Окупанти підірвалися на міні, коли намагалися спрямувати вантажівку з вибухівкою на позиції ЗСУ. ВIДЕО

Російські окупанти, котрі намагалися спрямувати на позицію українських воїнів вантажівку з вибухівкою, підірвалися на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис підготовки автомобіля та вибуху опублікуваний у соцмережах.

"Протитанкова міна ТМ-62 творить чудеса: ворожий КамАЗ наповнений снарядами та тротилом не дістався місця призначення. Нічого було "Слава Росії" кричати. Дегенерати", - зазначає у дописі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з бойового дрона влучили в окупанта. ВIДЕО