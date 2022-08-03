Нацгвардійці і прикордонники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. ВIДЕО
Бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом на Донетчині.
Відповідне відео розміщено на сторіниці Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга - символа державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Чайка Київ
показати весь коментар03.08.2022 21:18 Відповісти Посилання
+14 Urs
показати весь коментар03.08.2022 21:22 Відповісти Посилання
+11 Віталій А
показати весь коментар03.08.2022 21:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В лучах заката
С огромним х.єм
В рукє - граната.
Стоiть статуя совсем без #уя.
А. Амфаш
Так і Україні треба давно зробити. Відновлення незалежності яка була проголошена ще в Четвертому універсалі Центральної Ради
Хай стоїть пам'ятка видатного українського архітектора-авангардіста Кавалерідзе
Ненсі прилетіла, пан Сі отримав чергового х@я за щоку.
Вчора ліквідований ватажок Аль-Каїди.
Трамп в черговий раз - кінчений довбойоб.
Зелені підори, походу, їбанули ж свою ботоферму - тиша і попядок у тві.
Флешмоб "розсуньногишльондра" - ще більше дискредитував скумбрію.
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
Пам'ятник видатного скульптора гівно-людині сепару.
"Історія это вам не Невский проспект, батенька"
В И.Ленин 😏
Ленин был вполне изящный, и мог украсить соответствующий музей как образец кабинетного стиля!
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
Віримо в ЗСУ!
Це надихає і мотивує. Кацапи, ***! Ніколи ви не переможете Україну! Не можна перемогти людей, які на загрозу смерті дають сміливу й цинічну відповідь - трахаються сексом під моторошне виття сирен!..