Повітряні сили надійно стоять на варті повітряних кордонів нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил із професійним святом.
Вітальні слова глава держави розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Слава Повітряним силам Збройних Сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну!", - зазначив він.
Топ коментарі
+8 Olena Lynch
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+7 Татьяна Москаленко #526378
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+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар07.08.2022 09:32 Посилання
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Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.
О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.
Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.