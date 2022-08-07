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Повітряні сили надійно стоять на варті повітряних кордонів нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил із професійним святом.

Вітальні слова глава держави розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Слава Повітряним силам Збройних Сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну!", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний привітав військовослужбовців Повітряних сил: Ви надійно бороните наше небо і даєте гідну відсіч агресору. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) привітання (735) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+8
Та усім нашим воїнам Слава, крім тебе бо не втік балакучій тут в Америці ми це називаємо "mouth diarrhea" . До речі добра новина з росії:

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.

О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.

Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.
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07.08.2022 09:33
+7
Если бы вас мудаков во власти не было,то герои наши были бы живы!
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07.08.2022 09:28
+7
Що там з "Азовцями" балабол гнусавий? Там клітки на сцені для них будують! А ти скотиняко соплі жуєш!!!
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07.08.2022 09:32
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А на чолі ВПС Тойшоневтік.
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07.08.2022 09:20 Відповісти
Тебе больше нравится Тойшонездох? Я так и думал
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07.08.2022 09:28 Відповісти
Мен1 б1льше подобаеться той що за Укра1ну, за народ, за арм1ю. П1сля зради Азову я йому не в1рю. Та н1коли не в1рила запухшим 1 неголеним алкогол1кам.
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07.08.2022 09:36 Відповісти
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07.08.2022 09:26 Відповісти
Если бы вас мудаков во власти не было,то герои наши были бы живы!
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07.08.2022 09:28 Відповісти
Що там з "Азовцями" балабол гнусавий? Там клітки на сцені для них будують! А ти скотиняко соплі жуєш!!!
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07.08.2022 09:32 Відповісти
Зебілізм привів Україну до катастрофи. І навіюється думка чи це свідома зрада чи дурість ...
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07.08.2022 09:32 Відповісти
Та усім нашим воїнам Слава, крім тебе бо не втік балакучій тут в Америці ми це називаємо "mouth diarrhea" . До речі добра новина з росії:

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.

О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.

Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.
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07.08.2022 09:33 Відповісти
АЕС перед війною були відкриті-виведені військові бригради прикриття та дивізіони ППО. Для чого ?
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07.08.2022 09:35 Відповісти
для здачі рашисту по домовленності.за котру було проплачено
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07.08.2022 10:11 Відповісти
******** гундосый, холуй Ермака.
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07.08.2022 09:38 Відповісти
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07.08.2022 09:40 Відповісти
Де влізає цей артист який грає роль президента України а на ділі це маріонетка Бені Коломойського то там поразки та втрати. Армія після зради "Азова" не вірить цьому клоуну.
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07.08.2022 09:38 Відповісти
А хіба до цього можна було вірити ?
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07.08.2022 11:52 Відповісти
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07.08.2022 09:41 Відповісти
Це йшла в Буковелі нарада відбиття агресії рашистів....січень 2022 р
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07.08.2022 09:43 Відповісти
Добре що асфальт поклали, а армію перед війною непотрібно збільшувати. Піариться гад зелений.
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07.08.2022 09:45 Відповісти
Коли над зграєю левів вожаком є баран то це біда а коли над отарою баранів стоїть лев то це перемога..Ми лева поміняли в 2019 році на барана ...
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07.08.2022 09:46 Відповісти
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07.08.2022 09:55 Відповісти
"Зрадна, єхидна,зе-потвора"!
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07.08.2022 10:20 Відповісти
Чмоня Боневтік вивчив новий текст. Тепер можна і на піаніно пограти. Важка робота
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07.08.2022 11:26 Відповісти
 
 