За цей тиждень ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним звернення до українців 6 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ опублікований у телеграмі президента.
"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних.
Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - зазначається у повідомленні.
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Мечта всей его жизни
когда ты это скажешь...?\
твоё втручання, если бы ты, убогий, не сел не в свои сани, если бы ты не поназначал своих предателей на должности в Армию и разведку, если бы ты не предал свой народ, по глупости доверивший тебе свои жизни. Ты же сам не можешь ничего сказать, только под суфлёра чужие мысли. Уйди сам, несчастный, сделай хоть один мужской поступок, заработал же уже, до конца
дней хватит! Захвати друга ермака с собой, как обещал!
но вот то что Ермак и К - агенты фсб, а Зеленский - весь белый и пушистый, так не бывает и надо с этим что то делать.
без ликвидации фсбшного кубла и народного доверия к власти, победи не будет.