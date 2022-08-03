Нацгвардійці і прикордонники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом на Донетчині.

Відповідне відео розміщено на сторіниці Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга - символа державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нацгвардія про оголошення "Азова" "терористами" в РФ: Заплутались у власній пропаганді і навіть не зрозуміли, що йдеться про окремий загін державної структури