Обговорили ситуацію з озброєнням на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 4 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Володимира Зеленського.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також Головком Залужний, голова СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків", - зазначається у повідомленні.

