Російський десантник 104-го полку здався в полон ЗСУ: Все затянулось, личный состав деморализован. ВIДЕО

Полонений російський сержант скаржиться на нестачу продуктів та речей і нарікає на деморалізацію особового складу окупантів.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі Останній Блокпост, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік на цих кадрах - Євген Харитонов, Старшина 6-ї десантно-штурмової роти, 104-го десантно-штурмового полку армії РФ. Його та його поплічників ЗСУ взяли в полон на Херсонському напрямку.

"Особовий склад деморалізований. Люди чекають на заміну. Заміни не відбувається. Забезпечення дуже слабке. Недостатньо продуктів, недостатньо речового забезпечення", - розповів окупант.

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"Верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін, коли розпочав цю війну, можливо, не так думав. Думав, що все мине швидко, гладко. Але воно все затягнулося настільки, що не вистачає вже якихось ресурсів, не вистачає у людей терпіння, нервів тощо", - додав він.

Харитонов сказав, що шкодує про жертви серед цивільних українців.

"Мені дуже шкода, що в цій "спеціальній операції", як її називають, стільки страждають ні в чому не винні люди. Війна. Мирне населення, жінки, діти. Вони не повинні бути в цьому ніяк замішані. Якщо це війна, то повинні воювати солдати та не повинні гинути мирні люди", - каже полонений окупант.

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