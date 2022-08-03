Депутат Держдуми РФ Бутіна пропонує посадити до в'язниці батьків студентів з Єкатеринбурга, що виступили проти свастики "Z". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Марія Бутіна заявила про потребу запровадити кримінальне покарання для батьків чиї діти виступають проти свастики "Z".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова. Окрім того, Бутіна наполягала на блокуванні відеохостингу youtube і заявила, що це один із способів примусити молодь читати книги.

Читайте: Щотижневі уроки патріотичного виховання запроваджують у школах РФ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська шпигунка Бутіна частково визнала провину: вона зізналася, що вступила в змову з метою завдати шкоди США