В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО

В Донецьку відбувся обстріл приміщень, де відбувалися похоронні церемонії ліквідованої напередодні терористки Ольги Качури "Корси".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для того, щоб максимально відвертати увагу від вбивства наших полонених в Оленівці, росіяни готові вбивати своїх.

"В тимчасово окупованому Донецьку московити обстріляли процесію знищеної напередодні терористки "корси" (Ольги Качури - ред.). Звинуватили кого? Звичайно, ЗСУ. Нагадаю: наші не воюють з мертвими, цивільними, а російських окупантів знищують влучно", - написав Братчук.

Як написав нардеп, Олексій Гончаренко, на похоронах Ольги Качури, яка командувала "Градами" в "ДНР", відбувся приліт. Багато загиблих росіян. Похорон відбувається в Драмтеатрі. Прильоти є і туди і поряд в готель Донбас Палас. За його словами, з відео видно, що в Донбас Паласі жили кадировці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано "командирку ракетного дивізіону "армії ДНР" Ольгу Качуру. ФОТО

Донецьк (955) ліквідація (4370) обстріл (30447) окупація (6825) знищення (8040) Донецька область (9381)
+41
в наших снарядів нема шоб кацапам у відповідь стріляти, а тут витрачати ********** на якусь дохлу прастітутку-гєрмафродітку?
04.08.2022 12:12 Відповісти
+37
Молодцi, цапи...
04.08.2022 12:10 Відповісти
+26
Корсу несуть!
Кацапи, салют! 😂
04.08.2022 12:22 Відповісти
Молодцi, цапи...
04.08.2022 12:10 Відповісти
Корсу несуть!
Кацапи, салют! 😂
04.08.2022 12:22 Відповісти
ща прігожин їм нових корс підгонить

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», лично приезжает в колонии, чтобы вербовать заключенных для службы в ЧВК Вагнера. Об этом Bild https://www.youtube.com/watch?v=7XuOKfb31V8 заявила российская правозащитница Ольга Романова.
https://news.zerkalo.io/world/19229.html?c
04.08.2022 12:39 Відповісти
Видати грамоту!
04.08.2022 13:40 Відповісти
все ж таки, напевне, обстріляли наші. Але не трупів, а живих орків. Інша справа, що з десяток пішли відьму аж до чортів в пеклі провожати.
04.08.2022 12:10 Відповісти
в наших снарядів нема шоб кацапам у відповідь стріляти, а тут витрачати ********** на якусь дохлу прастітутку-гєрмафродітку?
04.08.2022 12:12 Відповісти
По жилым кварталам никто не стал бы ******* артой, не говорите ерунды.
04.08.2022 12:19 Відповісти
А як визволяти збираються, якщо по "жилим" неможна? Чушь, можно і нужно.
04.08.2022 12:24 Відповісти
Вот поэтому вы и не командир батареи в ЗСУ.
04.08.2022 12:28 Відповісти
А дарма..
04.08.2022 13:56 Відповісти
кассаб?
05.08.2022 00:17 Відповісти
та там нежилий квартал, а урядовий
04.08.2022 12:25 Відповісти
Мені цікаво - а чим саме обстріляли? Мабуть знову "мусаравоз на минамёте"!
04.08.2022 15:17 Відповісти
"не важливо якого кольору кішка, важливо що вона ловить мишей"

а по готелю мало ввалили, якщо там живуть калировці
04.08.2022 12:30 Відповісти
Вибачте Ан Мур, як що би обстріляли наші, ми би такі сказали би! Не рюзьгиє!!!
04.08.2022 12:51 Відповісти
Підставляти себе щоб стріляти по похоронам??? Россіяни зі штанів повискакують.
04.08.2022 14:25 Відповісти
корсе скучно, потому орки корсу развлекают как могут. Чего не сделаешь, чтобы корсе было весело
04.08.2022 12:11 Відповісти
ето прощальний фєєрвєрк - покійниця-бо спеціалізувалася саме на провокативних обстрілах
04.08.2022 12:17 Відповісти
А якщо це лихі парфуми з пекла завітали? Ну, для супроводу новоприставленої на концерт кобздона.
04.08.2022 15:38 Відповісти
"в нашей синагоге был красивый отходняк" 😂
04.08.2022 12:32 Відповісти
Колись дикуни разом з вождем хоронили його слуг і наложниць - щоб йому на тому світу одиноко не було "Корсі" теж вирішили "скласти компанію"!
04.08.2022 15:19 Відповісти
Почаще бы рашисты делали такие *провокации*.
04.08.2022 12:13 Відповісти
то салют був
04.08.2022 12:14 Відповісти
Чудова новина🤗
04.08.2022 12:15 Відповісти
Розборки між кадировцями вони прильотом називаютт
04.08.2022 12:15 Відповісти
Та навіть якщо наші то абсолютно правильно зробили, з нею шли йти прощатися військові, а якщо якісь цивільні також були на похоронах то абсолютно заслуговують на смерть також
04.08.2022 12:16 Відповісти
Ну і де там похорони? Хренотінь якась. Бухали та щось не поділили.
04.08.2022 12:18 Відповісти
Ай, маладэц!!!)))
04.08.2022 12:21 Відповісти
Это зачетная провокация. Поддерживаю.
А местную вату всё равно не исправить. Доказано Золкиным.
04.08.2022 12:21 Відповісти
Якщо це кацапи влупили, - чудова новина, пора запрошувати Єнота😁 Але ще краще було б якби це вшкварили наші, - покійниця заслужила на прощальний салют ,- тут вже буде доречно і пару єнотів запросити 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 12:21 Відповісти
Если вам страшно то УКРАИНЦАМ весело...............................................................
04.08.2022 12:24 Відповісти
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
04.08.2022 15:23 Відповісти
Салют был однако по лугандонски.
04.08.2022 12:25 Відповісти
никому эта чупакабра не нравилась ))))
04.08.2022 12:25 Відповісти
Як кажуть кассаби: "Хорошо, да мало."
04.08.2022 12:28 Відповісти
Доброе утро, Донбасс!
04.08.2022 12:29 Відповісти
там були всі такі як і сама зрадниця - кацапські прихвостні
04.08.2022 12:35 Відповісти
буряты обстреляли ненавистных какдыровцев, стоявших в заградотрядах
04.08.2022 12:40 Відповісти
Це був прощальний салют.
04.08.2022 12:40 Відповісти
Это нормально.
04.08.2022 12:46 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7557 Тарас Чорновіл запитує , хоче уточнити: "

А вона часом не якась родичка ? (слуги урода, місцевого брехливого блохера)? Це колишній поплічник медведчука, був головою районної, а потім і всеукраїнської (коли медведчук у 2013-14 втік з України) організації "Украінскій вибор". Зараз один з найвідоміших та найактивніших членів фракції слуг Зеленського. Як і раніше, сповідує певні прорашистські й антизахідні наративи."

Якщо Тарас запитує, значить, щось знає.... щось неперевірене, не встановлене достеменно.
04.08.2022 12:47 Відповісти
Можливо , що це одна шобла зелена 😠
04.08.2022 12:56 Відповісти
І саме цікве - куди не плюнь колоборанти всі із "слугЗЕсєкти"!
04.08.2022 13:20 Відповісти
не жалко както...
04.08.2022 12:52 Відповісти
04.08.2022 12:53 Відповісти
Поховали курву з почестями
04.08.2022 12:54 Відповісти
Браво русня, аплодую стоячи
04.08.2022 12:59 Відповісти
Хватіт бамбіть похорони!!!!
04.08.2022 13:00 Відповісти
Щось я не бачу прильоту. Вікна на другому та вище поверхах цілі, кладка вивалена з середини.
04.08.2022 13:04 Відповісти
Ех, харашо! Ну харашо же, нє, бл%?
04.08.2022 13:04 Відповісти
Nu mne v principe net pretenzii , jesli i bili eta VSU ili partizani . Ja dazhe bil zadavolennii , jesli vsju etu varzu tam i vmeste zakapali ! 😜
04.08.2022 13:04 Відповісти
русня и своих за людей не считает, а тем более предатели для рашки - это вообще мусор обыкновенный..., чтобы показать, что мы типа мстим, хотя зачем нам мстить дохлым мусорам, она будет самозабвенно расстреливать всех неугодных, лишь бы как-то отбелиться...
04.08.2022 13:04 Відповісти
Хороший тамада. И конкурсы интересные.(с)
04.08.2022 13:05 Відповісти
судя по роже подохшей, на её зарытии непременно должны были присутствовать её братья по хромосомах - сопля, болт,.... и другие официальные лица со свадьбы канистры )
04.08.2022 13:15 Відповісти
Ось так вони і жили, в своєму звіринці скунси і щурі, шакали і вужі....
04.08.2022 13:19 Відповісти
Теперь Корсу похоронят дважды. Я не против , что бы и трижды. Четырежды. Да пусть хоронят хот каждый день.
04.08.2022 13:25 Відповісти
Схоже, самовистругування з дійсності - це ще одна кацапська зкріпа. Якщо так, то хай би одічалиє частіше нею послуговувалися.
04.08.2022 13:32 Відповісти
Мне глубоко фиолетово, кто это сделал. Я только скажу ,,Спасибо" и добавлю : ,,Давай ещё!"
04.08.2022 13:42 Відповісти
Як завжди - самі себе...
04.08.2022 13:52 Відповісти
А наші могли б й додати огню! На цих похоронах можна будо вполювати поважну сєпарську дічь!!
04.08.2022 13:59 Відповісти
"Очєнь страшна!" Це добре. Буде іще страшніше.
P.S. А з бородою - це з тих бандерівців, які повинні були приїхати в 2014 році? Нарешті приїхали?
04.08.2022 14:02 Відповісти
втанику доказать шо это не мы нереально проще пропирдеть лезгинку открыть бутылку водки глазом и пробкой закусить
04.08.2022 14:03 Відповісти
Додам. А як донецьким пацанам що продали свою країну, тепер подобається як їх баб у Донецьку тепер чічі, буряти та кацапи всілякі пєрдолять? Терпіли ******, віддали спочатку свою рідну землю, а тепер кацапури мобіків-шахтарів у землю тисячами кладуть.))))
04.08.2022 14:03 Відповісти
Как в в том анекдоте:
-Как в два счета обезвредить банду?
-Сначала убить главаря,а потом перебить всех кто предет к нему на похороны.
04.08.2022 14:18 Відповісти
бамбас бімбят, бамбас бімбат, якась кацапська ..лядь.
04.08.2022 14:57 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291 Илья Барабанов, корреспондент ВВС

«Владимир ***** и Пенис чепушилин посмертно наградили званиями "Героя России" и "Героя ДНР" Ольгу Качуру, больше известную под позывным "Корса". О том, что у России есть такой герой, большинство россиян, вероятно, узнали только после новости о награждении. Хотя о единственной женщине, которая командует дивизионом РСЗО в ДНР, российская военная пропаганда начала снимать сюжеты еще зимой 2015 года.
В то время у этой пропаганды, впрочем, хватало других героев, на фоне которых "Корса" особенно не выделялась: Александр "Батя" Захарченко, Арсен "Моторола" Павлов, Михаил "Гиви" Толстых.
Другой была и политическая обстановка. В Кремле отстаивали мнение, что на востоке Украины происходят "народные восстания", российских войск там нет, так что и от всех этих "героев русской весны" Кремль демонстративно дистанцировался. Полевого командира Алексея Мозгового могли принять в государственной думе лидеры фракций, но куда-то выше вход ему был закрыт. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко так и не удостоился ни одной личной встречи с Владимиром Путиным, Кремль сообщал лишь об одном их телефонном разговоре.
В 2022 году политическая обстановка уже кардинально иная: Россия открыто вторглась в Украину и Кремлю необходимы хоть какие-то местные герои, чтобы обосновать свой тезис о том, что Россия защищает "свободолюбивый народ Донбасса".
Когда весной во время боев за Волноваху погиб сменивший "Моторолу" во главе батальона "Спарта" Владимир Жога, то неожиданно выяснилось, что он был "легендарным" и едва ли не государствообразующим элементом в ДНР. Его отца Путин принял в Кремле, а в честь Жоги стали появляться улицы в Волжском, Невинномысске и Омске.
Еще утром 3 августа про Ольгу Качуру не было даже статьи в "Википедии", а уже через месяц на улице ее имени, возможно, будут жить люди в Белгороде или Тамбове».
04.08.2022 15:02 Відповісти
весело було на похороні,музіка грала, кунхвети давали
04.08.2022 15:36 Відповісти
Йоника, джинсы кльош, французское сухое, конкурсы.Потім салют і Джо Дассен(кавєр-гурт).
04.08.2022 18:16 Відповісти
да пох, наши или орки єто сделали, главное - результат
04.08.2022 16:07 Відповісти
Распяли мальчика, тетеньку в трусиках!
04.08.2022 18:13 Відповісти
так це той труп шо головою крутить тільки відео з середини приміщення ..локація Донбасс Палас
04.08.2022 18:55 Відповісти
а ось ця ж локація але відос з середини приміщення

https://censor.net/ua/video_news/3358611/trup_krutyt_golovoyu_zayimayuchy_zruchnishe_polojennya_na_zyiomkah_syujetu_kremlivskyh_propagandystiv
04.08.2022 18:57 Відповісти
 
 