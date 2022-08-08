Нацгвардія і ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на Харківщині. ВIДЕО

На півночі Харківської області аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил за підтримки танків знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

Дата знищення не повідомляється.

У повідомленні вказано, що розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ та зафіксували розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту "доброї волі" непроханих гостей із фашистської Росії. Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО