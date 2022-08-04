Пенсіонер Дідковський з трофейного РПГ-18 підбив ворожий бензовоз та зупинив колону загарбників під час окупації Бучі. ВIДЕО

64-річний пенсіонер з Бучі Валентин Дідковський самотужки зупинив колону російських загарбників під час окупації Бучі в лютому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свободу, Дідковський з трофейного гранатомета, якого отримав від бійців ірпінської самооборони, підбив бензовоз з колони окупантів. Від пострілу ворожа машина зайнялася, а окупанти почали вискакувати з бронемашин та втікати. Рештки колони вже добивали бійці ЗСУ. Дідковський повідомив їм координати ворогів.

