В селі Мазанівка на Донеччині українські воїни знищили два БМП, танк Т-72Б та МТ-ЛБ. ВIДЕО
Українські воїни в селі Мазанівка на Донеччині знищили чотири одиниці ворожої бронетехніки - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б та МТ-ЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри розбитої ворожої техніки наші бійці опублікували в соцмережах.
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