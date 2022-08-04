Голова облради Херсона Самойленко підтвердив, що нічні вибухи пов'язані із залізничним мостом. ВIДЕО

У Херсоні знову лунали вибухи біля мостів через Дніпро.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, вибухи та пожежа в Херсоні вночі на 4 серпня мають відношення до залізничного мосту. Подробиць поки що чиновник не надав, але висловив оптимістичну думку щодо ліквідації ще одного шляху для окупантів, яким вони перекидали техніку та підвозили боєприпаси та харчі на правий берег.

Читайте також: Росіяни бояться HIMARS та намагаються встановити захист від них, - британська розвідка

Самойленко наголосив, що в Херсоні є два Антонівські мости - автомобільний та залізничний. На його думку, звільнення обласного центру від росіян відбудеться найближчим часом.

Також дивіться: Вночі 4 серпня у окупованому Херсоні чутно вибухи біля залізничного мосту. ВIДЕО