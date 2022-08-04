УКР
11 216 14

"Пливе кача по Тисині" прозвучала у Стокгольмській філармонії та транслювалася шведським телебаченням. ВIДЕО

Один із символів української Революції Гідності пісня "Пливе кача по Тисині..." прозвучала у стінах Стокгольмської філармонії та транслювалася шведським телебаченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент трансляції опублікований у соцмережах. Мелодія прозвучала у виконанні Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та супроводжувалася кадрами війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни пригрозили шведам смертними вироками за службу в українській армії, МЗС Швеції викликало посла РФ

Автор: 

музика (502) Швеція (989)
Топ коментарі
+29
Сльози , сльози і ЛЮТЬ .
04.08.2022 14:44 Відповісти
04.08.2022 14:44 Відповісти
+23
дуже гарна мелодія і пісня...
04.08.2022 14:20 Відповісти
04.08.2022 14:20 Відповісти
+19
Вечная Светлая Память Героям Украины🙏🙏🙏💙💛❤️
04.08.2022 14:45 Відповісти
04.08.2022 14:45 Відповісти
"оперативные новости"
04.08.2022 14:19 Відповісти
04.08.2022 14:19 Відповісти
дуже гарна мелодія і пісня...
04.08.2022 14:20 Відповісти
04.08.2022 14:20 Відповісти
Сльози , сльози і ЛЮТЬ .
04.08.2022 14:44 Відповісти
04.08.2022 14:44 Відповісти
Усе буде Україна! Бережіть себе
04.08.2022 15:01 Відповісти
04.08.2022 15:01 Відповісти
Вечная Светлая Память Героям Украины🙏🙏🙏💙💛❤️
04.08.2022 14:45 Відповісти
04.08.2022 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J-CMxoNu5fc Повна версія. Ютюб 😿😿😿
04.08.2022 15:27 Відповісти
04.08.2022 15:27 Відповісти
Велика сила мистецтва. До сліз.

04.08.2022 15:59 Відповісти
04.08.2022 15:59 Відповісти
Странно, что это подается как новость. Этот концерт в присутствии королевской семьи и организованный с участием украинского посольства состоялся еще 27 февраля.
04.08.2022 16:06 Відповісти
04.08.2022 16:06 Відповісти
ненавиджу цю пісню і поясню чому. В 2014 році поки були траурні церемонії з полеглими Євромайдану цілу неділю власне на тому ж Майдані співали цю пісню, прощались з небесною сотнею, як їх назвали. В цей час ворог захопив Донецьку та Луганську область, про Крим мовчу. Поки співали то про..бали. Нам не співи жалобні треба а боротьба та перемога. Ми дуже сентиментальні і жалосливі, а треба бути лютими до ворогів як Ізралітяни, де кров за кров, за одного вбитого - десяток вбитих ворогів! Сльози після Перемоги
04.08.2022 16:21 Відповісти
04.08.2022 16:21 Відповісти
Не уподібнюймося саме до ізраільтян. По перше, ми нація яка завжди була тут на цій землі,( про утворення Ізраїлю говорити не хочеться, мудрі і так зрозуміють і дурнів не переконаєш). Подивіться якого роду племені олігархи, чи то як де нам подається (міліоненри, міліардери)... Розумники кажуть- мудрі, а я беруся стверджувати-наглі і "прцюють скопом в зговорі", тому їх всі і ненавидять.
Зараз маємо загарбника який відкрито прийшов нас знищити, маємо його вбивати з любов"ю і задоволенням, бо саме він нам вибору не залишив.
04.08.2022 22:17 Відповісти
04.08.2022 22:17 Відповісти
Яке гори принесли ці нащадки пушкіних нашій країні. Не маї ім проещння.
04.08.2022 16:52 Відповісти
04.08.2022 16:52 Відповісти
Не можу слухати цю пiсню без слiз...старею, напевно.
04.08.2022 18:15 Відповісти
04.08.2022 18:15 Відповісти
Хто сказав там про гарну мелодію і пісню? Тупі невігласи, Це РЕКВІЄМ по загиблих УКРАЇНЦЯХ! "Дуже гарна мелодія та пісня" Най би те шляк наглий трафив паскудо москальська. тО, ЩО ОЗНАЙОМИЛИ ШВЕДСЬКУ СПІЛЬНОТУ ТО ДОБРЕ, НАЙ єВРОПА ЗНАЄ, АЛЕ ЦЯ ПІСНЯ- ЦЕ СПОМИН ПРО ЗАГИБЛИХ, не думаю, що варто цим спекулювати. "Пливе кача"- то наше , рідне, сімейне, щось так, вибачте слів не вистарча.
04.08.2022 18:38 Відповісти
04.08.2022 18:38 Відповісти
04.08.2022 21:34 Відповісти
04.08.2022 21:34 Відповісти
 
 