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Вставай, страна огромная! - російські діти співають у храмі радянську мілітарну пісню. ВIДЕО

У Росії діти в військовій формі в приміщення храму РПЦ співають радянську мілітарну пісню "Вставай страна огромная!". Прикметно, що священик також підспівує слова.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього дійства ширяться мережею. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним. ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (2819) росія (65856) РПЦ (515) мракобісся (18)


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Топ коментарі
+51
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07.08.2022 19:59
+43
нет покоя ********. деды на палках, можем повторить, на берлин - и вот итог. кто то на Марс собирается, а кто то в "рай". лошадиная морда было прав - дебилы, *****.
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07.08.2022 19:56
+38
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07.08.2022 19:57
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нет покоя ********. деды на палках, можем повторить, на берлин - и вот итог. кто то на Марс собирается, а кто то в "рай". лошадиная морда было прав - дебилы, *****.
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07.08.2022 19:56 Відповісти
Мда, коли обговорювали тезу Іісуса Христа "підстав другу щоку ворогу" піп, тоді ще семінарист був в запої
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07.08.2022 20:01 Відповісти
Теза? НІ! Це збочений та спотворений владоу і різного роду багатіями заповіді Старого Завіту який спочатку говорив те, що не завгодно правителям і не допомагало їм перетворювати вільних людей на покірне стадо рабів.

http://www.patriarchia.ru/bible/lev/24/ Исх 21, 12

Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти.

Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину.

Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:

http://www.patriarchia.ru/bible/lev/24/ перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать.
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07.08.2022 20:40 Відповісти
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
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07.08.2022 20:48 Відповісти
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07.08.2022 19:57 Відповісти
Ви сдєлалі мені вечір!

Щиро дякую!
😂😂😂😂😂😂
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07.08.2022 20:03 Відповісти
в местном кацапском дурдоме чего то сильного вкололи явно....
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07.08.2022 20:08 Відповісти
ну нізнаю................ міне панравілась главна протіф фітішізма вссьо
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07.08.2022 21:14 Відповісти
манекен попереджує - діти..при носінні такої символікі - втрата кінцівок 99 відсотків))
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07.08.2022 20:17 Відповісти
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07.08.2022 19:57 Відповісти
Шабаш дьявола какой то.
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07.08.2022 19:58 Відповісти
Тільки це не радянська пісня, а українська, вкрадена кацапами. 1919 рік , "Повстань народе мій"
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07.08.2022 19:58 Відповісти
ничего себе
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07.08.2022 20:14 Відповісти
Сатанисты используют и перекрутят любой символ.
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07.08.2022 20:17 Відповісти
пруф треба надавати https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
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07.08.2022 20:19 Відповісти
Кому цікаво, знайде. Ви ж знайшли)
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07.08.2022 20:37 Відповісти
Жаль, що її не чутно на нашому телебаченні, багато українців назвіть не чули про це
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07.08.2022 21:13 Відповісти
******** що тут сказатию.Орда обробляє майбутне мясо.
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07.08.2022 19:58 Відповісти
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07.08.2022 19:59 Відповісти
Совіти вкрали мелодію.



ПОВСТАНЬ, НАРОДЕ МІЙ!

(пісня криворізьких повстанців УНР)

Вже день і йде народної
Розплати кари час.
Немає сили жодної,
Щоб стримувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!

Ми йдемо в бій із ворогом -
Полками орд чудних.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
Й імперськая тюрма!
Б'ємось проти кремлівського
Московського ярма!
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07.08.2022 19:59 Відповісти
кацапська мразота і тут наше скомуніздила!
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07.08.2022 20:28 Відповісти
Религия, война, коммунисты, капиталисты - э-э-э... взгляд вдруг остановился на компосте на даче. И мне подумалось, ну и смесь говенца же в этих башках, нарочно не придумаешь. Компост и выглядит лучше и даже пахнет рядом с этим "набором".
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07.08.2022 19:59 Відповісти
С каких пор организация РПЦ начала называться храмом?
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07.08.2022 20:00 Відповісти
отже, не мені одному почулось:

"Вставай ІГІЛ, Хамаз...." 😕
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07.08.2022 20:06 Відповісти
Не треба дивуватись-рпц сатанинська церква...
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07.08.2022 20:00 Відповісти
Храмом это сложно назвать
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07.08.2022 20:02 Відповісти
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".
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07.08.2022 20:03 Відповісти
Кацапи хочуть пишатися рабством. М. Лєрмонтов

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07.08.2022 20:22 Відповісти
І після цього не вивчай руссофоба Лєрмонта в школах !

А оце його:
"Прощай, нємитая Росія... !"

Порох із захватом цитував
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07.08.2022 20:43 Відповісти
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07.08.2022 20:43 Відповісти
Прокурені голоса у дітей.
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07.08.2022 20:05 Відповісти
Дуже важко на таке дивитись, а тим більше коментувати.....АЛЕ , Це спавжній Зомбі Апокаліпсіс. Північна Корея 2 . В мене все.
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07.08.2022 20:05 Відповісти
*****,ну и треш лютый.....
Кстати-а где певчая?И почему поп не не машет кадилом,обивая такт?
Попадья могла бы танцевать тверк,хлопая себя по жирным ляжкам.Больше ада.
Чем еще служители культа могут удивить?Половым актом на амвоне?
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07.08.2022 20:06 Відповісти
З.Ы. Я сам атеист,но ***...Это же испанский стыд.
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07.08.2022 20:09 Відповісти
вони відкатили..до 20-х років 20 століття..деградують..

тоді то й саме у храмах творили..під клЮби перепрофільовували
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07.08.2022 20:24 Відповісти
Здесь часто пишут: "Теперь я видел все".
Но этому безумию нет конца..
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07.08.2022 20:08 Відповісти
Лариса - не стоит со склочницей даже разговаривать...\вы меня поняли надеюсь...\
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07.08.2022 20:38 Відповісти
О! Слава Богу - Ви живі! А я вже переживать став - може ваша "сігуранца" Вас пов"язала?
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07.08.2022 20:58 Відповісти
на оккупированных территориях могут тоже запеть
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07.08.2022 20:08 Відповісти
Дурдом с названием ПАРАША!
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07.08.2022 20:08 Відповісти
Да -- це вже перебор -- каитесь
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07.08.2022 20:09 Відповісти
немає значення, що вони співають - бо у нас своїх власних довбойобів ще більше, ніж на Рашці
візміть найпростіші питання, найактуальніші для України - скільки відсотків їх підтримує?
1%, 0,5% - ?

- Україні потрібна власна національна єліта з Українців, вітні жиди не визнають наявність українського єтноса взагалі, як й росіяне, тому найпростіше правило про пропорціональне предствництво націй в огранах влади не сприймають, тобто якщо український єтнос існує, а також існує еврейскій єтнос, якого 0,6% від українського єтноса, це означає що депутатов-жидів може бути з 440 штук - ровно 4, но ніяк не 5. Якщо 5 - то вже ГЕНОЦИД українців жидами, тобто недопуск українського єтноса до влади в Україні.
- Україні потрібно остаточно закінчити історії з совком, знищити пам'ятники Ватутіну-Пушкіну, та іншим радянським ІДОЛАМ, та закріпити законодавчо ВЛАСНИХ героїв, власні цінності - УПА, Шухевича, Бандеру та інших героїв
- треба суворо КАРАТИ за проросійскі акції - такі як девятомай з дідами на палках тощо
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07.08.2022 20:11 Відповісти
До речі русня просто ПІДТРИМУЄ наших депутатів - ватних жидів, Ківу, Рабіновича та інших на фото. Нічого нового, русня просто йде в фарватері за нами, просто у нас беруть за ідеал ватних жидів, а не українців. Зеленський, до речі від Рабіновича нічим не відрізняється, таких ключових, як я назвав вище 3, я могу й 100 назвать. По всіх Зеленський має ті самі погляди як й Рабінович. Тобто Зеленський - звичайний ватний жид. Тому між ними й така велика ненавість та конкуренція, як Рабінович би позбавив Зеленського громадянства, так й Зеленский Рабіновича. Бо вони обидва з однією спеціфічної категорії - ВАТНИЙ СОВКОВИЙ ЖИД.

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07.08.2022 20:23 Відповісти
Скотина, оставь в покое евреев. Евреи не виноваты,что ты родился выродком- идиотом. ******* - выучи буквы и вынь %лен из рта
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08.08.2022 08:34 Відповісти
Коментуй по суті, хіба це не правда?
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08.08.2022 23:45 Відповісти
насправдi це крадена пiсня: https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

релiгiя в них теж крадена. чому дивуватися - хронiчнi брехуни, алкашня i садисти.
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07.08.2022 20:11 Відповісти
в якій країні світу,ще є Храм Аружія?..що ж ви дивуєтесь?
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07.08.2022 20:11 Відповісти
Пісня криворізьких повстанців УНР
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
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07.08.2022 20:12 Відповісти
Саме так , але ж кацапи звикли все красти у нас 🙁
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07.08.2022 20:22 Відповісти
наверно это уже не лечится - только ров , морозостойкие крокодилы , колючая проволока
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07.08.2022 20:12 Відповісти
Большего вырождения трудно представить...
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07.08.2022 20:12 Відповісти
Для резидентів такої країни ліки тільки одні великий «паркан» навколо з табличкою Рашистський заповідник
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07.08.2022 20:14 Відповісти
Пути Господни ..... Орда поет про орду
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07.08.2022 20:15 Відповісти
и раб-инович пел
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07.08.2022 20:16 Відповісти
У якому,в біса,храмі ?
Храмі Сатани ?
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07.08.2022 20:16 Відповісти
Нафталиновый совковый *********.
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07.08.2022 20:18 Відповісти
М'ясо співає
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07.08.2022 20:19 Відповісти
Антихрісти.
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07.08.2022 20:19 Відповісти
Ненавиджу кацапів і іх виродків 🤬
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07.08.2022 20:21 Відповісти
******* на всю голову на чолі з попом.
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07.08.2022 20:23 Відповісти
Діти ублюдків співають похоронний марш.
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07.08.2022 20:27 Відповісти
Выводки животных вызывают кобздуна в склепе сатанистов.
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07.08.2022 20:28 Відповісти
Це не храм, це секта.
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07.08.2022 20:29 Відповісти
здавалося куди нижче параші падати,
а ні є ще куди нижче
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07.08.2022 20:30 Відповісти
повісьте їх
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07.08.2022 20:31 Відповісти
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07.08.2022 20:35 Відповісти
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07.08.2022 20:36 Відповісти
Россия всегда была опасной страной. Россия всегда стремилась воевать потому что это ей приносило славу. Но Россия также и проигрывала у войнах . Русско- Японская Россия проиграла Первую мировую войну Россия также проиграла и подписала брестский мир Крымскую войну Россия также проиграла . При советах Россия проиграла советско- литовскую войну 1918-1919 советско- финскую войну советско -польскую войну. Так что Россия не такая которую нельзя громить. Она просто привыкла жить в империи а когда понимает что ей этого не дают идет войной. Но эту спесь можно отбить исходя из опыта тех войн которые она проигрывала.
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07.08.2022 20:37 Відповісти
Россия также проиграла и подписала брестский мир
********
Да там дєлов то, - ануліровать, і фсьо! Викусітє, праклятиє імпєріалісти! )))

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07.08.2022 20:48 Відповісти
..потомки убийц,с не отстрелянной 47 хромосомкой, потерянное поколение- эти придут убивать,насиловать воровать,Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии.
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07.08.2022 20:37 Відповісти
Про націю виродків https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0&t=1s
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07.08.2022 20:38 Відповісти
та шо ви розхвилювались...то вони не співають, а відспівують...страну агромную...яка вже не встане...
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07.08.2022 20:59 Відповісти
війна священна ?
чи спецоперація ...
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07.08.2022 21:03 Відповісти
А я казав - "росіянин" це неврологічна хвороба!
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07.08.2022 21:08 Відповісти
ничего так... но могли бы для полноты картины расейского треша и барабаны дать.
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07.08.2022 21:14 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/1746704842030647/user/100025386337305/?__cft__[0]=AZUcXDOQQ1WS-JSdTKjXr-_NbZohYdzUMAfBRuRNSHgRs94JAsDTMn3CqacXln63GilQ0kyP5ORRaUpXcxUNeKQsmTraYWqtTvsi8fu8-2LDABdHKY9J0FzNI3db9U9fo9CmiaMUUvw5TndQUfECoVFJ&__tn__=-UC%2CP-R Ярослав Тимчук ·

Вгадайте, хто це? Ні, це не військові і навіть не курсанти... Це нова форма навчальної програми Мацківського художньо-промислового інституту.

Твою ж мать, чуть не зиганул!

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07.08.2022 21:32 Відповісти

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07.08.2022 22:07 Відповісти
А що таке "художньо-промисловий інстітут"? Навчають підробні гроші малювати?
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09.08.2022 00:02 Відповісти
радует что никакой своей идеологии они не смогли создать. совки вымрут, а для молодежи это будет карго культ для галочки, и вместо есенина который они и так не читали, будет человек паук
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07.08.2022 21:39 Відповісти
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07.08.2022 21:57 Відповісти
Экстремально-эротический, скрепно-патриотический, углубленно-тематический свингер-тур "Тропами войны", при поддержке Министерства культуры, Российского Военно-патриотического общества, а также Всероссийского казачьего общества, приглашает женатиков-затейников с головой окунуться в окопы красно-коричневого экстаза! Расчехляй своё дуло солдат, ты нужен Родине!

В программе: анальный блицкриг, преждевременная капитуляция, взятие возле рейхстага, 69-я рота, продолжительный лэндлиз, оргазмы Ленинграда, много раз на зад, оральный трибунал, БРДСМ нагайками и многое другое.

По результатам мероприятия участникам будут вручены грамоты:

🎖"28 панфиловцев" - самой активной представительнице женского пола;
🎖"Василий Зайцев" - самому активному представителю мужского пола;
🎖"В глубоком тылу" - самой активной труженице тыла;
🎖"Молотов-Риббентроп" - за двойное проникновение в Польшу;
🎖"Пилотка Победы" - гран-при самой очаровательной участнице;

Хватит натягивать деда на палку, натяни бабу! А потом ещё одну, и ещё! А если будет мало, то мы всегда.... МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!
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07.08.2022 22:00 Відповісти
Дєбільна країна, ***...
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07.08.2022 22:03 Відповісти
...А от якщо виконати п'єсню "Вставай, срана агромная" та й на дуже схожу мелодію з дитячої (от до речі!) пісенки "В лєсу раділась йолочка", та й ще дитячими голосами - вийде просто бімба!
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07.08.2022 22:04 Відповісти
Це тільки підтверджує кому служить російська православна і кому поклоняеться.
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07.08.2022 22:14 Відповісти
Боже, які кончені!
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07.08.2022 23:20 Відповісти
Дуже актуальна пісня хоч і рашистською мовою "... вставай на смертный бой с рашистской силой темною с проклятою ордой ..."
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07.08.2022 23:47 Відповісти
и Бог молчит....
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08.08.2022 00:33 Відповісти
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08.08.2022 00:50 Відповісти
какая война?? по закону - это же специальная военная операция. думаю, что там найдутся павлики морозовы и накатают телегу в фсб о дискредитации вооруженных сил мордора на всех участников из этого видосика? )
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08.08.2022 01:00 Відповісти
 
 