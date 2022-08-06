УКР
Росія переробила ракети С-300, щоб вони вибухали не в повітрі, а всередині цілі. Українські фахівці вивчають, що саме змінено, - ДСНС. ВIДЕО

Ефект від влучання російських ракет у будівлі однаковий.

Про це в інтерв'ю Суспільному розказав начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігор Овчарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ракети - це "Іскандер", "Калібр", "C-300". "Ураган" і "Смерч" належать до реактивних ракет і менш точні, але вони меншої дальності, тому, на мій погляд, їх застосовують більше для того, щоб налякати мешканців Харкова, щоб люди почали панікувати, більше говорити про завершення війни чи ще щось", - каже Овчарук.

За його словами, "Іскандерами" росіяни користуються нечасто.

"Іскандер" - ракета дорога, і її використовують дуже рідко, тому що це насправді великі затрати для Росії використовувати просто так "Іскандери". Відрізняються потужністю вибухівки в головній частині, складністю спіймати. "Іскандер" набагато сучасніша ракета, яка має датчики хибної цілі, так називають їх, теплові пастки відстрілює, тобто вона збиває усі об’єкти, які хочуть її спіймати. Робить похибку", - пояснює Овчарук.

Рятувальник також повідомив, що ракети С-300, якими обстрілюють українські міста, перероблені.

"С-300" - це просто ракета. Сьогодні вона росіянами перероблена, тому що взагалі "С-300" першочергово була для захисту повітря. Ракета "земля-повітря". Фахівці намагаються встановити, що було в ній змінено, тому що вона має з самого початку вибухати в повітрі, і коли вона вибухає в повітрі, вона робить хмару з уламків, які в ній вже вкладені. В цьому випадку у нас багато питань, як це так відбувається, що ракета влучає в ціль, вибухає безпосередньо всередині цілі від контакту", - розповідає сапер.

Однак ефект від ракет однаковий: "Якщо буде пряме влучання в будівлю, хоч "Іскандер", хоч "С-300" зруйнує повністю все".

Чому на 6й місяць не летять наші вироблені ракети за паребрік? Чим наше виробництво займається? Де робочі місця на військових виробництвах?
06.08.2022 18:25
Ермак не разрешает
06.08.2022 18:27
06.08.2022 18:24
It's called "proximity fuse". It is being used in 155mm rounds, too. Like Excalibur, etc. Also, they could've designed more reinforced warhead that is not fragmented on the impact. If Ukraine still has the proper weapons professionals, they should already know it.
06.08.2022 18:16
Є..вони мовчать, ото краще не афішувати обізнаність
показати весь коментар
Your first guess is correct. Prox fuse is added to an old warhead.

06.08.2022 19:36
06.08.2022 19:36 Відповісти
я профан в цьому..може простіше? дід коли в гітлерівській германії працював на заводі з виробництва снарідів (в'язнем був), то в'язні запиховували до них все що завгодно..а наглядачі з цивільних робили вигляд, що їм повилазило..

06.08.2022 18:18
06.08.2022 18:18 Відповісти
показати весь коментар
то херня де і як вона вибухає, на то вона й ракета
але хтось пояснить як попадає в ціль зенітна ракета з радіолокаційною головкою самонаведення на повітряні цілі ?
06.08.2022 18:20 Відповісти
Зняли самоліквідатор та замість РГС з підривачем,і ставлять примітивну навігацію. Це взагалі.
Вивчають саме ЯК та ЩО в дрібницях.
зачем ?

зачем ?

навіщо з готової зенітної ракети робити РСЗО, якщо у них є Ураган М, подібний до Вільхи М із такою ж навігацією та дальністю 120 км

06.08.2022 21:30
06.08.2022 21:30 Відповісти
06.08.2022 18:24
И гнида ,,,
06.08.2022 18:26 Відповісти
06.08.2022 18:25
07.08.2022 00:19
Вони знов дороги ремонтують.
Самі дивиться!
06.08.2022 19:04 Відповісти
Брєд якийся
"нас бьют, а мы крепчаем"
Нас е..ут, а мы крепчаем
И того не замечаем
Что покуда нас е..ут
Годы лучшие идут
06.08.2022 19:22 Відповісти
зато на опе выростают защитные мозоли, как у верблюда на коленках

06.08.2022 21:31
06.08.2022 21:31 Відповісти
""Іскандер" ... теплові пастки відстрілює, тобто вона збиває усі об'єкти, які хочуть її спіймати." - пояснює Овчарук."

Ще один "знавець" ППО на кшталт МВСників.
06.08.2022 18:30 Відповісти
Він хотів сказати:

"... збиває з пантелику усі об'єкти ..."
06.08.2022 18:36 Відповісти


Що він хотів сказати, це Ваше припущення.
А мені, як офіцеру ППО, такі вислови просто очі ріжуть.
Знову таки, вже різні діячи з МВС щось подібне бовкали не раз, не треба б було не фахівцю (співробітнику ДСНС) публічно розмірковувати про те, до чого він стосунку не має.
06.08.2022 20:38 Відповісти
Він забув сказати що в іскандері сидить чмоня з лугандону і лупашить з "максіма" на 360 градусів з турелі.

06.08.2022 18:40
06.08.2022 18:50
06.08.2022 18:50 Відповісти
минер просит диванных экспердов разобраться какой взрыватель поставили орки ... ну явно что не бесконтактный радиолокационный ...

06.08.2022 18:34
06.08.2022 18:34 Відповісти
Ну ведь реально, чтобы оно взрывалось не в воздухе, а при попадании в цель, нужно заменить более продвинутый радиолокационный взрыватель на какой-нибудь говёный инерционный или контактный.

06.08.2022 18:43
06.08.2022 18:43 Відповісти
До цели еще долететь нужно

Более менее точно
06.08.2022 19:40 Відповісти
Более-менее точно долететь до неподвижной цели куда как проще, чем до движущейся, да ещё на большой скорости. Но тут речь-то не об этом, а о взрывателях, которые за навигацию не отвечают. Он отвечает, на противовоздушной ракете, за подрыв при сильном изменении радиосигнала.

06.08.2022 19:53
06.08.2022 19:53 Відповісти
При чём тут взрыватель?
Вопрос в том, как ракета ПВО наводится на поверхность земли!
06.08.2022 18:38 Відповісти
вероятно от пво только пусковая...
06.08.2022 18:49 Відповісти
взагалі таке чув шо не наводяться а летять по балістичній траекторії. 110 км ніби. Ніби туда також встановлюється обладнання для GPS-коригування.

06.08.2022 18:53
06.08.2022 18:53 Відповісти
"Іскандер" - ракета дорога, і її використовують дуже рідко, тому що це насправді великі затрати для Росії використовувати просто так "Іскандери". Джерело:
Рідко? Та їх вже вистріляли дуже багато.

06.08.2022 18:38
06.08.2022 18:38 Відповісти
Модифікації С-300, що є в України, мають дальність до 100 км і масу бойової частини в 150 кг.
Українськи фахівці, могли б подумати, як схрестити С-300 з GPS наведенням!
Можливо і в нас би з'явилася додаткова можливість наносити удари по наземним об'єктам!
100 кілометрів, це вже суттєво більше ніж хаймарс!
06.08.2022 18:48 Відповісти
Якби в Україні були запаси таких ракет,як на раше - зробилиб!
На раше їх клепають у 3 зміни 24/7 благо без РГСН це внутрішне виробництво.
06.08.2022 19:10 Відповісти
Ну к нам на днях прилетели судя по всему пара с 300. Обе попали слава богу по территории между домами. Взрывная волна и звук были очень мощные. А разрушения как для такой дуры так себе. Но всё равно было очень стрёмно когда они взрывались.

06.08.2022 19:23
06.08.2022 19:23 Відповісти
У кацапов все написано про это

Читайте
06.08.2022 19:28 Відповісти
Из какой помойки вылез этот тупой ЭКС- ПЕРД? По его словам есть ПРОСТО РАКЕТЫ, есть РЕАКТИВНЫЕ РАКЕТЫ, очевидно есть механические ракеты, парусные и колесные. Сразу видно ЗЕЛЕНОЖОПОГО ********!

06.08.2022 19:32
06.08.2022 19:32 Відповісти
Не нужно переделывать. Топикастер - 0. В ЗРК С300 заложена функция по наземным целям. И переделывать ни чего не нужно.

06.08.2022 20:04
06.08.2022 20:04 Відповісти
Координаты вводяся в наборное поле, которое слева от командира (кабина К2). Дальше пуск ........ и все...... Не нужно ни чего переделывать. Бред не несите господа журналисты.

06.08.2022 20:13
06.08.2022 20:13 Відповісти
Как там у Высоцкого---,,,,ну я попил, поел---не полегчало,,,. Так и это по части ракет. Выслушал что мол копают наши знатоки, и скоро докопают---но не полегчало по любому. Сегодня ночью так грохнуло, что даже сходил в туалетик, правда по малой нужде!

06.08.2022 20:27
06.08.2022 20:27 Відповісти
 
 