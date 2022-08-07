Костенко про перебіжчиків у силових структурах: Спецслужби займалися не тим. До усіх призначених ексгенералом СБУ Наумовим є питання. ВIДЕО

В українських силових структурах наразі велика кількість перебіжчиків через помилкову кадрову політику.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони взагалі зайшли сюди, сподіваючись, що ми їх з квітами зустрічатимемо. Вони взагалі не готувалися воювати. Допитуючи деяких бійців, ми бачили, що деякі з них були тільки призвані на службу...Вирішили просто прийти і думали, що ми подаруємо їм нашу країну. Ні! Подарунків таких більше не буде", - зазначив Костенко.

"Історія в наших руках і я думаю, ми доведемо нашу справу до кінця!" - впевнений нардеп.

Коментуючи те, яким чином змінилась ситуація в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення, Костенко зазначив: "Змінилось в першу чергу те, що тут немає ворога, тому що він був на околицях міста. Було мало розвідданих про те, скільки ворога йде, які його сили. Зараз в нас чітко працює розвідка, ми розуміємо, що робити. У нас з'явився бойовий досвід, у нас є військова техніка. Я не кажу, що все добре. Складно, але є розуміння, як з цим "складно" боротися".

"Те, що ми їх відбили від Миколаєва - це військова вдача. Це доблесть і самовіддача кожного воїна, і військова вдача. Ті сили і засоби, які в нас були, якби їх поставити отак просто, могло би бути по-іншому", - зауважив Костенко.

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Він нагадує, що ворог зараз перебуває на межі Миколаївської на Херсонської областей.

Костенко відмовився коментувати терміни та ймовірний результат контрнаступу ЗСУ на півдні.

"Ворог підтягується. У нас теж будуються лінії оборони...Зараз потрібно думати про те, як стримати ворога, накопичити сили і потім говорити про відбиття".

"СБУ треба до кінця року максимально знищити всі резидентури ворога, як показує практика - вони є і вони корегують артилерію...Що стосується ЗСУ, потрібно знищувати наступальний потенціал ворога. Живу силу і техніку. В техніці він поки переважає...Війна показала, що це війна техніки", - додає він.

Коментуючи дії українських спецслужб у боротьбі з ворожою агентурою, Костенко зазначив: "Спецслужби до цього займалися не тим, чим потрібно. Вони розслідували економічні злочини, корупційні. Це не справи спецслужби. Спецслужба повинна була займатися саме цим (виявленням ворожих агентів. - Ред.). Зараз намагаються виправитися, але вивести на "чисту воду" одного агента - на це можуть знадобитися роки. Над цим треба постійно працювати...".

Говорячи про те, чому так багато перебіжчиків в українських силових структурах, Костенко зазначив: "Є помилки щодо кадрової політики. Зокрема, ми всі знаємо феномен генерала у минулому Наумова, який був начальником департаменту внутрішньої безпеки, саме ця людина відповідала за всю кадрову політку. Він був як сірим кардиналом. Він ставив своїх людей по регіонах. Під час війни він першим втік за кордон. Ті всі люди, яких він поставив, до них є питання у СБУ", - зауважив нардеп.

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