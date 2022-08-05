УКР
Залужний не може робити певні речі, бо оточення президента керує його процесами, - Кривонос. ВIДЕО

Керівництву держави необхідно змінювати кадрову політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.

На жаль, і попередній керівник (ССО. - Ред.), і нинішній не викликають високої довіри, бо ці люди сторонні, вони не знають цієї системи, "ліві", як кажуть. Те, що безпосередньо ССО використовувалося як штурмова піхота навіть в тому ж Сєвєродонецьку чи Лисичанську, а в кожного з цих бійців вкладено десятки, мільйони гривень, а в деяких і доларів, - це мене гнітило. З урахуванням того, що є певні зацікавленості в Офісі президента зберегти цих людей, вони ставлять мовчазних, відданих, а не професіоналів, які користуються авторитетом", - додав Кривонос.

"Залужний дуже часто не може робити певні речі, бо він хоч і є головнокомандувачем, але в певних моментах оточення президента України керує його процесами. Це ж видно навіть зі сторони. Те, що не може бути здійснена певна кадрова політика, не можуть прибрати людей, які не справилися з своїми обов’язками довгий час - це теж показник цього", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Кривонос Сергій (81) ЗСУ (7863) Залужний Валерій (734)
Топ коментарі
+73
Як довели останні три роки: клоуни у керівництві держави - горе країні і сотні тисяч невинних жертв. Достатньо згадати, як гімнокомандуючий віддав наказ здатися у полон 2500 Азовцям (читай на вірну смерть), бо дуже боявся, що його політичний рейтинг обвалять ці Герої.
05.08.2022 11:58 Відповісти
+62
Зекоманда -це відкриті вороги нашоі краіни і це тільки сліпий не бачить , а дурники не можуть зрозуміти , що діється 😠
Допоки краіною керують такі завзяті фсбшні особи , як Єрмак , Подоляк , Татаров і інші відомі щури , ми не зожемо зберегти Украіну !
05.08.2022 12:01 Відповісти
+43
ясный пень - не может! там жеж в ОПе одни спецы подобрались...один специальнее другого!

05.08.2022 12:08 Відповісти
Серьезный дядька. Такие должны стоять у руля страны а не всякие клоуны без образования.
05.08.2022 19:08 Відповісти
Бойовому генералу СЕРГІЮ КРИВОНОСУ РЕСПЕКТ !!!
05.08.2022 19:36 Відповісти
то пропонувати заміни
05.08.2022 19:40 Відповісти
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС - СПРАВЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕМБО !!! Дякуємо ГЕНЕРАЛУ за мужність. сміливість. героїзм. патріотизм в жорстоких боях за оборону України ! За ВАШУ ЛЮБОВ та ПОВАГУ до наших ВОЇНІВ. . за справжню ПОЗИЦІЮ ВОЄННОНАЧАЛЬНИКА щодо врятування життя кожного БІЙЦЯ ! Дякуємо за відверте та сміливе інтерв"ю ! З такими ПОЛКОВОДЦЯМИ. як ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС. як ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО \ МАРЧЕЛЛО \ . ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИЙ. ГЕНЕРАЛ НАЄВ УКРАЇНА ОБОВ"ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕ путінську орду . СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
06.08.2022 00:30 Відповісти
Генерал Кривонос - Людина з мисленням державного масштабу!
На фоні якого всі оці "державні мужи" прі владі виглядають як "діти сонця"з інтернату.
13.08.2022 09:42 Відповісти
