Обговорили ситуацію з озброєнням на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 4 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Володимира Зеленського.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також Головком Залужний, голова СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Зеленський збирав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням

Зеленський Володимир (25217) Резніков Олексій (1451) Залужний Валерій (733)
+28
А о причинах нехватки рассказал?

04.08.2022 22:39 Відповісти
+15
Вот интересно. А кто сказал этому телу что небритая рожа (а-ля "жопа в кустах") создает ему умный мужественный вид? Или он думает что щетина заменяет мозги?
04.08.2022 22:43 Відповісти
+14
Опаньки очухался, кормилец африканского народа, а ты надеялся,что "просто перестанут стрелять?"
04.08.2022 22:54 Відповісти
відосіки - це цікаво.
04.08.2022 22:34 Відповісти
Вот интересно. А кто сказал этому телу что небритая рожа (а-ля "жопа в кустах") создает ему умный мужественный вид? Или он думает что щетина заменяет мозги?
04.08.2022 22:43 Відповісти
ОПа в дЄрьмака ж не витримає???
04.08.2022 23:02 Відповісти
классика жанра. под архетипичного "мудрого старца" косит. ему "личный духовник" рекомендует. а то образ "не лоха" это уже не то ))
04.08.2022 23:12 Відповісти
Они там поголовно


04.08.2022 23:52 Відповісти
04.08.2022 23:55 Відповісти
Синьйор видосик
04.08.2022 23:44 Відповісти
05.08.2022 01:12 Відповісти
О! Виліз кукурудзяний месія.
04.08.2022 22:35 Відповісти
А о причинах нехватки рассказал?

04.08.2022 22:39 Відповісти
И так везде. 40 тысяч военных сократили за 2,5 года. И это не тыловых крыс, а самых нужных.
04.08.2022 23:15 Відповісти
На заході Берліна стався вибух на складі з ************. Хто винен?

На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.

Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.

Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.

💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.

Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
04.08.2022 22:44 Відповісти
там очень жаркая погода сейчас, как пишет немецкая волна, могло возможно и самопроизвольно загореться, возможно где то не выдержала электропроводка. но если даже поджог - это на пользу. снаряды немецкий военпром еще наклепает, а вот кто это сделал власти очень быстро поймут.
04.08.2022 22:49 Відповісти
шампурами відбиваються
04.08.2022 22:45 Відповісти
із традиційним вечірнім зверненням до українців Джерело:
пі..лять, невже є такі дебіли, що на це гуаночмо дивляться?
04.08.2022 22:46 Відповісти
Півгодини тому двічі обстріляли Харків, ****** був повний. Suki зелені в ОПі та стратеги срані з Генштабу, бажаю вашим будинкам та квартирам таких же обстрілів щодня. Виродки.
04.08.2022 22:50 Відповісти
Я конечно все понимаю, но в чем виновата ОПа? Виноваты любители жюкова в первую очередь. Рашисты идут их *спасать*.
04.08.2022 22:58 Відповісти
Усвідомлення того, що відбувається приходить з часом і то не до всіх
04.08.2022 23:04 Відповісти
👏👏👏👏👏
04.08.2022 23:46 Відповісти
04.08.2022 23:36 Відповісти
"Українська влада" -- отут пан Джозеф Робінет молодший помилився.
04.08.2022 23:58 Відповісти
05.08.2022 06:45 Відповісти
Опаньки очухался, кормилец африканского народа, а ты надеялся,что "просто перестанут стрелять?"
04.08.2022 22:54 Відповісти
Иран все таки поставил рашистам ударные беспилотники. Когда с Ираном разорвем отношения и введем санкции?
04.08.2022 22:54 Відповісти
Коли удавимо останню зелену гніду!
04.08.2022 22:56 Відповісти
Буратіна теж обзавівся Ставкою ВГК. Гівнокомандувач сраний.
04.08.2022 22:55 Відповісти
А шо ж такоє, а гдє ж наступлєніє на Югє, уже нє наступаєм, ілі как 🤔 Гранати оказиваєццца нє той сістєми паставілі, ага-ага, ню-ню 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 22:58 Відповісти
Молодець! Мощно виступив, лехторат - аплодує стоячи...
04.08.2022 23:04 Відповісти
Зе запретил генералу Залужному мочить крыс путлера на дамбассе...каже генерал Кривонос...
04.08.2022 23:04 Відповісти
Не чув. Якщо правда, то: виконає наказ, значить кар'єра на першому місці, якщо не виконає, то він справжній Генерал з великої літери!
04.08.2022 23:25 Відповісти
прослухав два рази але так і не зрозумів...то важка зброю буде? чи так далі і будуть піхотою проти танків і арти?
04.08.2022 23:20 Відповісти
Буде велика ****** на комірець, поки шоблу хтось не анулює.
04.08.2022 23:35 Відповісти
Пише FT зі слів нашого чінуши
"we do not have even 30 per cent of what we need. We don't expect to get enough capabilities to plan any decisive counter-offensive for this year. Our major plans will have to be next year now [when stocks of weapons will have built up].
05.08.2022 00:26 Відповісти
04.08.2022 23:46 Відповісти
05.08.2022 00:02 Відповісти
Поки Рим радився Сагунт пав!
05.08.2022 00:21 Відповісти
В Пісках та Авдіївці - пекло, а ці вилупки відосики знімають
Також стали відомі нові факти розкрадання американської гуманітарки - каски, амуніція - і хто головні герої? - дєрьмак і його шістка шарапов ...
на зєльку надій немає - одна банда, сподіваюся американці витаскають нарешті цих упирів на сонечко .....
05.08.2022 00:41 Відповісти
Іде шостий місяць війни,а про нестачу зброї заговорили тільки зараз.Навіщо жартувати про равликів якщо є деякі особи швидкість мислення і приймання рішень є ну набагато повільніша.
05.08.2022 07:42 Відповісти
 
 