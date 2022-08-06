УКР
Окупанти завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС. Джерела кажуть про мінування, - Insider. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завезли на Запорізьку атомну електростанцію невідомий вантаж. За словами джерел, енергоблоки та машинний зал станції можуть бути заміновані.

Про це пише російське опозиційне видання Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

2 серпня на територію АЕС прибула колона військових вантажівок. Одне джерело видання повідомило, що машинний зал станції замінований. Інше джерело каже, що замінована територія довкола станції, а на самій ЗАЕС перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка - БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки.

Також це джерело повідомило, що поруч із найближчим до АЕС селом Водяне росіяни розташували батареї ГРАДів, а міни та боєкомплект зберігають поруч з енергоблоками, під естакадами, а частину боєкомплекту - взагалі всередині енергоблоку.

Захопленням станції, за даними джерела, керував генерал-майор Олексій Домбровський. Після цього командування передали генерал-майору Валерію Васильєву.

мінування (1219) окупація (6832) Запорізька АЕС (1448)
+23
Тому що ООН-шмат нікчемного лайна.
06.08.2022 09:58 Відповісти
+13
Чому ООН не скликають про ядерний тероризм???
06.08.2022 09:56 Відповісти
+10
Не знаю насколько правда, но завозят оборудования, чтобы отключить от нашей энергосистемы и подключить к своей. Века прошли, а в орде ничего не изменилось: Грабежи, убийства и полное рабство своего населения. Тащат и воруют все, бо все свое давно пропили и продали.
06.08.2022 09:59 Відповісти
Молімся ,щоб Бог дав західного вітру !!! Може ,тоді і турки задумаються !!!
06.08.2022 11:47 Відповісти
ООНу все по хону!😢😏
06.08.2022 09:59 Відповісти
Божевільні упирі🤦
06.08.2022 09:57 Відповісти
Зірвуть АЕС, і скажуть, що то ми Хімарсами поцілили.
06.08.2022 09:58 Відповісти
Не знаю насколько правда, но завозят оборудования, чтобы отключить от нашей энергосистемы и подключить к своей. Века прошли, а в орде ничего не изменилось: Грабежи, убийства и полное рабство своего населения. Тащат и воруют все, бо все свое давно пропили и продали.
06.08.2022 09:59 Відповісти
Наверное правда - потому что восстановили работоспособность линии которая питает крым - попросту крысчане теперь используют (воруют) нашу энергию с нашей же станции...так как и воду...
06.08.2022 10:52 Відповісти
Интересно было бы глянуть каким способом можно пропить ядерный реактор.
06.08.2022 18:41 Відповісти
"зеленв" не погано поповнили офшорні рахунки ,здавши рашисту, цілу атомну станцію навіть за пів ціни
06.08.2022 10:05 Відповісти
їздять колони техніки і ходять сотні орків,
хіба це маленька ціль?

по дорозі можна було їх привітати якимсь калібром
06.08.2022 10:21 Відповісти
Не на часі. Хай повошкаються, техніку накопичують.
06.08.2022 11:26 Відповісти
Янелох Оманський зі своєю шоблою несе повну відповідальність за здачу півдня у перші дні окупації, в тому числі і за здачу ЗАЕС
06.08.2022 11:50 Відповісти
Расскажите это тем ослам кто голосовал за Боневтика. Они до сих пор верят чьто этот кавеенщик якобы сделал все что можно для обороны. На самом деле именно Зеленский и его команда сдали и Юг и Север Украины парашке без всякого сопротивления. Думаю и много денег за это получиди падлы. А теперь ВСУ будет ложить десятки тыс солдат чтобы выбить русских от туда
06.08.2022 12:14 Відповісти
ООН МОЗ, лайно і те і інше. Чути про цих продажних ********* не хочу.
06.08.2022 17:28 Відповісти
А я нагадую на кордоні із Україною багато АЕС...
06.08.2022 19:34 Відповісти
Як бачимо єдине для чого існувало магате це захищати і просувати інтереси рф.

Зараз воно мовчить, а отже повинне бути страчене як пособник терористичного режиму по аналогії як страчували пособників гітлера.
06.08.2022 19:36 Відповісти
 
 