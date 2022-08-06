Окупанти завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС. Джерела кажуть про мінування, - Insider. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завезли на Запорізьку атомну електростанцію невідомий вантаж. За словами джерел, енергоблоки та машинний зал станції можуть бути заміновані.

Про це пише російське опозиційне видання Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

2 серпня на територію АЕС прибула колона військових вантажівок. Одне джерело видання повідомило, що машинний зал станції замінований. Інше джерело каже, що замінована територія довкола станції, а на самій ЗАЕС перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка - БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки.

Також це джерело повідомило, що поруч із найближчим до АЕС селом Водяне росіяни розташували батареї ГРАДів, а міни та боєкомплект зберігають поруч з енергоблоками, під естакадами, а частину боєкомплекту - взагалі всередині енергоблоку.

Захопленням станції, за даними джерела, керував генерал-майор Олексій Домбровський. Після цього командування передали генерал-майору Валерію Васильєву.