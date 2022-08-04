На Херсонщині українські воїни взяли у полон майора армії РФ. ВIДЕО
На Херсонщині українські воїни взяли у полон майора армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, майор Павєл Грузєв проходив службу у складі 7-ї військової бази армії Росії, що базується на території окупованої Абхазії.
Там ще і півник.
Или зампотылу, или зампотех....
Ми з ними по-взрослому ще ні разу не воювали за всю багатовікову історію.....
Упакуем гарненько по пакетам і поїдете...)))
Спереди желтый, сзади коричневый его костюмчик.
Резать - только того калмыцкого выродка. Вот его - резать на ремни.
Коврик с лебедями на стене, стакан водки на столе...
Пять баллов!
Насрал майору на звезду...
ніхто "не хоче" воювати, але чомусь воюють...
Тварі...
повернеться майоршею!
Ха-ха-ха!