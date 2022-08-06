Росія переробила ракети С-300, щоб вони вибухали не в повітрі, а всередині цілі. Українські фахівці вивчають, що саме змінено, - ДСНС. ВIДЕО
Ефект від влучання російських ракет у будівлі однаковий.
Про це в інтерв'ю Суспільному розказав начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігор Овчарук, передає Цензор.НЕТ.
"Ракети - це "Іскандер", "Калібр", "C-300". "Ураган" і "Смерч" належать до реактивних ракет і менш точні, але вони меншої дальності, тому, на мій погляд, їх застосовують більше для того, щоб налякати мешканців Харкова, щоб люди почали панікувати, більше говорити про завершення війни чи ще щось", - каже Овчарук.
За його словами, "Іскандерами" росіяни користуються нечасто.
"Іскандер" - ракета дорога, і її використовують дуже рідко, тому що це насправді великі затрати для Росії використовувати просто так "Іскандери". Відрізняються потужністю вибухівки в головній частині, складністю спіймати. "Іскандер" набагато сучасніша ракета, яка має датчики хибної цілі, так називають їх, теплові пастки відстрілює, тобто вона збиває усі об’єкти, які хочуть її спіймати. Робить похибку", - пояснює Овчарук.
Рятувальник також повідомив, що ракети С-300, якими обстрілюють українські міста, перероблені.
"С-300" - це просто ракета. Сьогодні вона росіянами перероблена, тому що взагалі "С-300" першочергово була для захисту повітря. Ракета "земля-повітря". Фахівці намагаються встановити, що було в ній змінено, тому що вона має з самого початку вибухати в повітрі, і коли вона вибухає в повітрі, вона робить хмару з уламків, які в ній вже вкладені. В цьому випадку у нас багато питань, як це так відбувається, що ракета влучає в ціль, вибухає безпосередньо всередині цілі від контакту", - розповідає сапер.
Однак ефект від ракет однаковий: "Якщо буде пряме влучання в будівлю, хоч "Іскандер", хоч "С-300" зруйнує повністю все".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але хтось пояснить як попадає в ціль зенітна ракета з радіолокаційною головкою самонаведення на повітряні цілі ?
Вивчають саме ЯК та ЩО в дрібницях.
навіщо з готової зенітної ракети робити РСЗО, якщо у них є Ураган М, подібний до Вільхи М із такою ж навігацією та дальністю 120 км
Самі дивиться!
не дожив дідусь Фройд до такого букета комплексів меншовартості, приниження та ганьби в одному тексті
Я - русский Я - русский. Я тот самый "колорад".
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и парад,
Я отпрыск победившего солдата.
Не радуйтесь, мы не перевелись.
Нас много непривыкших есть от пуза.
Нам человечность прививала жизнь
В палатах умиравшего Союза.
Мы выжили, конечно же, не все.
Но выжившие стали крепче стали.
Мы, русские, трехкратно обрусев,
Из праха вашей совести восстали.
Для нас святое - Родина и мать.
Нас мир боится, потому что знает:
Кому умом Россию не понять,
Тому она привычно объясняет,
Что есть на свете, кроме злой молвы,
Порядочность, достоинство и совесть.
И наше русское "иду на вы!"
Для вас, братва, увы, плохая новость.
Нам стойкости у вас не занимать.
Вы видели уже, как мы воюем.
А если не хотите вспоминать,
Напомним и повторно растолкуем.
Не трогайте Россию, господа.
Запомните: нас бьют, а мы крепчаем.
Услышьте нас, а если нет, тогда,
Тогда мы за себя не отвечаем.
На вшивость нас не стоит проверять.
Заморский парень, ты не есть мессия.
Любезный, не Вьетнам мы, а Россия.
Подумай, с кем ты хочешь воевать.
Подумай, брат, не Босния Россия.
Подумай - и не трогай нашу мать!
"нас бьют, а мы крепчаем"
Нас е..ут, а мы крепчаем
И того не замечаем
Что покуда нас е..ут
Годы лучшие идут
Ще один "знавець" ППО на кшталт МВСників.
"... збиває з пантелику усі об'єкти ..."
Що він хотів сказати, це Ваше припущення.
А мені, як офіцеру ППО, такі вислови просто очі ріжуть.
Знову таки, вже різні діячи з МВС щось подібне бовкали не раз, не треба б було не фахівцю (співробітнику ДСНС) публічно розмірковувати про те, до чого він стосунку не має.
Более менее точно
Вопрос в том, как ракета ПВО наводится на поверхность земли!
Рідко? Та їх вже вистріляли дуже багато.
Українськи фахівці, могли б подумати, як схрестити С-300 з GPS наведенням!
Можливо і в нас би з'явилася додаткова можливість наносити удари по наземним об'єктам!
100 кілометрів, це вже суттєво більше ніж хаймарс!
На раше їх клепають у 3 зміни 24/7 благо без РГСН це внутрішне виробництво.
Читайте