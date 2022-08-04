В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО

В Донецьку відбувся обстріл приміщень, де відбувалися похоронні церемонії ліквідованої напередодні терористки Ольги Качури "Корси".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для того, щоб максимально відвертати увагу від вбивства наших полонених в Оленівці, росіяни готові вбивати своїх.

"В тимчасово окупованому Донецьку московити обстріляли процесію знищеної напередодні терористки "корси" (Ольги Качури - ред.). Звинуватили кого? Звичайно, ЗСУ. Нагадаю: наші не воюють з мертвими, цивільними, а російських окупантів знищують влучно", - написав Братчук.

Як написав нардеп, Олексій Гончаренко, на похоронах Ольги Качури, яка командувала "Градами" в "ДНР", відбувся приліт. Багато загиблих росіян. Похорон відбувається в Драмтеатрі. Прильоти є і туди і поряд в готель Донбас Палас. За його словами, з відео видно, що в Донбас Паласі жили кадировці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано "командирку ракетного дивізіону "армії ДНР" Ольгу Качуру. ФОТО