За цей тиждень ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним звернення до українців 6 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ опублікований у телеграмі президента.

"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних.

Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - зазначається у повідомленні.

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