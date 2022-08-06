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Новини Відео Війна
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Російський десантник 104-го полку здався в полон ЗСУ: Все затянулось, личный состав деморализован. ВIДЕО

Полонений російський сержант скаржиться на нестачу продуктів та речей і нарікає на деморалізацію особового складу окупантів.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі Останній Блокпост, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік на цих кадрах - Євген Харитонов, Старшина 6-ї десантно-штурмової роти, 104-го десантно-штурмового полку армії РФ. Його та його поплічників ЗСУ взяли в полон на Херсонському напрямку.

"Особовий склад деморалізований. Люди чекають на заміну. Заміни не відбувається. Забезпечення дуже слабке. Недостатньо продуктів, недостатньо речового забезпечення", - розповів окупант.

Читайте: Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

"Верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін, коли розпочав цю війну, можливо, не так думав. Думав, що все мине швидко, гладко. Але воно все затягнулося настільки, що не вистачає вже якихось ресурсів, не вистачає у людей терпіння, нервів тощо", - додав він.

Харитонов сказав, що шкодує про жертви серед цивільних українців.

"Мені дуже шкода, що в цій "спеціальній операції", як її називають, стільки страждають ні в чому не винні люди. Війна. Мирне населення, жінки, діти. Вони не повинні бути в цьому ніяк замішані. Якщо це війна, то повинні воювати солдати та не повинні гинути мирні люди", - каже полонений окупант.

Також читайте: Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва, - The Times

Автор: 

армія рф (17729) полон (1579) полонені (2292)


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Топ коментарі
+45
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06.08.2022 16:13
+44
Приказ у них, понимаешь... Который в Украине вдруг перестает работать. Они не знают как тут очутились, да если знали бы, они если бы, да кабы... Обманули их де... Понятное дело- обманули... Цапам пообещали сафари. Намародерят сколько смогут, им за это еще и заплатят. Да и дома героями станут- какому рогатому такая халява башню не снесет? Это ж не поколение за поколением трудом добробут строить, тут пиф паф и миллионер. А тута на тебе... Обманули бедняжечек, как лохов развели.
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06.08.2022 16:13
+43
Фігня все, полонені будуть співати приємні пісні. Хочуть жерти, хочуть ротації, хочуть додому? Відриваєш білу стрічку з свого прапопа і лапкі до гори здаватись.
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06.08.2022 16:15
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06.08.2022 16:13 Відповісти
Приказ у них, понимаешь... Который в Украине вдруг перестает работать. Они не знают как тут очутились, да если знали бы, они если бы, да кабы... Обманули их де... Понятное дело- обманули... Цапам пообещали сафари. Намародерят сколько смогут, им за это еще и заплатят. Да и дома героями станут- какому рогатому такая халява башню не снесет? Это ж не поколение за поколением трудом добробут строить, тут пиф паф и миллионер. А тута на тебе... Обманули бедняжечек, как лохов развели.
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06.08.2022 16:13 Відповісти
Фігня все, полонені будуть співати приємні пісні. Хочуть жерти, хочуть ротації, хочуть додому? Відриваєш білу стрічку з свого прапопа і лапкі до гори здаватись.
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06.08.2022 16:15 Відповісти
Ну і? Пора Херсон брати? Кацапи деморалізовані. Чого чекати? Чи чекати поки ще три армії туди кацапи перекинуть?
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06.08.2022 16:16 Відповісти
Ой, блєть. Так і знав що хтось типу тебе приповзе та пи#доне саме це. Нудно.🥱
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06.08.2022 16:27 Відповісти
Командиры наших подразделений боятся больших потерь с нашей стороны, вот и не отдали приказ наступать. Сейчас уже поздно, орков в 2 раза больше стало. Пока наши руководители не поймут, что без немаленьких жертв мы ничего не освободим, то и будет стоять в обороне
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06.08.2022 16:21 Відповісти
для наступления должно быть в 3 раза больше сил, чем у обороняющихся. Если такой пропорции нет, то все кто пойдут в атаку, просто погибнут. Было ли 3-х кратное преимущество? Вряд ли.
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06.08.2022 16:24 Відповісти
НЕсколько недель на нескольких направлениях на Юге у нас было больше в 2-3 раза, об этом и мои знакомые говорили и политэксперт, который там сейчас воюет Березовец говорил
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06.08.2022 16:27 Відповісти
НЕсколько недель назад, я имел ввиду
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06.08.2022 16:34 Відповісти
Очень спорно, очень. Я знаю одно - если не отдали приказ на наступление, значит были к этому причины. Мы оба дилетанты не знающие истинной информации.
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06.08.2022 16:42 Відповісти
В целом да, да мои знакомые обычные солдаты-добровольцы
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06.08.2022 16:47 Відповісти
політексперт казав, ну ну, а ти чмо звідки пишеш, а не наступаєш?
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07.08.2022 17:50 Відповісти
Дивно,але ЗСУ тихенько, але наступають. Командири знають,який чисельний склад повинен бути для наступу і яка зброя повинна бути, а не те про що ви.
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06.08.2022 16:26 Відповісти
Можно і тихенько наступати. Ключовий момент це їхній так званий референдум. Якщо вони його проведуть та аннексують наші территорії, то Захід може поплисти і казати мовляв ми боїмося ядерної війни, тому для зменшення єскалації перестануть нам поставляти зброю, якщо ми захочемо й далі відбивати наші территорії. Якщо референдума не буде чи кацапи будуть тягнути з його наче б то визнанням, то можна й дісно наступати потроху тихенько
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06.08.2022 16:30 Відповісти
"Тихенько наступати"-це щось нове в науці війни. Кацапня перекинула підкріплення у вигляді 10К мінімум на Південь у результаті такого "наступу".
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06.08.2022 16:32 Відповісти
Ну а как вы хотели? Блицкриг? Мы не обеспечим всем необходимым 2-3 млн человек и Запад даже при большом жлании не поможет
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06.08.2022 16:35 Відповісти
Ну, 2-3млн-це вже стратегічна операція по визволенню України на протязі тижня. А для викидання кацапні на лівий берег Дніпра в Херсоні думаю треба набагато менше ресурсу.
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06.08.2022 16:42 Відповісти
Потери в окопах под артобстрелами не меньше. Орки ссыкуны. Они начнут разбегаться сразу под давлением. Почему всё как-то через х#й делается-один дерьмак знает.
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06.08.2022 16:30 Відповісти
Вы абсолютно правы, что вот именно тогда они и будут по настоящему деморализированы. Потери все же будут у нас больше чем просто в окопах, так как там степ и все как на ладони.
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06.08.2022 16:32 Відповісти
«Швидко», значить було підготовлено зрадників на всіх головних напрямках , але щось пішло не так і всі вони втікали до Європи з грошима які було виділено для підриву оборони України
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06.08.2022 16:18 Відповісти
и *****, и все кацапы думают костным мозгом...
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06.08.2022 16:18 Відповісти
В большинстве своем пленные орки говорят, то что мы от них требуем на камеру. Так же и с типа перехватами их разговоров с семьями, это все пленные говорят.
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06.08.2022 16:19 Відповісти
А як по Вашому?
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06.08.2022 16:25 Відповісти
Не вірю
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06.08.2022 16:20 Відповісти
Одне й те саме триндять і все одно їдуть сюди вбивати! На дурника косять щоб пожаліли цих тварин та нелюдей - орків одним словом!
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06.08.2022 16:20 Відповісти
нічого кацапи не деморалізовані, це наші постійно це наголошують і брешуть. кацапам добре платять, в паРаші грошей валом
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06.08.2022 16:20 Відповісти
Батьки їхні чекають на ладу
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06.08.2022 16:22 Відповісти
Ну они сейчас действительно чуть больше напряжены чем раньше, так как Химарсы прилетать начали. ПРоблема в том, что штурмовать, то есть на мясо мобиков в основном отправляют, а кацапы за ними, соответсвенно там потерь меньше
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06.08.2022 16:25 Відповісти
не зовсім так, вони вже прийшли деморалізованими. Чи стала би людина високої моралі робити те, що робили русскіє на тимчасово окупованих територіях? вони починали мародерити, вбивати і катувати як тільки заходили на територію, де їм не було кому вломити кривавих люлей. Це перше що вони робили, вбивали людей і тут же сідали жерти. а потім тут же й срали. Щось не схоже що у них мораль взагалі колись була.
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07.08.2022 23:07 Відповісти
"Мероприятие" тупоголовое существо.
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06.08.2022 16:25 Відповісти
Никакой успокоенности после этих слов пленного, быть не должно. Война будет минимум год а может и 2. И вообще, подобные интервью дешево стоят, он скажет то, что ему прикажут.
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06.08.2022 16:26 Відповісти
...а если он сказал от души. то полюбос, на каазлабаде его свои замочат.
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06.08.2022 16:28 Відповісти
он сказал то, что ему поможет выжить в плену. и ничего больше. а вот после обмена, он запросто заявит противоположное на 100%.
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06.08.2022 16:40 Відповісти
А чЬО тада первых приблуд, после плена, на кааазламордии замочили, они же в плену все "чистосердеШно" несли, шобы выжить?
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06.08.2022 16:45 Відповісти
шоб ти здох, тварь. За жінками і дітьми він плаче. А чоловіки наші тобі, мразі, шо зробили? здохниздохниздохни разом з усіма своїми расійськими виплядками. всі здохніть, пліснява рашистська
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06.08.2022 16:26 Відповісти
Шобы там не говорили и не думали ластоногие аалени, главное они вкурили, шо гитлера , с помощью украинцев они смогли одолеть. Но получилась палка о двух концах: нас без гитлера им не одолеть ни в жизнь.
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06.08.2022 16:27 Відповісти
Є різні хвороби: коліт, риніт, фарінгіт, тощо. У полонених кацапів є спільна хвороба - піздіт. До речі, у зєлі вона теж є.
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06.08.2022 16:27 Відповісти
Можно подумать, что у пыни ее нет, або швидкоi от встречи с нами с глазу на глаз... ЗЫ... Кста, мож кто не знал, у пыни -жесткий энурез. Там ни один памперс не спасает, потому от него разит сцыкавынням за версту. Оттого за столом переговоров все соблюдают дистанцию. Главное шобы побыстрее той рак его дожер.
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06.08.2022 16:33 Відповісти
к стенке без церемоний
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06.08.2022 16:28 Відповісти
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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06.08.2022 16:29 Відповісти
Я б не постила брехливі сльози орків. Було тут як вони один одному горлянки гризуни,але убивати за гроші українців не відмовляються. А про жалість до цивільного населення, то уже весь світ побачив ,що і як.
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06.08.2022 16:29 Відповісти
явно все унитазы были украдены до него, вот он и плачется, шо кинул его ***** в его же надёжах срать с удобствами в радимом скворечнике, в огороде подля избы, покрытою соломой ))
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06.08.2022 16:31 Відповісти
невідомо, очі байдужі абсолютно пусті, це може бути садист, вбивця, а байкі їх до дупи, він так на жалість тисне, ніби він зек, то вони ******* на сльозу грати.
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07.08.2022 23:08 Відповісти
пцковский дкесантник 76дшд все казлина на камеру соврал надеемся его отпели..
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06.08.2022 16:36 Відповісти
У Першу Світову віину солдати як не захотіли воювати штики в землю і додому а ці як зомбі лізут вперед
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06.08.2022 16:48 Відповісти
Як вони всі гарно співають в полоні! А якби не потрапив в полон, так би і вбивав дітей та жінок. Бо свинокацапська ******* вміє воювати тільки з мирняком, як справжні террористи.
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06.08.2022 16:56 Відповісти
Никому не нужное мероприятие, на котором эта мразь с апреля месяца. Не надо брать в плен молодых рашистов - их обменяют, они дадут потомство, и передадут свои "ценности". А потом нашим детям воевать.
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06.08.2022 16:57 Відповісти
Не верю (с)
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06.08.2022 16:58 Відповісти
наверное настоящий русский по происхождению, а не орк (смесь русского и азиата в пропрорции 30\70 %%), таких на россии все меньше
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06.08.2022 16:58 Відповісти
по фіг, у нас тут рівність.
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07.08.2022 23:10 Відповісти
Нафіг це?
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06.08.2022 16:59 Відповісти
На камеру шо хочеш скажуть
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06.08.2022 17:00 Відповісти
Надо же, какие орки "прозорливые", знают, что и как думает Саурон!
Лично мне, имеющего опыт общения с психбольными остается загадкой весь их бредовый ход мыслей и никогда не знаешь какая очередная хрень зарождаетсяпод черепушками шизофренников!
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06.08.2022 17:18 Відповісти
Пока этот орк находится в плену, надо обучить его вежлиывм манерам так, чтобы он возвращаясь в мухосранск, начинал день с исполнения государственного гимна Украины!
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06.08.2022 17:19 Відповісти
він ціле життя кожен день розпочинав з гімну бояришнику, вчити його ввічливим манерам витрачати дурно час. Це все фігня, що люди погані, тому що їм не дали любові, знань чи ще чогось. Люди погані бо не захотіли бути хорошими і не захотіли любов і знання прийняти. Що погано а що добре навіть миша знає, людцтво знало ще до того як писемність вигадали. Серйозно вони ж навіть не за залізною завісою ще досі, то про що мова?
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07.08.2022 23:15 Відповісти
если главный говнокомандующий (срущий в чемодан в простонародии) планировал блицкриг, все быстро и гладко - нафига он накупил 45 000 мешков? Вот не укладывается это у меня в голове. Объясните мне кто-нибудь.
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06.08.2022 17:20 Відповісти
Для українців: інтелігенція, патріоти, комбріги, волонтери, наші співаки, сіль землі. Ну все як завжди. А решта би нищили так, як вони зараз маріупільців знищують, люди вмирають від нестачі ліків, їди, питної води, від відсутності медицини і просто умов для життя. А русскіє скажуть потім "просто они умерли", цинічнєнько.
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07.08.2022 23:18 Відповісти
Они все в плену эту "песню поют",обменяем и эта тварь снова приползёт.
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06.08.2022 17:21 Відповісти
Путло думал, что спокойно облегчится в сортире, однако произоршел воинствующий запор.
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06.08.2022 17:22 Відповісти
бреше зараза только буде в дома опять визьмется за оружия кацапи бильше ничого неумиють не вирити пусть разбирает развали яки розрушили и до последнего здания не отпускать
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06.08.2022 17:42 Відповісти
"Особовий склад деморалізований... Заміни не відбувається. Забезпечення дуже слабке. Недостатньо продуктів... Страждають ні в чому не винні люди. Війна. Мирне населення, жінки, діти. Вони не повинні бути в цьому ніяк замішані. Якщо це війна, то повинні воювати солдати та не повинні гинути мирні люди".
І ні слова про жахливу війну і немислимий терор, розв'язаний його співвітчизниками. Тобто війна в його уяві справедлива, хохлів треба мочити, от тільки командування підводить з забезпеченням і тд.
Ну, і мирняк не повинен страждати від воєнних дій, для нього є концтабори з перевихованням нациків. С..ка.
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06.08.2022 17:57 Відповісти
Штурмовик куев, аты своей ********** головой чем думал когда шел сюда орал рУссия за путина..Иблан штурмовой, осознал он ....
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06.08.2022 18:13 Відповісти
Не верьте етим пид*расам. Все о чем они сожалеют ето то что их поймали. Посмотрите кучу роликов как сейчас в Украину заезжают рашисты радостные и полны амбиций, что всех поубивают и намародерят себе полные камазы имущества
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06.08.2022 18:14 Відповісти
Какая сволочь, так подвел мамку, не здох, теперь прощай лада-калина
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06.08.2022 18:24 Відповісти
Хто автор цих казок про "деморалізованих" та "наляканих" руссофашисто? Постає питання, як тоді "налякані", "деморалізовані" та "оні же дєті" спромоглися за 160 днів віджати 30% території України(і продовжують на окремих напрямках просуватись), і це при тому, що в них взагалі "нічого не їздить та не стріляє"? На кого ця х#йня розрахована? На свідків "боневтіка" та абдристовича? Зараз немає навіть стабілізаціїї фронту не кажучи вже про якійсь перелам у нашу користь. Більше того, зараз формується ще один п#здак на Півдні, куди "деморалізовані" стягнули вже більше 25000 орків не кажучи вже про кількість озброєння та військової техніки. Мінують Запорізьку АЕС, яку оманський боневтік подарував свого часу(до речи гундосе ще нічого не ригало з цього приводу?). Так що не слабіть батони посполиті, нас ще чекає кривава війна та люта зима. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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06.08.2022 19:13 Відповісти
Наших азовцев спалили ЦУКИ, а воно Тепер садить и скиглить . Не фиг было выполнять приказы *****. Тому треба вешать всех военных кацапов
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06.08.2022 20:21 Відповісти
Відріжте йому яйця
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06.08.2022 20:37 Відповісти
от ще хтось має цим лайном займатися?
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07.08.2022 23:21 Відповісти
"личный состав деморализован"

ну так вiдправлять х5 бiльше.
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07.08.2022 01:55 Відповісти
*****. Он даже не раскаивается, тварь, нелюдь. Такой в спину безоружных стреляет как видео из Бучи. У него в глазах написано, сколько до обмена...
Будь моя воля, я бы таких в шахту опускал и хавчик подавал из ращета на выработку
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07.08.2022 08:28 Відповісти
він і своїм цивільним буде в спину стріляти, то можливо зек, їм ще дають амністію русскіє за те що він буде в Україні воювати, а він просто з однієї в"язниці де всім на нього по..ти, перебрався до іншої, європейської, з конвенціями і компотиком. Не знаю. що з таким лайном робити. але пригодовувати тут я би теж не стала, бо всі зекі рашки тут збігуться, як свого часу всі маргінали Афріки до бідної Європи приперлися.
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07.08.2022 23:23 Відповісти
Заставьте его кричать путин- *****!!!
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07.08.2022 10:33 Відповісти
І то правда
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13.08.2022 21:28 Відповісти
Еще один ублюдок "прозревший", как в плену оказался...😠
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07.08.2022 17:33 Відповісти
 
 