Повітряні сили надійно стоять на варті повітряних кордонів нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил із професійним святом.

Вітальні слова глава держави розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Слава Повітряним силам Збройних Сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну!", - зазначив він.

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