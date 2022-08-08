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В селі Мазанівка на Донеччині українські воїни знищили два БМП, танк Т-72Б та МТ-ЛБ. ВIДЕО

Українські воїни в селі Мазанівка на Донеччині знищили чотири одиниці ворожої бронетехніки - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б та МТ-ЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри розбитої ворожої техніки наші бійці опублікували в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) Донецька область (8744)


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Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
Героям слава !!!
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08.08.2022 13:47 Відповісти
На такому цікавому моменті обрізаний кінець … так й проситься на язик «Да пішла ти, Лєнка!» Помагай вам Бог, наші захистники!
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08.08.2022 13:52 Відповісти
Зробили рашні Мазафаківку.
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08.08.2022 13:53 Відповісти
Всім хто завдавав прівєнтівний удар по кацапських свинях-респект...
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08.08.2022 13:54 Відповісти
Молодці хлопці!
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08.08.2022 14:50 Відповісти
чесно кажучи, ця Лугандонія, всі ті рагіони прилеглі до Рахи (і на півночі) страшні ***ня. розумію, шо це все повинно бути повернуто, але це жах які там халупи, паркани,.....
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08.08.2022 14:50 Відповісти
гамнесті кремлінейшен нічого не хоче заявити про рашистську техніку, спалену біля домівок українців, у цьому відео? А чому не хоче? Не платять?
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08.08.2022 20:35 Відповісти
 
 