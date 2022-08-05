УКР
30 742 72

Окупанти підірвалися на міні, коли намагалися спрямувати вантажівку з вибухівкою на позиції ЗСУ. ВIДЕО

Російські окупанти, котрі намагалися спрямувати на позицію українських воїнів вантажівку з вибухівкою, підірвалися на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис підготовки автомобіля та вибуху опублікуваний у соцмережах.

"Протитанкова міна ТМ-62 творить чудеса: ворожий КамАЗ наповнений снарядами та тротилом не дістався місця призначення. Нічого було "Слава Росії" кричати. Дегенерати", - зазначає у дописі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з бойового дрона влучили в окупанта. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) знищення (8055)
Топ коментарі
+86
Та не. Таки шахид.
показати весь коментар
05.08.2022 10:48 Відповісти
+71
Наступили на свои же грабли. Продолжайте в том же духе, твари
показати весь коментар
05.08.2022 10:47 Відповісти
+61
Самонаїбнувся
показати весь коментар
05.08.2022 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 баллов за находчивость.
показати весь коментар
05.08.2022 10:47 Відповісти
Яке страшне самогубство. ГИ-ГИ
показати весь коментар
05.08.2022 11:22 Відповісти
самоподжаривание до хрустящей корочки
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
Супер --минерам и разведке зачет
показати весь коментар
05.08.2022 13:49 Відповісти
наче й не було
показати весь коментар
05.08.2022 11:03 Відповісти
Я теж повірив... хоча були сумніви, коли він показав лома...... А де лом????
показати весь коментар
05.08.2022 11:15 Відповісти
Я тоже за лом переживаю.
показати весь коментар
05.08.2022 11:24 Відповісти
лом в ході інціденту не постраждав
показати весь коментар
05.08.2022 11:56 Відповісти
Можливо залетів шахіду в дупу і тепер цього шахіда відправлять в той рай, де замість гурій дебелі гурьяни будуть шорошити невдаху.
показати весь коментар
05.08.2022 11:36 Відповісти
Сподіваюсь, що шахід зараз з ломом в жопі стоїть перед небесною брамою.
показати весь коментар
05.08.2022 11:56 Відповісти
Рабів до раю не пускають.
показати весь коментар
06.08.2022 12:16 Відповісти
а вот авто жалко, тай ломік теж
показати весь коментар
05.08.2022 13:44 Відповісти
добре дав газу
показати весь коментар
05.08.2022 10:48 Відповісти
шахиды, тьфу, дебилы, мля...
показати весь коментар
05.08.2022 10:48 Відповісти
іранський безпелотнік
показати весь коментар
06.08.2022 22:37 Відповісти
Шахид приехал к пункту назначения. Следующая остановка концерт Кабздона
показати весь коментар
05.08.2022 10:49 Відповісти
Феерические долб@***!
показати весь коментар
05.08.2022 10:49 Відповісти
Премию Дарвина этим товарисчам)
показати весь коментар
05.08.2022 10:50 Відповісти
НАЙПОПУЛЯРНІША премія цього року - премія Дарвіна! Її видали стільки, що інші даже не набирають і 1%
показати весь коментар
05.08.2022 11:16 Відповісти
Останні слова свідчать, що орк в решті решт зрозумів, куди їм треба йти.
показати весь коментар
05.08.2022 10:50 Відповісти
красивое...
давай ешшо !!
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
А що - погане відео? Чи може бачив його десь?
показати весь коментар
05.08.2022 11:03 Відповісти
А сейчас уже не зеленые ,хрюсский баран?
показати весь коментар
05.08.2022 11:03 Відповісти
розпуск парашников на пазлы, прелестно выглядит в любые временах года. для подобных случаев "у природы нет плохого цвета, каждый цвет в природе - благодать" )
показати весь коментар
05.08.2022 11:20 Відповісти
Слава Богу що русня то довбойоби.... правда, нажаль їх дофіга...
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
дурак, боха нет
второе - видео, описание как минимум звездит
показати весь коментар
05.08.2022 12:33 Відповісти
Сява хрюсии, ага. Кацапское дерьмо ничего своего придумать не могут.
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
Газу газу-да ну нах0й а
показати весь коментар
05.08.2022 10:53 Відповісти
Отличный флешмоб....
показати весь коментар
05.08.2022 10:53 Відповісти
Не, ну коли воно красіво - то воно красіво...
показати весь коментар
05.08.2022 10:57 Відповісти
жест доброї волі! Прелесно..
показати весь коментар
05.08.2022 10:59 Відповісти
Треба було казати: ' Слава ЗСУ '
показати весь коментар
05.08.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 11:01 Відповісти
кувалда не той системы оказалась )
показати весь коментар
05.08.2022 11:02 Відповісти
Нічого дивного... росіяни радіють навіть коли візьмуть за трофей американську гранату як вказано на відео https://www.youtube.com/watch?v=S0_8nA9U6wQ https://www.youtube.com/watch?v=S0_8nA9U6wQ

показати весь коментар
05.08.2022 11:04 Відповісти
Уzzка тупікова гілка еволюції вирішила взяти справу у свої руки і самоутилізуватися в якості акту доброї волі!
показати весь коментар
05.08.2022 11:05 Відповісти

Ціхо, йде природній добір! (с).
показати весь коментар
05.08.2022 14:37 Відповісти
Такий собі шахід....
показати весь коментар
05.08.2022 11:07 Відповісти
И кувалду ********** проглотил )))
показати весь коментар
05.08.2022 11:07 Відповісти
Дірєктар автоваза лікуєт...
показати весь коментар
05.08.2022 11:10 Відповісти
Явные имбецилы
показати весь коментар
05.08.2022 11:10 Відповісти
пашол! пашол! "вах! токо пыл пашол!" )
показати весь коментар
05.08.2022 11:11 Відповісти
Гагарин хоть сказал перед полетом поехали, а этот перед полетом к Кобзону только успел на старотатарском ...... твою мать. Мельчает народец рузге, мельчает.
Я так понял, что один лапоть таки сидел в кабине на момент взрыва, а другой лапоть был режиссером. Два лаптя списаны в утиль
показати весь коментар
05.08.2022 11:11 Відповісти
Яке чудове самогубство.
показати весь коментар
05.08.2022 11:12 Відповісти
В Подмосковье сгорел какой то склад про названием "Озон"...Дима Камікадзе каже что опять купили париросы Беломор-канал...
показати весь коментар
05.08.2022 11:15 Відповісти
оце по нашому. пашол так пашол
показати весь коментар
05.08.2022 11:20 Відповісти
Раисся в перде!!!
показати весь коментар
05.08.2022 11:21 Відповісти
Шедеврально ! ********** прекрасно !
показати весь коментар
05.08.2022 11:25 Відповісти
тупорилі кацапи:"слава росіі???
показати весь коментар
05.08.2022 11:34 Відповісти
просил же "Газу,газу !" и получил ....
показати весь коментар
05.08.2022 11:45 Відповісти
https://ibb.co/mT0pkXp
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
Перегазовал
показати весь коментар
05.08.2022 12:00 Відповісти
Чому в інфі про обстріли наших міст о коменнтів з закликом коли ж відповісте, а тут аншлаг?
показати весь коментар
05.08.2022 12:41 Відповісти
Тому що в нас ОП зелене!
показати весь коментар
05.08.2022 13:27 Відповісти
"сдуру можна и х.й сломать"(с)
показати весь коментар
05.08.2022 12:49 Відповісти
Маю надію, що мавпа з кувалдою з кабіни не вискочила.
показати весь коментар
05.08.2022 13:26 Відповісти
Красіво це коли бачиш як утілізується біосміття
показати весь коментар
05.08.2022 13:32 Відповісти
фееричные ДБ
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
Паталагоанатом хоть поржет , труп с кувалдой в жопе ))
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
Йой! Яка сумна новина!

показати весь коментар
05.08.2022 14:34 Відповісти
Сборище дэбилов. Украина оказывает миру неоценимую услугу, избавляя мир от биомусора.
показати весь коментар
05.08.2022 14:41 Відповісти
Так вот какой ты, жест доброй воли.
показати весь коментар
05.08.2022 23:51 Відповісти
Пошел пошел прямо в ад
показати весь коментар
06.08.2022 12:37 Відповісти
"Я нє шахід!"
Нє мужик, ти шахід
показати весь коментар
06.08.2022 19:47 Відповісти
Ну от вам і православний шахід , які вони кончені .
показати весь коментар
08.10.2022 13:18 Відповісти
 
 