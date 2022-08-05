УКР
Прикордонники викрили схему переправлення "моряків" через державний кордон, - ДПСУ. ВIДЕО

Працівники ДПСУ викрили схему незаконного переправлення чоловіків до "ПМР", а згодом до країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"Схему організував керівник судноремонтної компанії, що підбирав кваліфікованих моряків або спеціалістів по ремонту морських суден. "Моряки" слідували поза пунктами пропуску до невизнаного ПМР, де їх зустрічали місцеві правоохоронці та ставили відмітки про перетин державного кордону "заднім числом". Кінцевою точкою подорожі ставала одна з країн ЄС, до якої ухилянти вже добиралися автобусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у якості винагороди ділки отримували 3000 доларів США за кожну особу.

як прикордонники співпрацювали (ставали зрадниками України) із зрадниками України шухричем,портновим,сбушником,котрого в Сербії пов'язали ні мур мур.
05.08.2022 15:38 Відповісти
Тобто у нас прямо зараз діють пункти пропуску з кацапами в Молдові? Отже, якщо все норм з документами, шастають усякі ***** туди-сюди? Сюр...
05.08.2022 15:35 Відповісти
В армію їх не беруть,бо немає флоту,роботи для них немає,що їм робити,подохнути з голоду?ця держава згнила та смердить!
05.08.2022 16:06 Відповісти
Тобто у нас прямо зараз діють пункти пропуску з кацапами в Молдові? Отже, якщо все норм з документами, шастають усякі ***** туди-сюди? Сюр...
05.08.2022 15:35 Відповісти
Я Вам відкрию велику таємницю - є пункти пропуску навіть через лінію фронту - Васильєвка (Запорізька обл) та Печеніги (Харківська обл). Через Васильєвку їздять чоловіки 18-60, випускають майже всіх бажаючих.
05.08.2022 16:41 Відповісти
як прикордонники співпрацювали (ставали зрадниками України) із зрадниками України шухричем,портновим,сбушником,котрого в Сербії пов'язали ні мур мур.
05.08.2022 15:38 Відповісти
ЗЕшляпа відмовляється врегулювати питання з моряками, тож з часом таких випадків буде іще більше.
05.08.2022 15:52 Відповісти
В армію їх не беруть,бо немає флоту,роботи для них немає,що їм робити,подохнути з голоду?ця держава згнила та смердить!
05.08.2022 16:06 Відповісти
Треба з них робити морську піхоту
05.08.2022 16:20 Відповісти
с себя начни
05.08.2022 17:27 Відповісти
Не моряк . Давно на пенсіі . В армію хіба на латки .
05.08.2022 19:28 Відповісти
Нашій державі гроші не потрібні тому моряків не випускають за кордон. Країна житиме в борг.
05.08.2022 16:47 Відповісти
Да этому кагалу плевать на "краину"!Их парят либо федерация либо эрец!
05.08.2022 17:58 Відповісти
идиоты, отпустите людей пусть деньги зарабатывают
05.08.2022 17:24 Відповісти
интересно погранцы пакуют их как будто эти люди преступники рецидивисты, но думаю что за бабло сами проводят до границы... а вообще это абсурд с закрытием границ явно играет не на пользу Украины. так многие проукраинские граждане именно на этом пункте начинают испытывать неприязнь к власти. ПОРТНОВ спокойно свалил из страны... как это могло быть? по дипломатическому паспорту?
05.08.2022 20:16 Відповісти
 
 