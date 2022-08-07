Вставай, страна огромная! - російські діти співають у храмі радянську мілітарну пісню. ВIДЕО

У Росії діти в військовій формі в приміщення храму РПЦ співають радянську мілітарну пісню "Вставай страна огромная!". Прикметно, що священик також підспівує слова.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього дійства ширяться мережею.

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