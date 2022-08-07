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Росія набирає до війська ув'язнених як "гарматне м'ясо" та кидає новачків на передок, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ, - Гайдай. ВIДЕО

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.

Про це Сергій Гайдай розповів у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

"Використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території чи з тюрем, – їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню – і вони просто як розхідний матеріал, одразу гинуть…

Вони ж не проходять підготовку, вони не мають нормального екіпірування, тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії", - Гайдай.

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Гайдай додав у дописі, що ув’язнені з російських колоній потрапляють у приватну військову компанію, тож російська армія в разі загибелі їх не обліковує.

Автор: 

армія рф (17729) ПВК Вагнер (1541) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+5
смотрел видео с откровениями пленного мобика, короче, там дела вообще - жопа , количество убитых паРашников гораздо больше чем озвучивает наш генштаб , дело в том , что в первые 2-3 недели никто не считал и не контролировал потери , по его рассказам там в день ложилось от 600 до 1000 человек , что бы скрыть потери начальники заставляли убитых прикапывать в посадках , потому что им самим была бы крышка, когда они передвигались колонами в урале могло находится 30-40 человек, в колоне было от 10 до 12 уралов , за 2 часа отработки всу по этой колоне ни осталось ни одного урала , а там были бехи, минометные расчеты, командные авто, 6 танков , машины связи , ..............и таких колон тогда херачили не мало .
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07.08.2022 21:50
+4
Какой еще мудак скучает за Советским Союзом.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.
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07.08.2022 21:23
+3
це типу нам поспівчувати ще???
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07.08.2022 21:19
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це типу нам поспівчувати ще???
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07.08.2022 21:19 Відповісти
Та нічьо-свінаматкі єщьо апарасятся...
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07.08.2022 21:20 Відповісти
volodarskijo

@volodarskijo

·

https://twitter.com/volodarskijo/status/1556027648505167872 20 ч

Старший сержант Олег Мороз навесні цього року підірвав міст у Щасті - операція була ризикованою та вдалою, за неї він отримав звання Героя України.

10 червня 2022-го він загинув у бою.

Служив у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. Був головним сержантом інженерно-саперного взводу. Контрактник ЗСУ ще з 2013 року - тоді вирішив стати десантником.

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07.08.2022 21:20 Відповісти
Какой еще мудак скучает за Советским Союзом.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.
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07.08.2022 21:23 Відповісти
смотрел видео с откровениями пленного мобика, короче, там дела вообще - жопа , количество убитых паРашников гораздо больше чем озвучивает наш генштаб , дело в том , что в первые 2-3 недели никто не считал и не контролировал потери , по его рассказам там в день ложилось от 600 до 1000 человек , что бы скрыть потери начальники заставляли убитых прикапывать в посадках , потому что им самим была бы крышка, когда они передвигались колонами в урале могло находится 30-40 человек, в колоне было от 10 до 12 уралов , за 2 часа отработки всу по этой колоне ни осталось ни одного урала , а там были бехи, минометные расчеты, командные авто, 6 танков , машины связи , ..............и таких колон тогда херачили не мало .
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07.08.2022 21:50 Відповісти
Так напевно уже ипуть і не тільки рязанських омоновці ж **** , з 24 лютого вже півроку скоро буде
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07.08.2022 22:45 Відповісти
Та хоч половців -- іх тре зупиняти і бити
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07.08.2022 21:25 Відповісти
Еще их называют «мобики». В гугле много откровений.
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07.08.2022 21:31 Відповісти
Усіх тарганів у хаті важко перебити, проте цього слід прагнути.
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07.08.2022 21:31 Відповісти
ты кацап от истины недалёк...
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07.08.2022 22:06 Відповісти
а шо в нас не хватить патронів на цю погань??
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07.08.2022 22:17 Відповісти
Звучить так, наче ми зараз маємо поплакать і пожаліть бєднєнькіх.
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07.08.2022 22:23 Відповісти
Не понимаю смысл интересоваться орденоносцем РПЦ Гайдаем после успешного слива Луганской области. Оно просто готовит мнение к сдаче территорий.
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07.08.2022 22:30 Відповісти
 
 