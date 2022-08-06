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Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла Донецьк та спалилася. Один із снарядів потрапив до житлового будинку чітко зі східного боку та зруйнував дві квартири. Потрапити до цієї частини будинку з українських позицій неможливо. Так прилетіти могло лише зі сторони Макіївки чи Калінінського району Донецька, які з 2014 контролюються Росією.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждалий будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів. Будь-хто може відкрити карту і легко переконатися, що в будинок могли стріляти тільки російські військові.

Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабликах. Навіть прихильники Росії розуміють, що стріляли свої (дивися скрін).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізничний вокзал горить в окупованому Донецьку: Рашисти звинувачують ЗСУ. ВIДЕО

Інформація про те, що по Донецьку б'ють росіяни, зустрічається постійно. Люди постійно пишуть, що місто обстрілюється з боку Макіївки. Чітко чують звуки "мінусів" прямо з міста, неподалік. Але коли снаряд падає на асфальт, визначити, звідки він летів складно. А в даному випадку все очевидно. І відвертітися вже неможливо. Цей епізод можна подавати як доказ обстрілу Донецька російською армією", - розповів Казанський.

Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 01
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 02
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 03
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 04
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 05
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 06
Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський 07

Автор: 

армія рф (17729) Донецьк (948) обстріл (28993) Казанський Денис (308) воєнні злочини (1871)


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Топ коментарі
+37
А ви запитайте в Амністіі інтернешенл
і вам скажуть
що в ціх квартирах ховалися українські
партизани
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07.08.2022 00:16
+23
И вот опять "донбят бамбас ", 8 лет в центрах Донецка и Луганска кафе и рестораньІ работали и тут на тебе...
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07.08.2022 00:08
+19
Какие они все таки зомби

"Снаряд упал раньше" и т.п.
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07.08.2022 00:06
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Какие они все таки зомби

"Снаряд упал раньше" и т.п.
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07.08.2022 00:06 Відповісти
Асєєв вірно сказав: "немає там, на Донбасі, українських громадян !"

ви подивіться коментарі: "свои зарядили", укропи, укри.....

да, обурення, але - косорукі, стріляли по Пєскам (українським позиціям), але не долетіло
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07.08.2022 01:35 Відповісти
До чого тут громадяни - це українці-зрадники. Раzzісти українців х@...и обзивають, а ці себе так і індефікують, бо укропи/укри вживають.
Головне, щоб українці не використовували х@....и, бо тоді дійсно ніби немає національності українці.
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07.08.2022 16:39 Відповісти
не зомбі! Гірше - тупорила вата.
воно буде відкидати НЕЗАПЕЧЛИВІ факти, вигадувати фантанстичні версії, припустить дії іноплінетян, але ніколи не визнає правди!

ватна тупорилість не потребує довготривалого зомбування тільки з однієї причини - воно вирісло в тупому, ватному середовищі! воно вже готове до споживання тупорилих несінітниць і не сприймає реальність,, бо живе у свої тупорилих мареннях.

Отаке воно життя(
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07.08.2022 09:45 Відповісти
Знов укропська ДРГз мінометом у смітєєвозці шастає по Юзівці.
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07.08.2022 00:07 Відповісти
И вот опять "донбят бамбас ", 8 лет в центрах Донецка и Луганска кафе и рестораньІ работали и тут на тебе...
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07.08.2022 00:08 Відповісти
"сладкий дворик". ларек из 90х. дикари
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07.08.2022 00:14 Відповісти
Нормально,можно повторити?
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07.08.2022 00:14 Відповісти
Да знают они в ОРДЛО кто по ним восемь лет стреляет, там тоже живут не только дураки.
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07.08.2022 00:15 Відповісти
А ви запитайте в Амністіі інтернешенл
і вам скажуть
що в ціх квартирах ховалися українські
партизани
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07.08.2022 00:16 Відповісти
І теж сидять в фсбешному телеграмі , як і групи зсу, сбу, поліція, головнокомандувач і т д
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07.08.2022 00:16 Відповісти
Amnesty International, мабуть, зафіксувала цей злочин, якщо вже прокинулась і тим боком наділа окуляри.
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07.08.2022 00:17 Відповісти
Конченых не жалко. Пусть обстреливают и дальше. Чем меньше останется подобной публики,тем лучше.
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07.08.2022 00:18 Відповісти
Не знаю як зараз насправді, але на карті вказано, що у сусідньому будинку дитяча лікарня. Трохи промахнулись асвабадітєлі.
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07.08.2022 00:21 Відповісти
укри,укропи...Яка ж це відморожена і кончена біомаса.Но они не будут кормить бездельников из Западной Украини.Кормильці хренові.
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07.08.2022 00:23 Відповісти
Ватка у нєпонятках.
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07.08.2022 00:24 Відповісти
ватка понимает, что не укрьі их трахнули, но в непонятках как оправдать рашистов, что придумать, чтоб хором кричать. А им не обьясняют, типа, а вьі же умньіе, а придумайте сами отмазку. Как в анекдоте, где мужа жена поймала с любовницей, а он ей заявляет, тьі у меня умная, придумай мне сама что-то
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07.08.2022 01:15 Відповісти
Ну та й хій з тими дамбазами. Ніц не шкода.
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07.08.2022 00:38 Відповісти
путінхуйло
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07.08.2022 00:50 Відповісти
Лала-лала_лала
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07.08.2022 01:06 Відповісти
Та ета жест доброй волі
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07.08.2022 01:38 Відповісти
АНИ НИ ПАНИМАЮТ !!
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07.08.2022 02:53 Відповісти
Та їм хоч кол на голові чеши....

Кого ми збираємось визволяти? Оцих ненависних зомбі?
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07.08.2022 05:14 Відповісти
ніт, нормальні люди там ще залишились, все одно нашу землю треба звільняти
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07.08.2022 05:41 Відповісти
Насыпайте ещё! «Работайте, братья!»))
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07.08.2022 05:15 Відповісти
виталику очеретяному премию дарвина! когда укроп ненавидит укропов это диагноз
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07.08.2022 05:25 Відповісти
справжні донеччани добре розуміють, хто стріляє по цивільним та розкидує міни-лепестки, але місцеві рашисти виправдають "своїх"
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07.08.2022 05:33 Відповісти
У Львові, на центральній кінологічній базі ЗСУ, тренували укропські снаряди розвертатися на 180 градусів. Є багато свідків -
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07.08.2022 05:51 Відповісти
Відео чьотке.
Прильотів норнально було.
Дякуємо "РИА Новості" за сюжет і фіксацію доказів чергового злочину.
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07.08.2022 07:49 Відповісти
Даунбаситы с максимальной упоротостью все равно будут винить укарину. Смотрел пару лет назад ролик кде даунбаситке в дом влетел снаряд. Если посмотреть в отверстие в стене то видно позиции орков. Но даунбаситка все равно визжала что это сделали укропы. Поэтому бесполезно что то даунбаситам доказывать.
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07.08.2022 08:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oBJOLOAhwMI особоупоротые раздамблённые даунбасяны до последнего отказываются включать своЮ голову
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07.08.2022 08:15 Відповісти
Баллистика проста: очередной за 8 лет рикошет снаряда от ватной голова...
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07.08.2022 08:54 Відповісти
Дебіли чи ідіоти? Неоднозначні чи одноклітинні? Маю надію, що всі даунбасці вже носії кацапських паспортів і чкурнуть на свою ментальну родіну вслід за асвабадітєлями
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07.08.2022 10:26 Відповісти
люди з укр.прізвищами в Донецьку не ідентифікують себе з Україною,ми для них укри,а русня -"наши".Це жах - як жити з ними разом після всього,що вони зробили з Україною
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07.08.2022 10:28 Відповісти
самое страшное когда понимаешь что твои земляки конченные твари. Надеюсь что когда ни будь эти моральные уроды получат по заслугам по настоящему (прости Господи). Слава Украине.
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07.08.2022 14:07 Відповісти
 
 