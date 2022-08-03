УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11819 відвідувачів онлайн
Новини Відео
28 199 72

Нацгвардійці і прикордонники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом на Донетчині.

Відповідне відео розміщено на сторіниці Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга - символа державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нацгвардія про оголошення "Азова" "терористами" в РФ: Заплутались у власній пропаганді і навіть не зрозуміли, що йдеться про окремий загін державної структури

Автор: 

прапор (494) Донецька область (9356) Національна гвардія (1621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Героям слава !!!
показати весь коментар
03.08.2022 21:18 Відповісти
+14
Всього три дні тижня, тільки середа добігає кінця, а скільки вже подій сталося:
Ненсі прилетіла, пан Сі отримав чергового х@я за щоку.
Вчора ліквідований ватажок Аль-Каїди.
Трамп в черговий раз - кінчений довбойоб.
Зелені підори, походу, їбанули ж свою ботоферму - тиша і попядок у тві.
Флешмоб "розсуньногишльондра" - ще більше дискредитував скумбрію.
показати весь коментар
03.08.2022 21:22 Відповісти
+11
Місто на лівому березі Дінця, там орки. Лавра і пам'ятник на правому березі, там наші.
показати весь коментар
03.08.2022 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот теперь точно декоммунизируют .
показати весь коментар
03.08.2022 21:17 Відповісти
рашисти
показати весь коментар
03.08.2022 21:24 Відповісти
Все ж лучше этого урода с заметного места снять и раз уж он имеет какую-то художественную ценность, то отправить в музей тоталитаризма - там ему, свинопсу, место.
показати весь коментар
04.08.2022 03:00 Відповісти
Який ще Артемівськ, Бахмут.
показати весь коментар
04.08.2022 07:01 Відповісти
Наши что в Святогорск вернулись?)
показати весь коментар
03.08.2022 21:14 Відповісти
Тримають ще з 14-го року.
показати весь коментар
03.08.2022 21:15 Відповісти
А вони що , звідти кудись дівалися ? )
показати весь коментар
03.08.2022 21:15 Відповісти
Вроде же орки его захватили ту восточную часть за рекой
показати весь коментар
03.08.2022 21:20 Відповісти
Памятник на нашей стороне
показати весь коментар
03.08.2022 21:26 Відповісти
Это русский.
показати весь коментар
03.08.2022 22:14 Відповісти
Пам'ятник не російський, а радянський. І якщо орки витратять на майоріння на ньому українського стяга якусь кількість ***********, а не на воїнів ЗСУ та мирне населення, то це того варте.
показати весь коментар
04.08.2022 00:09 Відповісти
Місто на лівому березі Дінця, там орки. Лавра і пам'ятник на правому березі, там наші.
показати весь коментар
03.08.2022 21:19 Відповісти
це в Лаврі схоже, на березі, який наші тримають. Сам Святогірськ на іншому березі, через 100 м. Воно, получається, як одне місто, але розділене річкою
показати весь коментар
03.08.2022 21:21 Відповісти
Памятник на нашей стороне реки
показати весь коментар
03.08.2022 21:30 Відповісти
А що то за одоробло над Святогірськом стоїть?
показати весь коментар
03.08.2022 21:16 Відповісти
Артем.
показати весь коментар
03.08.2022 21:17 Відповісти
Пам'ятник Артему - очільнику Донецько-Криворізької республіки часів громадянської війни
показати весь коментар
03.08.2022 21:18 Відповісти
так, це всеодно, що пам'ятник моторолі. "Да какая разницу кому там будем памятник, главеноз чтоби улица была покрыта асфальтом"
показати весь коментар
03.08.2022 21:24 Відповісти
Стоіт статуя

В лучах заката

С огромним х.єм

В рукє - граната.
показати весь коментар
03.08.2022 21:42 Відповісти
Стоi'ть статуя руками вниз, а вместо #кя лавровый лист.
Стоiть статуя совсем без #уя.
показати весь коментар
04.08.2022 01:20 Відповісти
Стоит статуя, рука поднята--- а вместо куя торчит граната.
показати весь коментар
04.08.2022 06:46 Відповісти
А у нас это было: стоит статуя в лучах заката, вместо #уя торчит граната.
показати весь коментар
04.08.2022 18:06 Відповісти
"Если тебе всё равно, как называется улица, на которой ты живёшь, то наступит день, когда ты не сможешь найти дорогу домой!"

А. Амфаш
показати весь коментар
04.08.2022 10:26 Відповісти
😏У вас дивне трактування. Це громадянською ця війна була для кацапів, де білі воювали з червоними - монархісти і інші з комуняками. Для УНР це була війна за незалежність. А Артьом - це тодішній пушилін, чи вірніше - захерченко.
показати весь коментар
03.08.2022 23:21 Відповісти
Всі нормальні країни типу Польщі і Литви проголосили в 1991 році "Відновлення Незалежності".
Так і Україні треба давно зробити. Відновлення незалежності яка була проголошена ще в Четвертому універсалі Центральної Ради
показати весь коментар
04.08.2022 00:39 Відповісти
Був большой начальник, а зараз просто місцевий Артьом. 😁

Хай стоїть пам'ятка видатного українського архітектора-авангардіста Кавалерідзе
показати весь коментар
03.08.2022 22:10 Відповісти
таварещь Артьом. Один из тех *********, которые творили "донецко-криворожскую республику" в начале 20го века.
показати весь коментар
04.08.2022 03:03 Відповісти
а в роли флагштока какой артём там стоИт, кто знает?
показати весь коментар
03.08.2022 21:16 Відповісти
случайно угадал )))
показати весь коментар
03.08.2022 22:11 Відповісти
Всё, пи#да Артёму.
показати весь коментар
03.08.2022 21:17 Відповісти
Ага, кацапня розїбе артой, бггг
показати весь коментар
03.08.2022 21:30 Відповісти
Німці не розбили, а кацапи тим більше не розібьють
показати весь коментар
03.08.2022 22:12 Відповісти
Та нехай орки витрачають снаряди і ракети на скульптури, ніж на цивільних громадян України та воїнів ЗСУ.
показати весь коментар
03.08.2022 22:48 Відповісти
случайно угадал )))
показати весь коментар
03.08.2022 22:10 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
03.08.2022 21:18 Відповісти
Героям слава!
показати весь коментар
03.08.2022 21:20 Відповісти
Всього три дні тижня, тільки середа добігає кінця, а скільки вже подій сталося:
Ненсі прилетіла, пан Сі отримав чергового х@я за щоку.
Вчора ліквідований ватажок Аль-Каїди.
Трамп в черговий раз - кінчений довбойоб.
Зелені підори, походу, їбанули ж свою ботоферму - тиша і попядок у тві.
Флешмоб "розсуньногишльондра" - ще більше дискредитував скумбрію.
показати весь коментар
03.08.2022 21:22 Відповісти
Про зерно забув.
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
це ні про що. В минулому році імпортували 20 мільйонів тон збіжжя, зараз першим балкером поїхало всьго 26 тисяч тон. Правда вже суходолом імпортували 2,5 мільйона тон. А нам треба імпотрувати на 10 мільярдів доларів, щоби агропромисловість змогла закупити паливо, добрива , відремонтувати техніку, посіяти, та закласти новий урожай на зберігання в елеватори та рукави, що би не побачити долар по 47 і паливо знову по 60.
показати весь коментар
03.08.2022 21:47 Відповісти
Це не вечір. Домовленості є. Подивимся.
показати весь коментар
03.08.2022 21:51 Відповісти
Я, розумію аграрієв. Багато хто ні. Але на яких умовах.
показати весь коментар
03.08.2022 21:56 Відповісти
будь-що, що наближає нас до перемоги - то вірні і корисні дії.
показати весь коментар
03.08.2022 22:14 Відповісти
А взагалі, якщо без гумору від безсилля, то забити інфопростір, що почав задавати питання про Оленівку та гарантії викриттям мільйонної ботоферми - це настільки топорно, товсто та попсово, що капець. Але це дієво. Це працює. Ми стібемося, тузікі тягають, а вектор змінено. Вкотре.
показати весь коментар
03.08.2022 21:38 Відповісти
Я, дивлюся новини підераші. Всі винні, але не підераша.
показати весь коментар
03.08.2022 21:53 Відповісти
Я дивлюсь,ти дуже твердолобий.Ну нічого.
показати весь коментар
03.08.2022 22:13 Відповісти
між тими новинами передивляйся ці тридцять секунд. Це може тобі допомогти:
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
показати весь коментар
03.08.2022 22:19 Відповісти
скумбрію - це ти?
показати весь коментар
03.08.2022 22:51 Відповісти
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️І мужні Герої ✊✊✊
показати весь коментар
03.08.2022 21:24 Відповісти
Вибачаюсь, але монастир і памятник тому підору стоїть на стороні Луганської області. Тому питання: Святогірськ (Словяногірськ) наш?
показати весь коментар
03.08.2022 21:31 Відповісти
Щойно у новинах сказали - частково наш.
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
На Донбассе многое связано с Артемом, даже город был - Артемовск. Лень рыться в Гугле; наверное, Артем был как-то связан с Донбассом - или сам оттуда, или долго там прожил.
показати весь коментар
03.08.2022 21:36 Відповісти
Та тот Артем и в Австралии бывал. Там любопытно в целом, да долго печатать. Прочитайте, кому любопытно. Там сюжет был интересный, но не долгий с той горе-комедией республикой криворожской. Месяца три кажись пробыла. По сути были сепары для членина и гопкомпании. Замяли.
показати весь коментар
03.08.2022 21:42 Відповісти
Донецко-Криврожская республика, кажется так?
показати весь коментар
03.08.2022 22:25 Відповісти
То не той кондом, который "товарищ Сергеев"?
показати весь коментар
03.08.2022 22:14 Відповісти
он, падло.
показати весь коментар
04.08.2022 03:06 Відповісти
Скинуть бы то одоробло на башку оркам!!!
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
цей пам'ятник унікальний своєю стилистикою. Автор Кавалерідзе. виконаний, здається ще у 20-ті роки минулого століття у стилі експессионізма з елементами кубізма. Пізніше Рад. влада заборонила прояви модернізма. але цей вцілів. бо поставлений не в людному місці. Кажуть, німці хотіли його підірвати. але не вийшло через міцність бетону. Бачив його раза два. подорожуючі Донбасом. З точки зору мистецтва - серйозний твір. Думаю, наш прапор йому личіть. У другу світову там були великі бої, земля була нашпігована зброєю, і в полях і лісах.
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Саме так!
Пам'ятник видатного скульптора гівно-людині сепару.
"Історія это вам не Невский проспект, батенька"
В И.Ленин 😏
показати весь коментар
03.08.2022 22:18 Відповісти
Владимир Ильич в Киеве на Бессарабке - тот был тоже знаменитый, даже возили на всемирную выставку в Нью-Йорк. https://babel.ua/texts/22746-p-yat-rokiv-tomu-v-kiyevi-na-besarabci-znesli-pam-yatnik-leninu Тут подробно написано .
показати весь коментар
03.08.2022 22:24 Відповісти
Ленін на Бесарабці - один з багатьох меркуровських клонів ватажка пролетаріату. Ніякого художнього значення, на відміну від Артема роботи Кавалерідзе, не має.
показати весь коментар
04.08.2022 01:09 Відповісти
Не надо ля-ля!
Ленин был вполне изящный, и мог украсить соответствующий музей как образец кабинетного стиля!
показати весь коментар
04.08.2022 10:32 Відповісти
экспресс-разгрузка эшелона с б\к в Брылевке:
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
показати весь коментар
03.08.2022 22:08 Відповісти
Слава рідній Україні,Слава рідній землі.
показати весь коментар
03.08.2022 22:11 Відповісти
Дякуємо Вам, хлопці!
Віримо в ЗСУ!
показати весь коментар
03.08.2022 22:37 Відповісти
Трохи з опізданням, але знайшов https://24tv.ua/para-proignoruvala-povitryanu-trivogu-zaynyalasya-seksom-balkoni_n2107995 цю прекрасну новину від 28.07
Це надихає і мотивує. Кацапи, ***! Ніколи ви не переможете Україну! Не можна перемогти людей, які на загрозу смерті дають сміливу й цинічну відповідь - трахаються сексом під моторошне виття сирен!..

показати весь коментар
03.08.2022 23:17 Відповісти
Украинский флаг на памятнике донецкому сепару.Осиморон какой-то.Снести его давно пора.
показати весь коментар
04.08.2022 03:02 Відповісти
 
 