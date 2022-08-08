В окупованому Маріуполі хворі лежать надворі біля входу до лікарні, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні меддопомоги лежать прямо на вулиці, і люди в чергах стоять, щоб отримати тарілку їжі.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та оприлюднив відповідні відео, передає Цензор.НЕТ.
"В окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці. І цього навіть не ховають під час інтерв’ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів. Ось така вона руська "турбота" про маріупольців. А це ще навіть не спалах COVID-19", - написав Андрющенко.
Він також зазначив, що у Маріуполі люди змушені вишукуватися у черги, щоб отримати хоч якусь воду та їжу, бо у них немає іншого вибору, як йти на принизливі роботи, щоб вижити та отримати мінімальні гроші для життя.
"Таке саме відношення до людей було під час окупації міста у Другій світовій війні. рашисти вчергове показують, що вони є послідовними нащадками фашистів", - підкреслив радник мера.
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А якщо у тебе лежачі батьки?
Далеко з ними заїдеш? 👿
Це ж небезпека епідемії
Подивіться коли рашисти зайшли до Маріка з заходу і не ставте дурних питань
І поїмєлі, точніше нас поїмєлі усіх скопом, і ЗЄльоних, і Бурих 🙁
Від того й усі біди.
В 14-му за рашку вперто були лише Крим та Донбас. Вони й відійшли. А вибрали Пороха, який зміг організувати відсіч і навіть контрнаступ.
А зараз більшість обрали "какая разніца"....
Таке і в таврійських містах, і в Києві могло бути, і у Львові - рашизм....
Ну що...?
Маєш щось сказати?
На превеликий жаль насєлєніє Дамбаса нічому не навчилося, нічого не зрозуміло, та й вже і не зрозуміж ніколи. Це вже карма. Плачу за кожним нашим військовим, що поклав голову за Батьківщину.
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/67551-peremoha-syly-liudei-ta-nevdacha-opzzh-rezultaty-vyboriv-u-mariupoli