Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російська армія обстріляла Донецьк та спалилася. Один із снарядів потрапив до житлового будинку чітко зі східного боку та зруйнував дві квартири. Потрапити до цієї частини будинку з українських позицій неможливо. Так прилетіти могло лише зі сторони Макіївки чи Калінінського району Донецька, які з 2014 контролюються Росією.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Постраждалий будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів. Будь-хто може відкрити карту і легко переконатися, що в будинок могли стріляти тільки російські військові.
Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабликах. Навіть прихильники Росії розуміють, що стріляли свої (дивися скрін).
Інформація про те, що по Донецьку б'ють росіяни, зустрічається постійно. Люди постійно пишуть, що місто обстрілюється з боку Макіївки. Чітко чують звуки "мінусів" прямо з міста, неподалік. Але коли снаряд падає на асфальт, визначити, звідки він летів складно. А в даному випадку все очевидно. І відвертітися вже неможливо. Цей епізод можна подавати як доказ обстрілу Донецька російською армією", - розповів Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
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"Снаряд упал раньше" и т.п.
ви подивіться коментарі: "свои зарядили", укропи, укри.....
да, обурення, але - косорукі, стріляли по Пєскам (українським позиціям), але не долетіло
Головне, щоб українці не використовували х@....и, бо тоді дійсно ніби немає національності українці.
воно буде відкидати НЕЗАПЕЧЛИВІ факти, вигадувати фантанстичні версії, припустить дії іноплінетян, але ніколи не визнає правди!
ватна тупорилість не потребує довготривалого зомбування тільки з однієї причини - воно вирісло в тупому, ватному середовищі! воно вже готове до споживання тупорилих несінітниць і не сприймає реальність,, бо живе у свої тупорилих мареннях.
Отаке воно життя(
і вам скажуть
що в ціх квартирах ховалися українські
партизани
Кого ми збираємось визволяти? Оцих ненависних зомбі?
Прильотів норнально було.
Дякуємо "РИА Новості" за сюжет і фіксацію доказів чергового злочину.