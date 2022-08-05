Через брак медикаментів у лікарнях Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі в лікарнях через брак ліків та медиків помирає фактично кожен четвертий пацієнт.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Медицина. Фактично в лікарнях мре кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова)", - написав Андрющенко.

Задля облаштування "нормальних" умов для російських військових, людей розміщують по коридорах. Через брак персоналу – фактично кидають на самоті. Звідти і надвисока смертність.

"Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень у четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", - констатував Андрющенко.

