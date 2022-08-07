За тиждень контрррозвідники СБУ знищили 9 одиниць ворожої техніки, - СБУ. ВIДЕО
Військові контррозвідники СБУ продовжують "демілітиризувати" окупантів ударними дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Лише за минулий тиждень наші специ спільно з бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ. Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Vadim Smirnoff
показати весь коментар07.08.2022 11:54 Посилання
+11 дмитрий #513526
показати весь коментар07.08.2022 11:58 Посилання
+8 буков
показати весь коментар07.08.2022 12:11 Посилання
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Так же ж можна вийти на наумова, бакланова, єрмака з бубочкою.
Кинули протипіхотну міну кудись біля танка?
Задрали пздунці.