Обговорили ситуацію з озброєнням на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 4 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Володимира Зеленського.
"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також Головком Залужний, голова СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків", - зазначається у повідомленні.
На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.
Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.
Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.
💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.
Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
пі..лять, невже є такі дебіли, що на це гуаночмо дивляться?
"we do not have even 30 per cent of what we need. We don't expect to get enough capabilities to plan any decisive counter-offensive for this year. Our major plans will have to be next year now [when stocks of weapons will have built up].
Також стали відомі нові факти розкрадання американської гуманітарки - каски, амуніція - і хто головні герої? - дєрьмак і його шістка шарапов ...
на зєльку надій немає - одна банда, сподіваюся американці витаскають нарешті цих упирів на сонечко .....