Прикордонники викрили схему переправлення "моряків" через державний кордон, - ДПСУ. ВIДЕО

Працівники ДПСУ викрили схему незаконного переправлення чоловіків до "ПМР", а згодом до країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"Схему організував керівник судноремонтної компанії, що підбирав кваліфікованих моряків або спеціалістів по ремонту морських суден. "Моряки" слідували поза пунктами пропуску до невизнаного ПМР, де їх зустрічали місцеві правоохоронці та ставили відмітки про перетин державного кордону "заднім числом". Кінцевою точкою подорожі ставала одна з країн ЄС, до якої ухилянти вже добиралися автобусом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Кауфман не зміг перетнути кордон України, завадило ДБР, - ЗМІ

Зазначається, що у якості винагороди ділки отримували 3000 доларів США за кожну особу.