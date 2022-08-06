Пропагандисти обговорюють в ефірі, як примусити вчителів співпрацювати з окупантами: "Почему бы не устроить локальный запорожский ГУЛАГ". ВIДЕО

В ефірі російського пропагандистського радіо "Комсомольская правда" обговорювали розстріли або створення концтаборів для українських вчителів на окупованих територіях, які відмовляються з 1 вересня викладати в школах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал InformNapalm.

"Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях. - Розповідає російський пропагандист Дмитро Стєшин. - Глава основного коммунального предприятия под названием "Чистота" уничтожил все электронные системы управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчастей нет"

Ведучій Сергій Мардан уточнює, чи розстріляли комунальника. Дізнавщись, що той виїхав, каже: "Жалко. А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? Ну, жалко, жалко".

"Но самое главное, кого, не знаю, можно было расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы - 1000 долларов. И каждый месяц они получают около 200", - пояснює спікер.

Ведучій зауважує, що "за деньги расстреливать, наверное, не стоит", але пропонує відбирати кредитки, виселяти з квартир.

"Что-то такое, в духе старого доброго ГУЛАГА. Они же ждут же, наверно, ГУЛАГА, ну дайте им, - закликає Мардан, - Почему бы действительно не устроить локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький. В степи, под палящим солнцем. Для учителей, которые пока еще не научились нашу прекрасную родину любить".

