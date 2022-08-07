Артилерійські підрозділи ДШВ ефективно застосовують британські 105-мм гаубиці L119 на Херсонщині, - Стратком. ВIДЕО

Британські 105-мм артилерійські системи ефективно допомагають воїнам ДШВ знищувати російських окупантів на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України добре опанували британські 105-мм гаубиці L119. На Херсонщині ці гармати допомагають ефективно уражати та знищувати вогневі цілі армії РФ.

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"Перевага цієї гармати в тому, що вона, перше, набагато легша, наприклад, у порівнянні з Д-30, мобільніша, швидша в розгортанні та точніша. Боєприпаси легше важать. Звичайно, менша техніка, яка може її пересувати. Навіть джип може її потягнути, буде менш помітний, буде менше шуму", - розповідає один з бійців.