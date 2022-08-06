Окупанти в Маріуполі організували пересувні аптеки, де втридорога продають вкрадені ліки. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі ліки продають за завищеними цінами в пересувних аптеках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міська рада.

"Так виглядає "турбота" від окупантів. Вони пустили машини, у яких продають маріупольцям ліки за підвищеними цінами. Більшість з медикаментів була вкрадена в міських аптеках. А тепер люди змушені віддавати останні гроші, щоб хоч якось зберегти своє здоров‘я. Цинізм та знущання", - коментують ситуацію в мерії.