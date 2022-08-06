УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
2 155 4

Окупанти в Маріуполі організували пересувні аптеки, де втридорога продають вкрадені ліки. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі ліки продають за завищеними цінами в пересувних аптеках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міська рада.

"Так виглядає "турбота" від окупантів. Вони пустили машини, у яких продають маріупольцям ліки за підвищеними цінами. Більшість з медикаментів була вкрадена в міських аптеках. А тепер люди змушені віддавати останні гроші, щоб хоч якось зберегти своє здоров‘я. Цинізм та знущання", - коментують ситуацію в мерії.

Автор: 

Маріуполь (3263) окупація (6832) аптека (213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то начальный этап...потом они любую микстуру в этой же будке вам и сварят за ваши тугрики...абы токо не щимили с ацетонами...
показати весь коментар
06.08.2022 19:11 Відповісти
Ворье
показати весь коментар
06.08.2022 19:12 Відповісти
Так это у них в крови, если что-то не свиснут. не они будут.
показати весь коментар
06.08.2022 21:31 Відповісти
Норм, вони хотіли в рідну говень. Вже призиваються до війська асвабадітєлєй
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
 
 