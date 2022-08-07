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Костенко про перебіжчиків у силових структурах: Спецслужби займалися не тим. До усіх призначених ексгенералом СБУ Наумовим є питання. ВIДЕО

В українських силових структурах наразі велика кількість перебіжчиків через помилкову кадрову політику.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони взагалі зайшли сюди, сподіваючись, що ми їх з квітами зустрічатимемо. Вони взагалі не готувалися воювати. Допитуючи деяких бійців, ми бачили, що деякі з них були тільки призвані на службу...Вирішили просто прийти і думали, що ми подаруємо їм нашу країну. Ні! Подарунків таких більше не буде", - зазначив Костенко.

"Історія в наших руках і я думаю, ми доведемо нашу справу до кінця!" - впевнений нардеп.

Коментуючи те, яким чином змінилась ситуація в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення, Костенко зазначив: "Змінилось в першу чергу те, що тут немає ворога, тому що він був на околицях міста. Було мало розвідданих про те, скільки ворога йде, які його сили. Зараз в нас чітко працює розвідка, ми розуміємо, що робити. У нас з'явився бойовий досвід, у нас є військова техніка. Я не кажу, що все добре. Складно, але є розуміння, як з цим "складно" боротися".

"Те, що ми їх відбили від Миколаєва - це військова вдача. Це доблесть і самовіддача кожного воїна, і військова вдача. Ті сили і засоби, які в нас були, якби їх поставити отак просто, могло би бути по-іншому", - зауважив Костенко.

Також читайте: Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС, - ДБР

Він нагадує, що ворог зараз перебуває на межі Миколаївської на Херсонської областей.

Костенко відмовився коментувати терміни та ймовірний результат контрнаступу ЗСУ на півдні.

"Ворог підтягується. У нас теж будуються лінії оборони...Зараз потрібно думати про те, як стримати ворога, накопичити сили і потім говорити про відбиття".

"СБУ треба до кінця року максимально знищити всі резидентури ворога, як показує практика - вони є і вони корегують артилерію...Що стосується ЗСУ, потрібно знищувати наступальний потенціал ворога. Живу силу і техніку. В техніці він поки переважає...Війна показала, що це війна техніки", - додає він.

Коментуючи дії українських спецслужб у боротьбі з ворожою агентурою, Костенко зазначив: "Спецслужби до цього займалися не тим, чим потрібно. Вони розслідували економічні злочини, корупційні. Це не справи спецслужби. Спецслужба повинна була займатися саме цим (виявленням ворожих агентів. - Ред.). Зараз намагаються виправитися, але вивести на "чисту воду" одного агента - на це можуть знадобитися роки. Над цим треба постійно працювати...".

Говорячи про те, чому так багато перебіжчиків в українських силових структурах, Костенко зазначив: "Є помилки щодо кадрової політики. Зокрема, ми всі знаємо феномен генерала у минулому Наумова, який був начальником департаменту внутрішньої безпеки, саме ця людина відповідала за всю кадрову політку. Він був як сірим кардиналом. Він ставив своїх людей по регіонах. Під час війни він першим втік за кордон. Ті всі люди, яких він поставив, до них є питання у СБУ", - зауважив нардеп.

Також читайте: Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ

Автор: 

Миколаїв (1814) Миколаївська область (2291) спецслужби (268) Костенко Роман (208) Наумов Андрій (70) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+47
а до Бакановської мерзоти питань немає?
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07.08.2022 12:50
+36
от цікаво хто призначив наумова?
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07.08.2022 12:51
+31
Повна оп зрадників а ми про якусь куйню
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07.08.2022 12:54
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а до Бакановської мерзоти питань немає?
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07.08.2022 12:50 Відповісти
Так наумов і був людиною баканова.
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07.08.2022 12:59 Відповісти
Піариться на перемозі Марченко, це не діло. А про те, що це все кадри оманського і дерьмака - тиша. Чи то дрищить вказати винуватого, чи то такий самий.
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07.08.2022 13:19 Відповісти
от цікаво хто призначив наумова?
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07.08.2022 12:51 Відповісти
мабуть баканов
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07.08.2022 12:54 Відповісти
Без відома Зеленського? Не смішіть мої шкарпетки. А хто призначив вчорашнього росіянина Гогілашвілі заступником міністра МВС, який чисто випадково є чоловіком особистої секретарки Зеленського такої собі Левченко?

Баканов не просто так був головою СБУ. Якраз для того, щоб призначати потрібних ОП людей
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Здається, вже писали, що наумова затверджував зеленський з подання баканова.
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07.08.2022 13:02 Відповісти
Та в цьому не могло бути жодних сумнівів. Досить наївно вірити в те, що Зеленський щось там не знав.
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07.08.2022 13:06 Відповісти
Зеля розставляє зрадників по всій країні, а народ намогається найти фейкови причини для цього і звинувати когось їншого.
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07.08.2022 14:25 Відповісти
"Без відома Зеленського? Не смішіть мої шкарпетки. " Не смішить мої шкарпетки. Ото ЧМО когось призначае чи звільняе? Ще не зрозуміли хто в Україні завхоз?
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07.08.2022 14:52 Відповісти
Хто, хто? Боневтік. Тільки він призначає заступників.
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07.08.2022 13:07 Відповісти
В принципі - той же ж хто обрав і Зеленського . ! . Бо - якби не було Зєлі , не було б Баканова ,, а не було б Баканова - то не було б наумова . Ну і далі по ланцюжку . І так в кожній держструктурі .
Але той хто все це наробив , тепер тут - ніпрічьом ,, і за нєво нє галасавал . !!
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07.08.2022 13:16 Відповісти
а у мене до преза куча питань... і нематюками іх висловити неможливо...
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07.08.2022 12:52 Відповісти
Про Зермаків він дипломатично промовчав.
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07.08.2022 12:53 Відповісти
Повна оп зрадників а ми про якусь куйню
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07.08.2022 12:54 Відповісти
США знают имена ермаков, арахамий и прочих фсбшних кротов.
как можно воевать, зная что за твоей спиной предатели
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07.08.2022 12:54 Відповісти
Можна, бо якщо не воювати - буде ще гірше. Поразка у цій війні означатиме репресії для наших військових.
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07.08.2022 13:03 Відповісти
Не репресії,а могилу!
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07.08.2022 13:06 Відповісти
до тих пір, поки в Києві не будуть всі політичні еліти з західноїх України, це все лайно будет продовжуватись вічно
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07.08.2022 12:55 Відповісти
Та ладно...
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07.08.2022 12:58 Відповісти
Ну ти не перегибай, тут також гавнюків переважна більшість ( я про політиків)
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07.08.2022 13:03 Відповісти
Це ви маєте на увазі колю котлету? Еліта це ті хто пройде поліграф у ЦРУ.
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07.08.2022 14:54 Відповісти
Політичні еліти мають бути з фронту. Тільки той, хто воював, може претендувати на високу посаду.
Шкода, що героїв із Азову тупо злили. Зеля їх свідомо віддав рашці, щоб не розповіли про те, як здали південь...
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07.08.2022 15:02 Відповісти
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07.08.2022 12:57 Відповісти
Не чокай тут,псіно!)
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07.08.2022 13:04 Відповісти
Продажные подкацапские мрази помогали кацапам ползти вперед. Вспомните того предателя, который показывал "козьи тропы". А сколько мразоты сидит около власти и сливает инфу. Украине нужна мощнейшая контрразведка, которая будет всю это лядву вычислять и что самое главное устранять.
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07.08.2022 12:58 Відповісти
коли Козлорила ********** скауліла голосніше всього та обсикалась в істеричних епілепсіях? - правильно ! коли політична еліта України була з правого берегу.
п.с. я не намікаю на Пороха, я намікаю на те, що бандитсько кримінальні (читай політично-економічні) еліти формувались з бандюганів в 90-х. Лівобережні бандюгани були завязані на россійські плацдарми, а правобережні - на європу (контрбанда, бурштин, ліс тощо)
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы! Сталинские гены живут и процветают...
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Так Баканова и отстранили по статье за то, что у него в ведомстве наверху оказалось сильно дохрена шпионов.
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07.08.2022 13:13 Відповісти
"Основна агентура ворога" сидить в ОПі.
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07.08.2022 13:01 Відповісти
Не так основна, як головна
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07.08.2022 13:11 Відповісти
так шо ви хотіли якщо по регіонах кадровою політикою СБУ займаються покидьки які ще в часи сесерес були катами в кгб і бвивали патріотів
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07.08.2022 13:02 Відповісти
Дело не только в этих тварях из СБУ и их парашном "шефе" Бакланове.
Дело в том, что 73% уйобков в 2019-м году избрали себе Куйла.
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07.08.2022 13:03 Відповісти
Скільки не дивлюсь на банер (і не тільки на банер, а і на всю владу 91-22 років), а бачу тільки дві купи лайна в різних обгортках. В нас, що вибір Боневтік/Бопідняв? Геть все шобло 91-22 років в буцигарню! До влади економістів, дипломатів і військових!
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07.08.2022 22:32 Відповісти
За кого голосовал в 2010-м и в 2019-м? Только честно.
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07.08.2022 23:25 Відповісти
Служба Бездіяльності України .
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07.08.2022 13:05 Відповісти
Наумова, який був начальником департаменту внутрішньої безпеки, саме ця людина відповідала за всю кадрову політку. Він був як сірим кардиналом. Він ставив своїх людей по регіонах. Під час війни він першим втік за кордон. Ті всі люди, яких він поставив, до них є питання у СБУ" Джерело:

а питань до того, хто поставив наумова і далі по ланцюжку наверх немає?
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07.08.2022 13:07 Відповісти
Ох якби ж тільки спецслужби займалися не тим…
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07.08.2022 13:15 Відповісти
Питання є і до того, хто призначив наумова, і до того, хто призначив того, хто призначив наумова, як і до того, хто зробив наумова генералом.
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07.08.2022 13:23 Відповісти
Треба підняти питання оманських домовленостей. Хто проштовхував клоуна на посаду, хто призначав ФСБешних кротів. Вся вертикаль влади нашпигована агентами рашки. Чому агент Козир таккий цінний для держави?
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07.08.2022 13:23 Відповісти
А хто ж цього Наумова призначив? Мабуть сам себе! Ніколи такого не було і от знову так не пощастило українцям! І хто ж за це відповість? Підозрюю, що ніхто. Під мудрим керівництвом зермака так воно і далі буде.
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07.08.2022 13:39 Відповісти
Чому не назначити Костенка головою СБУ? По моєму дуже достойний кандидат.
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07.08.2022 13:45 Відповісти
Напевне, і ти достойний. Але тебе не призначать. Здогадуєшся, чому?
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07.08.2022 14:05 Відповісти
По-перше, Роман Костенко не є членом Слуги народу. По-друге, вйськових патріотів монобільшість не любить і не сприймає, як політичних партнерів, вона їх боїться, як конкурентів. Це не лікується...
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08.08.2022 12:11 Відповісти
Наумов швагро літінанта,його функція в СБУ була така ж як і у брата Ермака в ОПі : визначення суми і прийом хабарів як від простих відвідувачів так і "сотрудников". А брат Ермака як до перемоги "гегемона"так і після ошивається біля військової розвідки. Як і Гогі, так і брат Єрмака
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07.08.2022 14:02 Відповісти
Судячи з усього, ***** хоче наступними за Бахмутом, Краматорськом та Слов'янськом хоче захопити Миколаїв та Одесу.
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07.08.2022 14:04 Відповісти
А хіба в Омані не про це йшла розмова?
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07.08.2022 14:28 Відповісти
Створіть парламентську комісію з питань призначення Наумова на цю посаду і його діяльності. От вам, народним депутатам, і буде достойна робота, а нам цікава інформація, а прокуратурі і ДБР додаткові матеріали для кримінальних справ.
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07.08.2022 14:56 Відповісти
"люди, яких він поставив, до них є питання"
вже давно повинні бути питання до особи, що керівництво СБУ понапризначала.
але в медіа та політиків все навпаки - єднатися навколо лайна
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07.08.2022 15:04 Відповісти
Та ви що! Це, виявляється, помилкова політика? Далі слідує контент не для словників
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07.08.2022 15:19 Відповісти
В українських силових структурах наразі велика кількість перебіжчиків через помилкову кадрову політику. Яку таку помилкову, це була цілеспрямована, антидержавна поліьтика влади бродячого шапіто- розрушити міцність держави перед вторгненням орди. Чи йолопи при владі, чи свідомі вороги- різниця невелика, одних можна вішати за свідомий злочин, інших ув'язнювати за несвідомийц, і то ще треба буде довго доказувати, що злочин несвідомий, і що той можновладець- ідіот клінічний. Правда тоді виникне питання- а хто ж клінічного ідіота до влади привів! Хто допустив до влади ермака, татарова, агрохімію, верещучку, та руду нелодокторку?!
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07.08.2022 16:05 Відповісти
Я згоден, що майбутнього президента треба ставити з військових- героїв...Тількі він зможе дати по руках оцій усій мерзоті, яка уже роззявила рота на кошти по відбудові України...
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07.08.2022 17:23 Відповісти
Смерть предателям
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07.08.2022 18:07 Відповісти
 
 