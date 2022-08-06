Росія переробила ракети С-300, щоб вони вибухали не в повітрі, а всередині цілі. Українські фахівці вивчають, що саме змінено, - ДСНС. ВIДЕО

Ефект від влучання російських ракет у будівлі однаковий.

Про це в інтерв'ю Суспільному розказав начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігор Овчарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ракети - це "Іскандер", "Калібр", "C-300". "Ураган" і "Смерч" належать до реактивних ракет і менш точні, але вони меншої дальності, тому, на мій погляд, їх застосовують більше для того, щоб налякати мешканців Харкова, щоб люди почали панікувати, більше говорити про завершення війни чи ще щось", - каже Овчарук.

За його словами, "Іскандерами" росіяни користуються нечасто.

"Іскандер" - ракета дорога, і її використовують дуже рідко, тому що це насправді великі затрати для Росії використовувати просто так "Іскандери". Відрізняються потужністю вибухівки в головній частині, складністю спіймати. "Іскандер" набагато сучасніша ракета, яка має датчики хибної цілі, так називають їх, теплові пастки відстрілює, тобто вона збиває усі об’єкти, які хочуть її спіймати. Робить похибку", - пояснює Овчарук.

Рятувальник також повідомив, що ракети С-300, якими обстрілюють українські міста, перероблені.

"С-300" - це просто ракета. Сьогодні вона росіянами перероблена, тому що взагалі "С-300" першочергово була для захисту повітря. Ракета "земля-повітря". Фахівці намагаються встановити, що було в ній змінено, тому що вона має з самого початку вибухати в повітрі, і коли вона вибухає в повітрі, вона робить хмару з уламків, які в ній вже вкладені. В цьому випадку у нас багато питань, як це так відбувається, що ракета влучає в ціль, вибухає безпосередньо всередині цілі від контакту", - розповідає сапер.

Однак ефект від ракет однаковий: "Якщо буде пряме влучання в будівлю, хоч "Іскандер", хоч "С-300" зруйнує повністю все".

