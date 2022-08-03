Депутат Держдуми РФ Бутіна пропонує посадити до в'язниці батьків студентів з Єкатеринбурга, що виступили проти свастики "Z". ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Марія Бутіна заявила про потребу запровадити кримінальне покарання для батьків чиї діти виступають проти свастики "Z".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова. Окрім того, Бутіна наполягала на блокуванні відеохостингу youtube і заявила, що це один із способів примусити молодь читати книги.
лица*****
Два клони однієї вівці.
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
у них даже войну не разрешают называть войной! за это тебя посадят в тюрьму!
не разрешают вещи называть своими именами.
государство заставляет тебя врать!
и они еще христиане? так ложь в христианстве это грех! а тут власть заставляет всех врать - и все врут как один! и не смываются с этой говно-страны!
(хотів написати проєхалі, а штучний розум телефона висловився ще смачніше, аж страшно стало 😂)
ПОЗАПРОШЛАЯ ПЕСНЯ
Старенькие ходики.
Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники.
Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит.
Пьет - не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.
Є такий голлівудський фільм, де розповідається про цих червоних горобців. Як їх відбирають, як готують до праці, як вони відпрацьовують. ******* Мата Харі, тільки з мордвинськими іпальниками.
посадить 100 человек))
следующий раз тысячу и так далее
а ваши (росиянцев) олигархи и их отпрыски пока еще где возможно будут в деньгах купаться
и ни в чем себе не отказывать)))
Притому з явними признаками сталінізму ...