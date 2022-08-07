Росія набирає до війська ув'язнених як "гарматне м'ясо" та кидає новачків на передок, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ, - Гайдай. ВIДЕО
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.
Про це Сергій Гайдай розповів у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.
"Використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території чи з тюрем, – їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню – і вони просто як розхідний матеріал, одразу гинуть…
Вони ж не проходять підготовку, вони не мають нормального екіпірування, тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії", - Гайдай.
Гайдай додав у дописі, що ув’язнені з російських колоній потрапляють у приватну військову компанію, тож російська армія в разі загибелі їх не обліковує.
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@volodarskijo
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https://twitter.com/volodarskijo/status/1556027648505167872 20 ч
Старший сержант Олег Мороз навесні цього року підірвав міст у Щасті - операція була ризикованою та вдалою, за неї він отримав звання Героя України.
10 червня 2022-го він загинув у бою.
Служив у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. Був головним сержантом інженерно-саперного взводу. Контрактник ЗСУ ще з 2013 року - тоді вирішив стати десантником.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.