На рахунку Січеславських десантників 15 ворожих літаків, 7 гелікоптерів та 7 безпілотників. ВIДЕО

Українські воїни з лютого знищили 29 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

З початку повномасштабного збройного вторгнення російських військ в Україну, воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України на Донеччині знищували ворожі повітряні цілі.

Січеславські десантники успішно знищили вже 29 повітряних цілей, з них 15 літаків, 7 вертольотів та 7 БПЛА окупантів. Про результати роботи розповів заступник командира підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

За його словами, з початку повномасштабної війни, підрозділ воює в найгарячіших точках фронту. Нещодавно президент відзначив у зверненні військових бригади, які збили менше, ніж за добу два Су-25 та вертоліт Ка-52. В основному, ворожі цілі воїни збивають з ПЗРК "Стінгер" та ПЗРК "Ігла". Десантники навчають військових з інших бригад, охоче діляться досвідом.

