УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
3 578 16

Через брак медикаментів у лікарнях Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі в лікарнях через брак ліків та медиків помирає фактично кожен четвертий пацієнт.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Медицина. Фактично в лікарнях мре кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова)", - написав Андрющенко.

Задля облаштування "нормальних" умов для російських військових, людей розміщують по коридорах. Через брак персоналу – фактично кидають на самоті. Звідти і надвисока смертність.

"Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень у четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", - констатував Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розробили "концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь", очікується приріст населення до 200 тисяч за три роки, - ГУР. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3262) медицина (2161) окупація (6828) Андрющенко Петро (706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дуже багато маріупільців бажало сруського міру.
Бажання сбулось. Бажання матеріальні.
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
+9
Чтобы ее читали те, которые привели ЭТО, проголосовав в 2019 году. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
+7
Навіщо нам ця інформація? Повідомляйте тим, хто здав Марік.
показати весь коментар
05.08.2022 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо нам ця інформація? Повідомляйте тим, хто здав Марік.
показати весь коментар
05.08.2022 11:33 Відповісти
Чтобы ее читали те, которые привели ЭТО, проголосовав в 2019 году. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
Їм насрати. Моя голосувальщиця за Боневтіка хоч і не каже напряму, але по натяках зрозуміло, що не проти, щоб і Київ русня взяла, бо сподівається на велику пенсію від них, і повернення совка з молодістю.
показати весь коментар
06.08.2022 09:49 Відповісти
та у неї може якась хвороба з головою, якщо після всього що сталося вона ще на щось крім смерті від русскіх отримати сподівається.
показати весь коментар
07.08.2022 21:45 Відповісти
ЗелеБєня, ці смерті на твоїй совісті. І не тільки вони.
показати весь коментар
05.08.2022 11:35 Відповісти
У него эмпатия отсутствует как таковая. Иначе бы уже ушел с поста сам.
показати весь коментар
05.08.2022 11:45 Відповісти
А телеграму в міжнародну амністію відправили? Це ж порушення прав людини - обмежений доступ цивільних людей до ліків, пані голова цвєї неповпжної амністії не бачить, ще окуляри їй вишліть....
показати весь коментар
05.08.2022 11:37 Відповісти
Дуже багато маріупільців бажало сруського міру.
Бажання сбулось. Бажання матеріальні.
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
Когда захватят Харьков, вы будете говорить что "Много харьковчан мечтало о русском мире - сами виноваты что их город захватили". Какие же ублюдки некоторые украинцы
показати весь коментар
07.08.2022 11:28 Відповісти
та з якого переляку він українець-то? бот може писати українською, троль може, он сальдо теж може...міг.
показати весь коментар
07.08.2022 21:46 Відповісти
а ви там знаєте, хто чого бажав, оракул чи що? як люди до останнього боролися, допомогали одне одному, це не совки і не ватники. З чого взяли що бажали русскій мір? опитування? там підставні люди, навіть якщо опитування про якийсь товар, що вже про політику говорит. Що? комісія виборча показала? у нас корупція зашкалює, звідки пан знає, що комісія подала правдиву інформацію?
показати весь коментар
07.08.2022 21:49 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
Приишла біда -- відчиняи ворота
показати весь коментар
05.08.2022 11:40 Відповісти
Писали, що місто знищене на 90%. То дивно, що там , взагалі, щось працює і хтось ще перебуває у таких жахливих умовах. Навіть, котиків у мацькву вивозять і по родинах влаштовують, а люди то таке?
показати весь коментар
05.08.2022 12:19 Відповісти
чим більше зараз людей помре, тим русскім краще, вони в минулому сторіччі людей голодом морили. Чого? щоб всі повмирали, ініхто не згадував як було колись. Бо пісні про світле майбутнє то одне, вони світлого майбутнього навіть не збиралися починати будувати. Потім завезуть чернь з регіонів, які русскіє до краплі вже висмоктують.
показати весь коментар
07.08.2022 21:53 Відповісти
По ютьюбу крутят русняву рекламу, як нібито в Маріуполі Росія все відбодовує. Хоча на відео всі люди вузькоглазі, і є підозра що відео знято десь в Лаосі. Ну то таке...
показати весь коментар
06.08.2022 09:57 Відповісти
 
 