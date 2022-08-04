УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5774 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
27 961 66

Пенсіонер Дідковський з трофейного РПГ-18 підбив ворожий бензовоз та зупинив колону загарбників під час окупації Бучі. ВIДЕО

64-річний пенсіонер з Бучі Валентин Дідковський самотужки зупинив колону російських загарбників під час окупації Бучі в лютому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свободу, Дідковський з трофейного гранатомета, якого отримав від бійців ірпінської самооборони, підбив бензовоз з колони окупантів. Від пострілу ворожа машина зайнялася, а окупанти почали вискакувати з бронемашин та втікати. Рештки колони вже добивали бійці ЗСУ. Дідковський повідомив їм координати ворогів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВВС випустила фільм про бійню в Бучі, доказами вбивств та катувань цивільних українців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18514) пенсіонери (905) знищення (8040) Буча (543)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Золоту Зірку йому
показати весь коментар
04.08.2022 11:34 Відповісти
+48
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро поблизу Херсона
Рівно о півночі, що підтверджує час на відео регістраторі "карета з прИнцами" перетворилась в фаєр шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам", які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали "ковдри з подушками" довго, а смерділо смаженими орочими шкварками ще довше.
показати весь коментар
04.08.2022 11:40 Відповісти
+35
Слава Герою!!!
показати весь коментар
04.08.2022 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золоту Зірку йому
показати весь коментар
04.08.2022 11:34 Відповісти
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро поблизу Херсона
Рівно о півночі, що підтверджує час на відео регістраторі "карета з прИнцами" перетворилась в фаєр шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам", які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали "ковдри з подушками" довго, а смерділо смаженими орочими шкварками ще довше.
показати весь коментар
04.08.2022 11:40 Відповісти
Нормально! Німці колись боялися до смерті "сталінських органів" Кацапи будуть бояться "Хаймерсів"
показати весь коментар
04.08.2022 15:02 Відповісти
Пенсию пусть повысят зебилы пустоголовые
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
Діду потрібно бойові доплачувати.
показати весь коментар
04.08.2022 13:10 Відповісти
не факт...можуть і посадити..Сьогодні поліція в Київській області та ГСУ НП багатьох цивільних притягає до кримінальної відповідальності за зберігання зброї...особливо трофейної))) бо в поліції залишилось багато колоборантів
показати весь коментар
04.08.2022 22:42 Відповісти
Тепер всі зрозуміли що таке "швейцарська організація оборони"!?

Це коли виймаєш із шафки каравай гранатомет та зустрічаєш "дорогих братьєв"
показати весь коментар
04.08.2022 13:02 Відповісти
так ось який досвід їде переймати прокурва Бенядиктова?
показати весь коментар
04.08.2022 23:29 Відповісти
Это тот дедок, что сразу не опознал русских с белыми повязками в болотном камуфляже которые повыбегали из разбитой техники и спрятались за заборами . Но они тупо попалили сами себя грубо запретив снимать.
Но тем не менее, дед герой, сделав всё это. И его не пропалили.
показати весь коментар
04.08.2022 15:23 Відповісти
А що радіо свобода України не знає Українську мову? Навіщо вони рашиські субтитри зробили?!!!
показати весь коментар
04.08.2022 11:35 Відповісти
А по ICTV, Freedom як паплюжать нашу мову, для чого? А там без ЗЕ не обійшлось.
показати весь коментар
04.08.2022 11:39 Відповісти
субтитры для кацапов, они тоже пока смотрят, vpn пока у них есть. Пусть ссутся.
показати весь коментар
04.08.2022 11:43 Відповісти
Кацапи свято вірять тільки своїм ТВ, усе іньше "фейк, кіно, мультікі" .
показати весь коментар
04.08.2022 12:02 Відповісти
Мабуть, щоб і кацапи це бачили та зрозуміли. Вони ж тільки кацапсячу пАнЄмают...
показати весь коментар
04.08.2022 11:44 Відповісти
Кацапи нічого не зрозуміють! Вони досі страліну квіти носять.
показати весь коментар
04.08.2022 12:03 Відповісти
В самій Україні, і на нашому боці на фронті, дуже багато російськомовних патріотично настроєних людей для яких Україна це їх Вітчизна. До того ж нас дивляться із ерефії ті, кому пропагандони ще не зовсім засрали мізки. Справа не в мові а в тому що в голові.
Ми ж бачимо, та і війна показала, що мова не гарантує того, що людина буде патріотом, воїном героем чи навпаки зрадником ворогом, шпигуном або колаборантом.
А нашим солдатам незалежно від їх національності треба нищити воргів на якій би мові ті кляті вороги не розмовляли.
показати весь коментар
04.08.2022 12:45 Відповісти
Однозначно підтримую.
показати весь коментар
04.08.2022 20:25 Відповісти
Слава Герою!!!
показати весь коментар
04.08.2022 11:36 Відповісти
Коли вперше дивився те відео, був шокований, як наші колону роздовбали.
показати весь коментар
04.08.2022 11:37 Відповісти
А роздовбав колону виявляється один дід...
показати весь коментар
04.08.2022 11:42 Відповісти
Не один, але дід - безумовно Герой!
У свій такий же вік відверто заздрю, бо якби й загинув, то недарма

Але й сумно!
Всі пам'ятають яка була в перший час лють до кацапів, а зброї не було.
А тепер подумай "мудрий український нарід", як би ж ти вибрав Гетьмана, який би оголосив задовго до нападу військовий стан, мобілізацію, організував оборону....
Кацапські колони так і залишились би на кордоні!

усе "би"....
показати весь коментар
04.08.2022 11:57 Відповісти
Це тепер з нього роблять героя. Медійного. З фантазією.
показати весь коментар
05.08.2022 07:00 Відповісти
Блинкен же говорил еще осенью - раздавайте оружие пенсионерам, проживающим вдоль дорог в частном секторе.
показати весь коментар
04.08.2022 11:38 Відповісти
Багато хто з дідів залюбки прийняв би навіть смерть в бою щоб молоді залишились жити, а так - дивишся на війну та чухаєш свої болячки...
показати весь коментар
04.08.2022 12:13 Відповісти
Тільки тоді народу крутили чергову серію серіала "посадити Порошенка", і тому цей візит залишився майже непоміченим, як і попередження про напад…
показати весь коментар
04.08.2022 13:05 Відповісти
Справжній бандерівець.
показати весь коментар
04.08.2022 11:38 Відповісти
Отакі дядьки і зупинили орків. В той час як 200 чол нацгвардії склали зброю в Чорнобилі без жодного пострілу...
показати весь коментар
04.08.2022 11:41 Відповісти
то їм команда була така - здати без бою, як власне і в Енергодарі. Там також була охорона не менше сотні
показати весь коментар
04.08.2022 11:54 Відповісти
В Енергодарі відбивались, навіть підбили танк. Читав некрологи на зажмурених каців - " пагіб прі асвабаждєніі ЗАЕС", мля. Але наших там мало було. Чомусь...
показати весь коментар
04.08.2022 12:21 Відповісти
Тих 200 чорнобильських нацгвардійців не ганьби!
Вони діяли по правилах охорони АЕС та по розуму
показати весь коментар
04.08.2022 12:15 Відповісти
Серйозно? Що це за правила такі коли здалися з технікою і повним БК?
показати весь коментар
04.08.2022 12:29 Відповісти
Это же по их зеленым правилам.
показати весь коментар
04.08.2022 12:43 Відповісти
Не вести бойових дій на території АЕС, щоб не наробити великого лиха

Для користування зброї потрібна холодна голова....
показати весь коментар
04.08.2022 12:57 Відповісти
ех..тоді б в кожній хаті був би рпг, та гранати.... хммм, ото було б славетне полювання
показати весь коментар
04.08.2022 11:42 Відповісти
Он Герой, но не надо было светить каZZапам его лицо, фамилию и расположение дома.
показати весь коментар
04.08.2022 11:44 Відповісти
Ногородити діда іменним калашем - нехай спробують знову зайти...
показати весь коментар
04.08.2022 12:17 Відповісти
та не, это уже тянет на Gustaf М2.
показати весь коментар
04.08.2022 12:43 Відповісти
рашня йшла на Київ, але по дорозі встріла діда Валіка і щось пішло не так.
показати весь коментар
04.08.2022 11:47 Відповісти
таких десяток дідів - капець всій русні під Києвом
показати весь коментар
04.08.2022 12:08 Відповісти
Інформація перевірена???
показати весь коментар
04.08.2022 11:55 Відповісти
Якщо є бажання то почитайте на сайті "Волинські новини"є стаття з посиланням на ТСН:

ПЕНСІОНЕР ІЗ БУЧІ САМОТУЖКИ ПЕРЕТВОРИВ ВОРОЖУ КОЛОНУ НА КУПИ СПАЛЕНОГО МОТЛОХУ

11 Липня 2022 13:22

https://www.volynnews.com/news/all/pensioner-iz-buchi-samotuzhky-peretvoryv-vorozhu-kolonu-na-kupy-spalenoho-motlokhu/#comments Коментарів: 0

3

https://www.volynnews.com/files/news/2022/07-11/342560/********************************.jpeg

Мешканець Бучі Валентин Дідковський на початку повномасштабної війни зупинив та знищив частину колони рашистів, а потім дав її координати нашим військовим і ті добили окупантів, які саме прямували на столицю.

Героєм Валентин себе не вважає і каже, що якби треба було, то зробив би це ще раз - навіть ціною власного життя, йдеться в https://tsn.ua/exclusive ТСН .
показати весь коментар
04.08.2022 22:19 Відповісти
А почему дед не награжден?Всяким пистолеты, дают ордена,но только не героям из народа.
показати весь коментар
04.08.2022 12:41 Відповісти
на каклету намекаешь? Вот когда у деда будет свой ресторан в Киеве, тогда и его наградят стечкиным.
показати весь коментар
04.08.2022 12:46 Відповісти
Дід не в системі ЗЕ
показати весь коментар
04.08.2022 12:44 Відповісти
деду видать джавелін
показати весь коментар
04.08.2022 12:54 Відповісти
Іменний!
показати весь коментар
04.08.2022 12:58 Відповісти
Я сумніваюся що той "Джавелін" йому буде потрібен - бо іншого разу не буде! Чоловікові повісить на стіну в залі "трубу" від тої "Мухи" - ото буде гордість! Краще від іменної шаблі!
показати весь коментар
04.08.2022 15:06 Відповісти
один проти 100 кацапів .....я віддаю честь такій людині
показати весь коментар
04.08.2022 13:23 Відповісти
Як я захоплююся такими людьми і пишаюся бути їх співвітчизником!
показати весь коментар
04.08.2022 13:44 Відповісти
Дуже пощастило що у діда було чим стріляти та кидати. У нас як кацапи заходили в Суми, так тільки коктейлі були у самооборони та трошки стрєлкотні з мінімумом бк, а цивільним хіба що лайном кидати довелося. Але теж вмудрилися кацапур нажмурити)))
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
А при чому тут цей ваш вислів ???
показати весь коментар
04.08.2022 17:42 Відповісти
у Вас наверное телевизор по диагонали метра два? Байрактар идет хорошо?
В мой, эти разжиревшие рожи не помещаются.

А на фронт не идут, клоуны.
показати весь коментар
04.08.2022 23:31 Відповісти
Моє щире шанування.

Бачила першу частину відео, але тоді ні слова не було про те, що пан сам орків покращив.
показати весь коментар
04.08.2022 15:56 Відповісти
А ви де були півроку? В Ютубі 27 лютого був репортаж Героя Дідковського за допомогою смартфона з вул. Вокзальної в Бучі після того як колону орків роздовбали Герої з 72 бригади чи то з ССО. І його вислів : "Кацапьйо їбуче" став знаменитим в перші дні вторгнення
показати весь коментар
04.08.2022 22:29 Відповісти
Дід молодець. Але подвиги йому приписують. Він дійсно там був після знищення колони. Вже зробили героя з мера Бучі який втік
показати весь коментар
05.08.2022 06:54 Відповісти
Це круто!
показати весь коментар
04.08.2022 19:05 Відповісти
Дід молодець, вояк ще той.
показати весь коментар
04.08.2022 19:52 Відповісти
Після такого зелена шобла ініціює підняття пенсійного віку ...
показати весь коментар
04.08.2022 20:43 Відповісти
Ось за таких Героїв і з'являється "жест доброй воли". Слава нації!
показати весь коментар
04.08.2022 23:25 Відповісти
Дід хоч і молодець, героя з нього роблять і подвиги приписують.
показати весь коментар
05.08.2022 06:51 Відповісти
Та шо ти як та папуга,.... витри вже шмарклі свої. ти не Святюк - ти сраний серюк. Це Вже всі зрозуміли і після твого першого висеру.
показати весь коментар
05.08.2022 14:55 Відповісти
Шо тут скажеш, крутий дід!
показати весь коментар
05.08.2022 09:56 Відповісти
Цензор, а нащо ви робите субтитри російською?
показати весь коментар
05.08.2022 10:39 Відповісти
 
 