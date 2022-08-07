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Артилерійські підрозділи ДШВ ефективно застосовують британські 105-мм гаубиці L119 на Херсонщині, - Стратком. ВIДЕО

Британські 105-мм артилерійські системи ефективно допомагають воїнам ДШВ знищувати російських окупантів на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України добре опанували британські 105-мм гаубиці L119. На Херсонщині ці гармати допомагають ефективно уражати та знищувати вогневі цілі армії РФ.

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"Перевага цієї гармати в тому, що вона, перше, набагато легша, наприклад, у порівнянні з Д-30, мобільніша, швидша в розгортанні та точніша. Боєприпаси легше важать. Звичайно, менша техніка, яка може її пересувати. Навіть джип може її потягнути, буде менш помітний, буде менше шуму", - розповідає один з бійців.

Автор: 

зброя (7512) ЗСУ (7642) Десантно-штурмові війська (223) Херсонська область (5850)


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ДШВ України-черговий респект...
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07.08.2022 17:30 Відповісти
Все це добре, та скоріш би Херсонщину звільнили, а за ним і Крим.
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07.08.2022 17:31 Відповісти
Нам усе знадобиця --- шоб почистити ім мізки
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07.08.2022 17:31 Відповісти
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.08.2022 17:35 Відповісти
Ееех, пшеничку топчим. Нічо москаликами земельку піддобрим.
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07.08.2022 17:36 Відповісти
AH4 https://en.wikipedia.org/wiki/Howitzer howitzer китайська копія М-777
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07.08.2022 17:42 Відповісти
китайцы скорее дадут кацапам чем нам
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07.08.2022 17:44 Відповісти
А чому в Пісках відсутня артилерія і танки? Хлопців утюжать рашисти!
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07.08.2022 17:55 Відповісти
 
 