"Пливе кача по Тисині" прозвучала у Стокгольмській філармонії та транслювалася шведським телебаченням. ВIДЕО
Один із символів української Революції Гідності пісня "Пливе кача по Тисині..." прозвучала у стінах Стокгольмської філармонії та транслювалася шведським телебаченням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент трансляції опублікований у соцмережах. Мелодія прозвучала у виконанні Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та супроводжувалася кадрами війни в Україні.
