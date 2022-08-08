В селі Мазанівка на Донеччині українські воїни знищили два БМП, танк Т-72Б та МТ-ЛБ. ВIДЕО

Українські воїни в селі Мазанівка на Донеччині знищили чотири одиниці ворожої бронетехніки - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б та МТ-ЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри розбитої ворожої техніки наші бійці опублікували в соцмережах.

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