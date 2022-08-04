УКР
10 093 16

Голова облради Херсона Самойленко підтвердив, що нічні вибухи пов'язані із залізничним мостом. ВIДЕО

У Херсоні знову лунали вибухи біля мостів через Дніпро.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, вибухи та пожежа в Херсоні вночі на 4 серпня мають відношення до залізничного мосту. Подробиць поки що чиновник не надав, але висловив оптимістичну думку щодо ліквідації ще одного шляху для окупантів, яким вони перекидали техніку та підвозили боєприпаси та харчі на правий берег.

Самойленко наголосив, що в Херсоні є два Антонівські мости - автомобільний та залізничний. На його думку, звільнення обласного центру від росіян відбудеться найближчим часом.

Облрада Херсона?)
показати весь коментар
04.08.2022 11:24 Відповісти
та да, сегодня будет рыбный день - утром возле моста рыбу собирали...
https://twitter.com/i/status/1554948368564195329
показати весь коментар
04.08.2022 11:25 Відповісти
Так ведь четверг.
показати весь коментар
04.08.2022 11:27 Відповісти
всё по расписанию, заготовка провианта совмещена с утренней побудкой.
показати весь коментар
04.08.2022 11:32 Відповісти
Я читал, что в 1943 освобождение Киева приурочили к годовщине Октябрьской революции, что привело к большим потерям, особенно при форсировании Днепра. Не хотел бы, чтобы освобождение Херсона в этой войне тоже "подстраивали" под дату. Дучше всего не давить на наших военных - пусть они, а не политики, выбирают оптимальное время.
показати весь коментар
04.08.2022 11:26 Відповісти
А Янелоху потрібен піар. Це головне.
показати весь коментар
04.08.2022 11:28 Відповісти
В каком месте это ты увидел?
показати весь коментар
04.08.2022 11:50 Відповісти
Поддерживаю вас, бо главзеб уже и сам вкурил, шо гетьманская булава - тока на период ВП.
показати весь коментар
04.08.2022 11:53 Відповісти
форсирования не будет, заходить будем пешком.
показати весь коментар
04.08.2022 11:34 Відповісти
Это да. Форсировать будет враг, когда убегать будет. Наверное, потому мосты не до конца разрушили, чтобы без техники смогли по-тихому слинять - такой себе жест доброй воли с нашей стороны
показати весь коментар
04.08.2022 12:18 Відповісти
не до конца разрушили, для того, что бы передовые подразделения могли пешком зайти для захвата плацдарма на левом берегу. А как кацапы будут линять - на надувных лодках, или на дирижаблях - нам похер.
показати весь коментар
04.08.2022 12:25 Відповісти
Думаете, наши надеются этими мостами воспользоваться - неужели орки при отступлении их не взорвут? Как говорил один киногерой - это азбука, а азбуку они знают.
показати весь коментар
04.08.2022 13:22 Відповісти
А "наху*" нам той "плацдарм"? Вони ж оточені з трьох сторін і притиснуті до берега Дніпра І їм діться нікуди! Хай кидають техніку на західному березі і "пішечки" по мосту на схід А ми "підганять" будемо - мінометами!
показати весь коментар
04.08.2022 14:37 Відповісти
Йшлось про наш подальший наступ - на Херсоні Україна не закінчується.
показати весь коментар
05.08.2022 11:44 Відповісти
Ну и чудненько,, бо я наванговал окончание этой недели.
показати весь коментар
04.08.2022 11:50 Відповісти
 
 