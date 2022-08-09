УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
49 079 131

Як ЗСУ збили Ка-52 найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували заступника голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії, полковника Василя Клещенка.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, полковник Клещенко минулого року на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій.

"Кращого вертолітника Росії збили Збройні сили України. Він знищений... 4 серпня в російських ЗМІ було повідомлено про поховання в місті Торжок полковника Клещенка - одного з найкращих вертолітників ВКС РФ... Клещенко - заступник начальника 344-го науково-дослідного центру армійської авіації... Клещенко на "Ка-52" намагався зупинити наступ української армії поблизу села Гусарівка на Харківщині. Приблизно о другій годині ночі 15 квітня, поки що невідомий нам український герой-оператор ПЗРК збив російський вертоліт прямо під час атаки. Вертоліт упав поблизу російських позиції і тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Росіяни тіло Клещенка не забирали. Після визволення Гусарівки, вже в червні, з'явилася можливість знайти у сірій зоні і вертоліт, і тіло російського полковника", - розповідає Бутусов і публікує відео з місця падіння збитого "Ка-52".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) Бутусов Юрій (3613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+48
З українського там хіба прізвище, і то...
показати весь коментар
09.08.2022 09:31
+41
або прапрадід... Кацап то не національність, кацап то така порода людиноподібних створінь. Зовні ніби людина, а насправді людиноподібний виродок...
показати весь коментар
09.08.2022 09:52
+31
показати весь коментар
09.08.2022 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Жирний" літун, на УАЗ ПАТРІОТ протягне
показати весь коментар
09.08.2022 10:36 Відповісти
А я вот не разделяю этих "плясок возле трупа врага". Это не по-солдатски. Враг перестает быть врагом после смерти. Это знает каждый солдат, и надеется, что после его гибели или тяжелого ранения, его враги считают так же. И неважно кто враг - бессмертная душа и воинская честь твоя, и только твоя. И дорожи ею.
Этот подполковник честно воевал, не мародерил, не насиловал, не снимал часы с убитых. Воевал правда за ******** кагэбэшного, но это уж как получилось - наше ВСУ тоже на параде на Хрещатике честь отдавали строем этому ********, который стоял рядом на трибуне с проффесором-шапкокрадом. А этот летчик пытался своей пехоте помочь и подставился. Может его украинские корни и сделали его лучшим вертолетчиком и заставили его делать смертельную до конца.
Поэтому не радоваться нужно, а вздохнуть с облегчением, что наших солдат больше останется в живых. Даже немецкие фашисты не расстреливали сбитых американских и английских бомберов, которые разрушили их Дрезден и Гамбург.
Это я отвлекся на тему морали, солдатского долга и кровожадности пиджаков, которая тем выше, чем мягче его диван перед телевизором.
Но попадаются среди солдат и мародеры с насильниками - среди всех армий мира. Ведь даже среди Сорока Севастийских мучеников нашелся один, по имени Мелетий, который соблазнился теплой сауной. И тогда один из римских воинов Аглаий видя стойкость остальных сам разделся и вошел в ледяную воду и принял смерть вместе с ними. Поэтому и осталось число святых равным сорока.
Вот где-то так...
показати весь коментар
09.08.2022 10:43 Відповісти
Може ще всплакнемо над могилою хороброго воїна який здох на нашій землі?
показати весь коментар
09.08.2022 10:52 Відповісти
Не было никаких плясок, по крайней мере никто не обоссал на камеру его останки, хотя он этого заслужил, так что не нужно набрасывать на вентилятор.
показати весь коментар
09.08.2022 11:43 Відповісти
Не побачив ніяких "плясок". Швидше навіть навпаки. Кацапи залишили останки тіла свого пілота, хоча в них була можливість їх забрати, коли вони контролювали ту територію. А наші пішли до збитого гелікоптера в "сіру зону", забрали останки тіла та особистих речей загиблого і передали їх ворогові. Ясно, що евакуація останків ворожого пілота не була основним завданням нашої розвідгрупи. Але коментуючи знахідку, наш військовий не демонструє якогось злорадства чи зневаги до загиблого ворога, навіть жодного лайливого слова.
показати весь коментар
09.08.2022 14:12 Відповісти
Купка попелу - ото і все що залишилось від полковника.
Цікаво - а що ж там поховали на батькивщині "героя" якщо його залишки валяються в україському степу?
показати весь коментар
09.08.2022 10:48 Відповісти
Может они кал свой оставляют родным, когда едут воевать. Так хоть какашку можно в гробу похоронить, если тела не будет. Да и говно ***** тоже в чемодане носят, так что не мудрено!!!
показати весь коментар
09.08.2022 11:20 Відповісти
пікселі на які він розсипався?
показати весь коментар
10.08.2022 02:16 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Коли насіння в кишенях таки проросло 😉

показати весь коментар
09.08.2022 11:11 Відповісти
Щое можна сказати?!!
Слава Україні, героям слава!
показати весь коментар
09.08.2022 11:13 Відповісти
Серйозний дядько! За нього сім'ї напевно не Ладу, а один з останніх Мерседесів дадуть...
показати весь коментар
09.08.2022 11:18 Відповісти
Визначати ворога за національною ознакою - жахлива помилка. То не "русскіє", а кремлівці.
показати весь коментар
09.08.2022 11:44 Відповісти
"громадяни рф"
показати весь коментар
09.08.2022 12:19 Відповісти
Земля стекловатой оккупантам!
показати весь коментар
09.08.2022 11:59 Відповісти
Как так? За что? Он же летел освобождать украинцев?
показати весь коментар
09.08.2022 12:03 Відповісти
Сгорел на солнце, не дождавшись медпомощи.
показати весь коментар
09.08.2022 12:13 Відповісти
Судя по всему, удар пришолся прямо в челюсть...
показати весь коментар
09.08.2022 12:16 Відповісти
Був парадний "ас", а тепер дохлий *******
показати весь коментар
09.08.2022 12:18 Відповісти
Може це другий пілот.
показати весь коментар
09.08.2022 12:20 Відповісти
Долетался орел кацапский
показати весь коментар
09.08.2022 12:38 Відповісти
А чого тільки 18 плюсів?
показати весь коментар
09.08.2022 12:40 Відповісти
Очень жаль, что у кацапского выродка Украинская фамилия!
показати весь коментар
09.08.2022 12:58 Відповісти
Як зворушливо: іконка в нагрудній кишені москало-ублюдка. Най його в пеклі чорти смажать, прихожанина ґундяєвського сатанату!
показати весь коментар
09.08.2022 13:00 Відповісти
Это в свинарнике оно пердолетный эсс, а в Украине очередная мишень.
показати весь коментар
09.08.2022 13:08 Відповісти
Спикировал бы на ху..ла во время парада,был бы героем Украины на века!
А так фарш безмозглый вышел
показати весь коментар
09.08.2022 13:08 Відповісти
Красіво на землі смотрітся збитий кацапський вертоліт,прямо екібана 😬
показати весь коментар
09.08.2022 13:16 Відповісти
В них усі аси,добре літають з гвинтокрили в деревляний бушлат.
показати весь коментар
09.08.2022 13:59 Відповісти
Як то кажуть: нехай щастить ***** шастать! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.08.2022 14:15 Відповісти
Погані справи у кацапів, якщо в них полковники , та ще й з таким статусом, літають на бойові завдання.
показати весь коментар
09.08.2022 15:33 Відповісти
*****,а прізвище українське,це ж родичі є в Україні,а воно прилетіло їх бомбить
показати весь коментар
09.08.2022 16:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 