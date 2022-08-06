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За цей тиждень ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним звернення до українців 6 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ опублікований у телеграмі президента.

"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних.

Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - зазначається у повідомленні.

Також дивіться: Сьогоднішні обстріли окупантами Запорізької АЕС - привід для жорстких санкцій проти атомної галузі РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звернення (620)


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Топ коментарі
+13
О, вечерний гундосик !
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06.08.2022 23:20
+13
Якого хрена ти здав ЗАЕС кацапам, наркоманіще?
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06.08.2022 23:21
+9
Этот дебил занят видосиками.Человек на своем месте
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06.08.2022 23:20
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А "слуги народа" чем в это время занимались?...
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06.08.2022 23:20 Відповісти
О, вечерний гундосик !
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06.08.2022 23:20 Відповісти
не тринди, дура.
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07.08.2022 04:47 Відповісти
ты что несешь ****? кто дякував боневтiку? такие же зеленые боты как и ты
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07.08.2022 05:57 Відповісти
був мораторій на критику влади і опозиції, об який гундосе чмо витерло жопу.
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07.08.2022 11:23 Відповісти
Благодарили Гундосика? В начале марта? За слив за 2 дня Юга Украины? Ты там три дорожки занюхала, зеленая?
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07.08.2022 13:29 Відповісти
Этот дебил занят видосиками.Человек на своем месте
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06.08.2022 23:20 Відповісти
Якого хрена ти здав ЗАЕС кацапам, наркоманіще?
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06.08.2022 23:21 Відповісти
Там повинна бути армія або озброєна тероборона. Ничего подобного не было. Расстояние Энергодар Крым по трассе составляет 522 км, а по прямой - 367 км.
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07.08.2022 12:18 Відповісти
Шоб встретиться наконец на переговорах с кровавым карликом и наконец заглянуть ему в его глаз дохлой рыбы.
Мечта всей его жизни
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06.08.2022 23:23 Відповісти
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06.08.2022 23:24 Відповісти
если бы не ты Боневтик - этого бы всего не было...\когда ты это скажешь...?\
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06.08.2022 23:27 Відповісти
Если бы не он, и войны бы не было. Было бы уже чем защититься
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07.08.2022 02:47 Відповісти
традиційне 163 звернення про успіхи...
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06.08.2022 23:51 Відповісти
Предложи себя в заложники ,условием поставь освобождение ЗАЭС,а ООН и МККрест выступят, гарантами твоей безопастности.
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07.08.2022 00:34 Відповісти
у тебя зеленый член во рту думать мешает
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07.08.2022 05:58 Відповісти
Скорше скумбрию по 18 предложит, чем сам клюнет.
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07.08.2022 02:44 Відповісти
Ця твоя розвідка на чолі з таким же дебілом як і ти, все проспала, щоб ви дебіли робили без США.
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07.08.2022 04:51 Відповісти
Тварюка,гидко дивитись на це неголене чмо,здав "Азовців",а треба було рятувати,дуже влучно чоловік в коментах написав "вєчєрній гундосік"
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07.08.2022 08:47 Відповісти
Тля, тебе огидно слухати, викликаєш блювотиння.Хто здав азовців, Херсон? твоє рило в пушку ще з відпочинку в Омані.
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07.08.2022 10:38 Відповісти
Зовсiм нема сорому дивитися людям в очi! Армия и разведка сделали бы ещё больше , если бы не
твоё втручання, если бы ты, убогий, не сел не в свои сани, если бы ты не поназначал своих предателей на должности в Армию и разведку, если бы ты не предал свой народ, по глупости доверивший тебе свои жизни. Ты же сам не можешь ничего сказать, только под суфлёра чужие мысли. Уйди сам, несчастный, сделай хоть один мужской поступок, заработал же уже, до конца
дней хватит! Захвати друга ермака с собой, как обещал!
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07.08.2022 11:43 Відповісти
ВСУ - респект. это украинский народ. он защищает свой дом, свою землю.
но вот то что Ермак и К - агенты фсб, а Зеленский - весь белый и пушистый, так не бывает и надо с этим что то делать.
без ликвидации фсбшного кубла и народного доверия к власти, победи не будет.
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07.08.2022 16:05 Відповісти
 
 