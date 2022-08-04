"Пливе кача по Тисині" прозвучала у Стокгольмській філармонії та транслювалася шведським телебаченням. ВIДЕО

Один із символів української Революції Гідності пісня "Пливе кача по Тисині..." прозвучала у стінах Стокгольмської філармонії та транслювалася шведським телебаченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент трансляції опублікований у соцмережах. Мелодія прозвучала у виконанні Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та супроводжувалася кадрами війни в Україні.

