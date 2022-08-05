Залужний не може робити певні речі, бо оточення президента керує його процесами, - Кривонос. ВIДЕО

Керівництву держави необхідно змінювати кадрову політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.

На жаль, і попередній керівник (ССО. - Ред.), і нинішній не викликають високої довіри, бо ці люди сторонні, вони не знають цієї системи, "ліві", як кажуть. Те, що безпосередньо ССО використовувалося як штурмова піхота навіть в тому ж Сєвєродонецьку чи Лисичанську, а в кожного з цих бійців вкладено десятки, мільйони гривень, а в деяких і доларів, - це мене гнітило. З урахуванням того, що є певні зацікавленості в Офісі президента зберегти цих людей, вони ставлять мовчазних, відданих, а не професіоналів, які користуються авторитетом", - додав Кривонос.

"Залужний дуже часто не може робити певні речі, бо він хоч і є головнокомандувачем, але в певних моментах оточення президента України керує його процесами. Це ж видно навіть зі сторони. Те, що не може бути здійснена певна кадрова політика, не можуть прибрати людей, які не справилися з своїми обов’язками довгий час - це теж показник цього", - зазначив він.

