вкусах , да еще в такой деликатной теме не спорят, но у нее лицо типичной плебейки. Нашу Марьяшу чем то напоминает.
03.08.2022 18:27 Відповісти
Це те страхопудило що в США займалося інфільтрацією республіканської партії і жила з папіком на 30 років від неї старшим. Еліта Россії
03.08.2022 18:53 Відповісти
«Червоний горобець».

Є такий голлівудський фільм, де розповідається про цих червоних горобців. Як їх відбирають, як готують до праці, як вони відпрацьовують. ******* Мата Харі, тільки з мордвинськими іпальниками.
03.08.2022 19:02 Відповісти
какие скромные
посадить 100 человек))
следующий раз тысячу и так далее

а ваши (росиянцев) олигархи и их отпрыски пока еще где возможно будут в деньгах купаться
и ни в чем себе не отказывать)))
03.08.2022 19:03 Відповісти
Мне это нравится. Шлюха, которую чекисты подкладывали в постель нужным людям, отсидевшая в США, учит русских родину любить. Просто прекрасно.
03.08.2022 19:13 Відповісти
вот так режим х..ла расправляется с неугодными. Посадят или нет, но жизни не дадут, ни детям ни родителям
03.08.2022 19:41 Відповісти
Ещё есть сомневающиеся,что после полной стерилизации, усыпления больных бешенством , часть зверолюдей расселить по зоопаркам, решетки должны быть как у хищников, близко не додходить. Если в Госдуме одноклеточные, то это единственный выход в борьбе с самой большой заразой Человечества.
03.08.2022 20:31 Відповісти
що не новина - то більше враження , що у Московії відроджується СРСР
Притому з явними признаками сталінізму ...
03.08.2022 21:18 Відповісти
Шльондра
04.08.2022 06:34 Відповісти
 
 