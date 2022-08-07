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За тиждень контрррозвідники СБУ знищили 9 одиниць ворожої техніки, - СБУ. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ продовжують "демілітиризувати" окупантів ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Лише за минулий тиждень наші специ спільно з бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ. Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили 4 ЗРС С-300, ЗРГК "Панцир- С1", склад боєприпасів та 72 окупанти, - ОК "Південь"

СБУ (12915) знищення (7477) техніка (1846) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+11
А кто за них выполняет их ОСНОВНУЮ РАБОТУ? Ублюдки типа лейтенанта Баканова?
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07.08.2022 11:54
+11
Военной контрразведкой у нас тоже видимо должны заниматься добровольцы, волонтёры, энтузиасты и за донатерские деньги
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07.08.2022 11:58
+8
Контррозвідка - уповноважені державні органи (підрозділи спецслужб), що здій­снюють агентурно-оперативну, розшукову, режимну, оператив­но-технічну та іншу роботу із по­передження, виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці конкретної держави
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07.08.2022 12:11
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А кто за них выполняет их ОСНОВНУЮ РАБОТУ? Ублюдки типа лейтенанта Баканова?
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07.08.2022 11:54 Відповісти
Военной контрразведкой у нас тоже видимо должны заниматься добровольцы, волонтёры, энтузиасты и за донатерские деньги
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07.08.2022 11:58 Відповісти
А хто їм дасть займатися СВОЄЮ справою?
Так же ж можна вийти на наумова, бакланова, єрмака з бубочкою.
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07.08.2022 13:13 Відповісти
Красавцы!!...
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07.08.2022 11:55 Відповісти
баран, они должны выполнять свою работу, а не самолётики пускать...
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07.08.2022 12:18 Відповісти
Контррозвідка - уповноважені державні органи (підрозділи спецслужб), що здій­снюють агентурно-оперативну, розшукову, режимну, оператив­но-технічну та іншу роботу із по­передження, виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці конкретної держави
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07.08.2022 12:11 Відповісти
а ****** в самолётики играются....
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07.08.2022 12:20 Відповісти
Де "знищили"?

Кинули протипіхотну міну кудись біля танка?

Задрали пздунці.
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07.08.2022 12:22 Відповісти
Закон України: "Завданням контррозвідувальної діяльності є... розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян." Знищена ворожа техніка становила загрозу інтересам нашої держави? Становила. Залишається сподіватися, що крім знищення ворожої техніки, контррозвідники виконують також інші завдання.
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07.08.2022 12:28 Відповісти
Вибачте, а це справа контррозвідки ? Тоді нехай тероборона буде знешкоджувати ворожий розвідників.
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07.08.2022 12:45 Відповісти
Якщо справи так ітимуть і надалі, то мабуть і справді теробороні доведеться займатися контррозвідувальною діяльністю.
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07.08.2022 13:18 Відповісти
Ермак придумал для контрразведки веселое занятие. Так меньше шансов, что ударным дроном прилетит в голову самого руководителя ОПы.
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07.08.2022 12:55 Відповісти
Головне контррозвідку відправити подалі від ОПи, а то ще, не доведи господь, вийдуть на самого.
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07.08.2022 13:16 Відповісти
100%
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07.08.2022 13:40 Відповісти
 
 