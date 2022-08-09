Як ЗСУ збили Ка-52 найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували заступника голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії, полковника Василя Клещенка.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, полковник Клещенко минулого року на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій.

"Кращого вертолітника Росії збили Збройні сили України. Він знищений... 4 серпня в російських ЗМІ було повідомлено про поховання в місті Торжок полковника Клещенка - одного з найкращих вертолітників ВКС РФ... Клещенко - заступник начальника 344-го науково-дослідного центру армійської авіації... Клещенко на "Ка-52" намагався зупинити наступ української армії поблизу села Гусарівка на Харківщині. Приблизно о другій годині ночі 15 квітня, поки що невідомий нам український герой-оператор ПЗРК збив російський вертоліт прямо під час атаки. Вертоліт упав поблизу російських позиції і тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Росіяни тіло Клещенка не забирали. Після визволення Гусарівки, вже в червні, з'явилася можливість знайти у сірій зоні і вертоліт, і тіло російського полковника", - розповідає Бутусов і публікує відео з місця падіння збитого "Ка-52".

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