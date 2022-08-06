УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 497 23

Пропагандисти обговорюють в ефірі, як примусити вчителів співпрацювати з окупантами: "Почему бы не устроить локальный запорожский ГУЛАГ". ВIДЕО

В ефірі російського пропагандистського радіо "Комсомольская правда" обговорювали розстріли або створення концтаборів для українських вчителів на окупованих територіях, які відмовляються з 1 вересня викладати в школах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал InformNapalm.

"Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях. - Розповідає російський пропагандист Дмитро Стєшин. - Глава основного коммунального предприятия под названием "Чистота" уничтожил все электронные системы управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчастей нет"

Ведучій Сергій Мардан уточнює, чи розстріляли комунальника. Дізнавщись, що той виїхав, каже: "Жалко. А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? Ну, жалко, жалко".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вигадали фейк про перевезення снарядів до HIMARS у трамваях. ВIДЕО

"Но самое главное, кого, не знаю, можно было расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы - 1000 долларов. И каждый месяц они получают около 200", - пояснює спікер.

Ведучій зауважує, що "за деньги расстреливать, наверное, не стоит", але пропонує відбирати кредитки, виселяти з квартир.

"Что-то такое, в духе старого доброго ГУЛАГА. Они же ждут же, наверно, ГУЛАГА, ну дайте им, - закликає Мардан, - Почему бы действительно не устроить локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький. В степи, под палящим солнцем. Для учителей, которые пока еще не научились нашу прекрасную родину любить".

Також читайте: Роспропаганда поширює фейки, що контрнаступу ЗСУ нібито не буде, - ЦПД

Автор: 

ГУЛАГ (13) пропаганда (2850) вчитель (407) колабораціонізм (1193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
я просто в шоке. И долбаный запад ругает путина... И жалеет хороших русских. Покажите им этих "хороших руских".
показати весь коментар
06.08.2022 15:22 Відповісти
+36
Чистенький такий, цей ведучий, інтелігентне обличчя, окуляри носить. Гіммлер теж інтелігентне обличчя мав і теж носив окуляри.
Вся суть Росії - у кожному сидить кат
показати весь коментар
06.08.2022 15:25 Відповісти
+36
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я просто в шоке. И долбаный запад ругает путина... И жалеет хороших русских. Покажите им этих "хороших руских".
показати весь коментар
06.08.2022 15:22 Відповісти
этот гандон,в очках,плохо закончит свою подленькую жизнь,а в прочем он не читал Библию и не знает,что каждому будет по делам его !
показати весь коментар
06.08.2022 19:34 Відповісти
про який захід ви говорите, коли тут деякі "треті радники голови оХвісу" кажуть, що "гускій народ тут ніпрічьом"
показати весь коментар
06.08.2022 20:42 Відповісти
Агов, ґемнесті інтєрнациональ, тут для вас роботка єсть!
Учітєля-саботажнікі нє хотят учіть!
показати весь коментар
06.08.2022 15:23 Відповісти
Чистенький такий, цей ведучий, інтелігентне обличчя, окуляри носить. Гіммлер теж інтелігентне обличчя мав і теж носив окуляри.
Вся суть Росії - у кожному сидить кат
показати весь коментар
06.08.2022 15:25 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
Такая книга будет написана. *2022*.
показати весь коментар
06.08.2022 16:10 Відповісти
Москальня не може без гулагів. Дай їм волю, весь світ в гулаги заженуть. Так хто вони, як не фашисти? І яке нахабство - напасти на незалежну демократичну країну і влаштовувати їй гулаги. Собі влаштовуйте гулаги, смердючі підароси!
показати весь коментар
06.08.2022 15:27 Відповісти
чхати на висери комсомольців мокшаніїїї...чому цей дебілоресурс досі доступний українцям?
показати весь коментар
06.08.2022 15:39 Відповісти
Ось і все що потрібно знати про ''хороших руцких''.
показати весь коментар
06.08.2022 15:41 Відповісти
Нічого нового про кацапів і від кацапів за останні 300 років
показати весь коментар
06.08.2022 15:41 Відповісти
Захiд ще не зрозумiв що чекае людство у майбутньому , якщо зараз не зупинити цю наволоч
показати весь коментар
06.08.2022 15:46 Відповісти
Це-не люди,це-не звірі,це-виродки,біосміття!
показати весь коментар
06.08.2022 15:58 Відповісти
******** конченные................................................................
показати весь коментар
06.08.2022 16:03 Відповісти
Сруцьнявец путинячий? Расстрелять! Списать на неизвестных патриотов. С ними только так. Эти выродки жить не должны.
показати весь коментар
06.08.2022 16:07 Відповісти
Пока вот такие говорящие кацапские ***** не начнут "пропадать" в лесопосадках и на свалках-это племя ублюдков не образумится. Если бы у нас была СБУ,как СБУ, то спецотряды уже давно бы развешивали подобную публику на фонарях мацковской области. Ведь если прекратить постоянные потоки ненависти из кацапских эфиров в сторону Украины,то рядовые "ваньки" очень скоро направят свою ненависть совсем в другую сторону. Где-то на район кремля.🤷
показати весь коментар
06.08.2022 16:08 Відповісти
..Ну це вже чиста агонія . Той фуй розуміє що паРаша програє ідеологічну війну , змусити українців любіть його срану родіну , ніяк не виходить , і це його бісить настільки , що він вже перейшов до відкритих погроз в прямому ефірі . Це ознака втрати рівноваги , хоча він і робить вигляд що тримає себе в руках .
Зважаючи на це , і його показушний зовнішній спокій , вважаю що від безсилля - після ефіру він мав розтрощити студію , але нажаль - цього нам не покажуть .. .
показати весь коментар
06.08.2022 16:21 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде діяти із гоблінами жителями рф.
показати весь коментар
06.08.2022 18:38 Відповісти
До речі що там Amnesty International? Що там решта висерів типу human rights watch, червоний хрест, оон? Як бачите тишина. Бо вони російські агенти впливу які мають бути як найшвидше страчені моссадом.

Ось побачити як вони будуть верещати коли прийдеться українцям застосовувати ці методи до гоблінів жителів рф.
показати весь коментар
06.08.2022 18:41 Відповісти
А потім оцей кацап, у потрібний момент вискочить з плакатом "Нет войне!" і автоматично перетвориться на "харошего русского"... І будуть його запрошувати по Европах, та "всеукраїнських телемарафонах", а він буде розповідати, що його "заставілі і он больной маме не может лекарства купить, снимите санкции". З Овсянніковой, записной пропогандоншей прокотило ж...
показати весь коментар
07.08.2022 00:20 Відповісти
Этот сын ишака и дворовой суки,только и может что сидеть ******* в микрофон. А когда до него доберутся наши ЗСУ будет плакать на коленях,и кричать что его заставили.Распинать на заборах таких надо вместе с их самками!Чтобы больше не плодились орки.Слава УКРАИНЕ.
показати весь коментар
07.08.2022 11:13 Відповісти
Всіх пропагандонів вішати ВСІХ без виключення всіх хто кажуть такі речі вішати !
показати весь коментар
07.08.2022 15:56 Відповісти
РОССИЙСКАЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" И ОСОБЕННО ЕЁ РАДИО НАСТОЯЩЕЕ ФАШИСТСКОЕ ГНЕЗДО. НА РАДИО КЕРУЕТ НАЦИСТ В. БАРАНЕЦ. ВОТ ОБ ЭТОМ ПОДОНКЕ https://grimnir74.livejournal.com/6913151.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments
показати весь коментар
08.08.2022 14:19 Відповісти
 
 