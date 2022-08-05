Окупанти підірвалися на міні, коли намагалися спрямувати вантажівку з вибухівкою на позиції ЗСУ. ВIДЕО
Російські окупанти, котрі намагалися спрямувати на позицію українських воїнів вантажівку з вибухівкою, підірвалися на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис підготовки автомобіля та вибуху опублікуваний у соцмережах.
"Протитанкова міна ТМ-62 творить чудеса: ворожий КамАЗ наповнений снарядами та тротилом не дістався місця призначення. Нічого було "Слава Росії" кричати. Дегенерати", - зазначає у дописі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+86 belge
показати весь коментар05.08.2022 10:48 Відповісти Посилання
+71 Dmitry Perepechin
показати весь коментар05.08.2022 10:47 Відповісти Посилання
+61 Сергій Злопам’ятний
показати весь коментар05.08.2022 10:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давай ешшо !!
второе - видео, описание как минимум звездит
Ціхо, йде природній добір! (с).
Я так понял, что один лапоть таки сидел в кабине на момент взрыва, а другой лапоть был режиссером. Два лаптя списаны в утиль
Нє мужик, ти шахід