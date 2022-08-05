Сьогоднішні обстріли окупантами Запорізької АЕС - привід для жорстких санкцій проти атомної галузі РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.
Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - сказав Зеленський.
