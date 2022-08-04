УКР
42 926 66

На Херсонщині українські воїни взяли у полон майора армії РФ. ВIДЕО

На Херсонщині українські воїни взяли у полон майора армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, майор Павєл Грузєв проходив службу у складі 7-ї військової бази армії Росії, що базується на території окупованої Абхазії.

Автор: 

Абхазія (101) армія рф (18514) полонені (2341)
+49
грустный майор. Точно знает - после обмен ФСБ задрочит его, и всех его родственников. Страна рабов.
04.08.2022 10:28 Відповісти
+26
Хтось дав москалю щелбана.
04.08.2022 10:29 Відповісти
+14
Почала працювати українська батальйонна розвідка, захопили важливого "язика".
04.08.2022 10:26 Відповісти
А яйця йому уже відрізали чи ні?
04.08.2022 12:54 Відповісти
Тож так подумал. А нужно
04.08.2022 12:59 Відповісти
Щось він весь проникся сумом.
04.08.2022 15:33 Відповісти
и белый лебедь за спиной , символично однако ))))))
04.08.2022 13:25 Відповісти
Лебідь, то ще нічого.
Там ще і півник.
05.08.2022 10:07 Відповісти
сразу подумал что оттого и уныл этот "немародерилнестрелялпрекратитевойну"
05.08.2022 10:37 Відповісти
молоточком ))
04.08.2022 10:31 Відповісти
Мізки відсмоктували перед поїздкою в Україну.
04.08.2022 11:19 Відповісти
а у тя есть мизги? если мизгов нет, считай дебил без мизгов, мизгов же в аптеке не купишь если там мизгов никто кто с мизгами не продал бы даже такому безмизглому как Безмизгла или ты без мизгов
05.08.2022 10:38 Відповісти
Нет, это его петух клюнул, который на заднем плане
04.08.2022 13:49 Відповісти
По очам бачу,що хоче спробувати втікти.
04.08.2022 10:32 Відповісти
стакан водки на столе символично
04.08.2022 10:32 Відповісти
"Рюмка водкі на сталє-є-є..."
04.08.2022 11:45 Відповісти
Но там походу уже никто в Лондон не едет)))
04.08.2022 13:00 Відповісти
Никогда не стать тебе подполковником, майор...
04.08.2022 10:33 Відповісти
якійсь завгосп зі служби забезпечення..каптенаріус..чи як там в росарміі..фєльдфєбєль
04.08.2022 10:34 Відповісти
Майор служби забезпечення знає набагато більше, ніж полковник, що дивізією командує!
показати весь коментар
04.08.2022 15:42 Відповісти
"карл, ты на руки его посмотри" (С) )))
04.08.2022 10:39 Відповісти
Майор то рАбочий оказался, потому и руки такие)))
04.08.2022 10:40 Відповісти
http://spravka.neinvalid.ru/wp-content/uploads/2017/12/034.jpg
04.08.2022 13:03 Відповісти
У Павла Миколайовича яєчки ще на місці?
04.08.2022 10:39 Відповісти
А на заднем плане петушок. Совпадение?
04.08.2022 10:41 Відповісти
Типичный майор-алкаш .....
Или зампотылу, или зампотех....
04.08.2022 10:42 Відповісти
Кацапи смелиє,пока не получат ***.
Ми з ними по-взрослому ще ні разу не воювали за всю багатовікову історію.....
04.08.2022 10:44 Відповісти
Мерзота кацапська, щоб ти тварюка здохла!
04.08.2022 10:46 Відповісти
Кастрировать
04.08.2022 10:56 Відповісти
Онук горбачова)
04.08.2022 11:01 Відповісти
Земляк агрохiмii...
04.08.2022 11:40 Відповісти
клон)ще і родимку заклеїв пластирем,не хоче палитися
04.08.2022 12:39 Відповісти
відріжте йому яйця.
04.08.2022 11:05 Відповісти
"...республика Абхазия" - террорист явній, расстрелять сразу.
04.08.2022 11:06 Відповісти
"Хатят вєрнуться дамой"...
Упакуем гарненько по пакетам і поїдете...)))
04.08.2022 11:09 Відповісти
04.08.2022 11:12 Відповісти
покласти ніж на стіл, щоб він бачив. потім записати на відео його думку про кастрацію військовополонених. насправді не завдавайте йому шкоди, просто пограйте з його розумом і візьміть щось для інформаційної війни.
04.08.2022 11:24 Відповісти
дык. абхазия не твой дом, ушлепок!!!, твой дом - Магадан!!!, а Абхзети - это Грузия!!!
04.08.2022 11:48 Відповісти
Какой смысл их слушать, уроды да и все. Они скажут все чтобы только сохранить свою шкуру.
04.08.2022 12:10 Відповісти
Он выпить хочет. Не наливайте!
04.08.2022 12:28 Відповісти
Всіх військово полонених треба вдягати в синій костюм та жовту футболку. Такий костюм повинен бути найнищої якості. І обов'язково кепку з надписом "путін-*****"
04.08.2022 12:28 Відповісти
Не марай кацапами наши цвета!
Спереди желтый, сзади коричневый его костюмчик.
04.08.2022 13:24 Відповісти
Чешет заученные фсбешные методички про все несчастные и перепуганные хотят к самкам домой. Ага, верю....
04.08.2022 12:35 Відповісти
А нельзя ли этому маеору яйца отрезать?
04.08.2022 12:59 Відповісти
и пожарить на сковородке ))
04.08.2022 22:06 Відповісти
Можно, легко. Но чем тогда наши хлопцы будут отличаться от казламордых ********* с ********?
Резать - только того калмыцкого выродка. Вот его - резать на ремни.
05.08.2022 00:21 Відповісти
Постановка - БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ!
Коврик с лебедями на стене, стакан водки на столе...
Пять баллов!
04.08.2022 14:00 Відповісти
Возможно даже картина - совковое графити, маслом. Тоже бросилось в глаза.
04.08.2022 19:18 Відповісти
А белый лебедь на пруду,
Насрал майору на звезду...
06.08.2022 11:22 Відповісти
Яйці йому відріжте і буде майор, бо у нього все одно не стоїть.
04.08.2022 14:35 Відповісти
У кацапов что солдатня,что офицеры ********,посадить ****** в тазик с кислотой на пару часов и кастрация не потребуется!
04.08.2022 15:16 Відповісти
за гранчак все розкаже, якщо хатят, чому не повертаються, дочекаються утилізації
04.08.2022 16:30 Відповісти
Расстрелять, домой оно хочет, падла, типа "я не стрелял". Хотя бы морду ему разбили до цвета укр.флага. Смысла в этом видосике нет, разве что оправдать орков.
04.08.2022 17:14 Відповісти
не веселий якийсь
04.08.2022 18:29 Відповісти
Буде тепер заручником на обміний фонд, а тим часом хай завали розгрібає після прльотів кацапських ракет.
04.08.2022 18:57 Відповісти
Полонені пакетики подарункові клеють, або старі піддони на скалки для розпалу камінів рубають.
05.08.2022 08:02 Відповісти
оркомайор в слишком старом возрасте поперся на таую войну, оттого и сил уже нет, повезло, останется живым
04.08.2022 21:02 Відповісти
У полоні вони всі білі й пухнасті,
ніхто "не хоче" воювати, але чомусь воюють...
Тварі...
05.08.2022 06:34 Відповісти
Пішов на війну майором,
повернеться майоршею!
Ха-ха-ха!
05.08.2022 06:35 Відповісти
АК чому голос такий, яйця ще не встигли відтяти?)
05.08.2022 11:02 Відповісти
Грузинський батальон ще діє? Вони майора дуже чекають в гості....
05.08.2022 13:51 Відповісти
Притворяется…. Наденьте его на швабру! Всеравно гандон…..
06.08.2022 00:07 Відповісти
Дивлячись на сумного майора, так хочеться, всім росіянам, що воюють, нагадати слова їхньої пісні :"Поручик, а может вернёмся, зачем нам поручик чужая земля?
31.08.2022 19:24 Відповісти
 
 