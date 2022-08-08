В окупованому Маріуполі хворі лежать надворі біля входу до лікарні, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні меддопомоги лежать прямо на вулиці, і люди в чергах стоять, щоб отримати тарілку їжі.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та оприлюднив відповідні відео, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці. І цього навіть не ховають під час інтерв’ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів. Ось така вона руська "турбота" про маріупольців. А це ще навіть не спалах COVID-19", - написав Андрющенко.

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Він також зазначив, що у Маріуполі люди змушені вишукуватися у черги, щоб отримати хоч якусь воду та їжу, бо у них немає іншого вибору, як йти на принизливі роботи, щоб вижити та отримати мінімальні гроші для життя.

"Таке саме відношення до людей було під час окупації міста у Другій світовій війні. рашисти вчергове показують, що вони є послідовними нащадками фашистів", - підкреслив радник мера.