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Нацгвардія і ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на Харківщині. ВIДЕО

На півночі Харківської області аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил за підтримки танків знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

Дата знищення не повідомляється.

У повідомленні вказано, що розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ та зафіксували розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту "доброї волі" непроханих гостей із фашистської Росії. Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7477) Національна гвардія (1564) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+23
Всім виконавцям-респектище...давайте ще...
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08.08.2022 09:29
+21
Красивое....
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08.08.2022 09:28
+12
Красиво палають дупи клятої москальні 😠
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08.08.2022 09:51
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08.08.2022 09:28 Відповісти
Всім виконавцям-респектище...давайте ще...
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08.08.2022 09:29 Відповісти
Будні віини -- треба бити
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08.08.2022 09:35 Відповісти
Красиво палають дупи клятої москальні 😠
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08.08.2022 09:51 Відповісти
Не втримався та передивився ще два раз
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08.08.2022 11:37 Відповісти
У бідних селян городів -йок.Навіть нема слідів посадки.Все позарастало.Таки РФ -людожери.
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08.08.2022 09:55 Відповісти
На наступний рiк гарнi добрива накопичились..
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08.08.2022 10:39 Відповісти
Invaders must die!
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08.08.2022 10:03 Відповісти
Героям слава !!!
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08.08.2022 10:26 Відповісти
Ветерани Болотної площі, іде до того, що їх славетний центр підготовки, створений Андроповим, скоро залишиться без офіцерськовикладацького складу. .Як говорив терорист Гіркін, це їм не бедуїнів по барханах ганяти і стріляти їх як куропаток.
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08.08.2022 13:04 Відповісти
Молодці. Склади ротно-батальйонного рівня це не менш важливо, ніж склади полк-бригада та корпус-армія. Бо зноситься не хаймарсами, яких не десятки тисяч штук, а звичайними 152-155мм снарядами.
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08.08.2022 20:43 Відповісти
 
 