Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла Донецьк та спалилася. Один із снарядів потрапив до житлового будинку чітко зі східного боку та зруйнував дві квартири. Потрапити до цієї частини будинку з українських позицій неможливо. Так прилетіти могло лише зі сторони Макіївки чи Калінінського району Донецька, які з 2014 контролюються Росією.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждалий будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів. Будь-хто може відкрити карту і легко переконатися, що в будинок могли стріляти тільки російські військові.

Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабликах. Навіть прихильники Росії розуміють, що стріляли свої (дивися скрін).

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Інформація про те, що по Донецьку б'ють росіяни, зустрічається постійно. Люди постійно пишуть, що місто обстрілюється з боку Макіївки. Чітко чують звуки "мінусів" прямо з міста, неподалік. Але коли снаряд падає на асфальт, визначити, звідки він летів складно. А в даному випадку все очевидно. І відвертітися вже неможливо. Цей епізод можна подавати як доказ обстрілу Донецька російською армією", - розповів Казанський.













