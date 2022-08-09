Як ЗСУ збили Ка-52 найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка. ВIДЕО 18+
Українські військові ліквідували заступника голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії, полковника Василя Клещенка.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, полковник Клещенко минулого року на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій.
"Кращого вертолітника Росії збили Збройні сили України. Він знищений... 4 серпня в російських ЗМІ було повідомлено про поховання в місті Торжок полковника Клещенка - одного з найкращих вертолітників ВКС РФ... Клещенко - заступник начальника 344-го науково-дослідного центру армійської авіації... Клещенко на "Ка-52" намагався зупинити наступ української армії поблизу села Гусарівка на Харківщині. Приблизно о другій годині ночі 15 квітня, поки що невідомий нам український герой-оператор ПЗРК збив російський вертоліт прямо під час атаки. Вертоліт упав поблизу російських позиції і тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Росіяни тіло Клещенка не забирали. Після визволення Гусарівки, вже в червні, з'явилася можливість знайти у сірій зоні і вертоліт, і тіло російського полковника", - розповідає Бутусов і публікує відео з місця падіння збитого "Ка-52".
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Этот подполковник честно воевал, не мародерил, не насиловал, не снимал часы с убитых. Воевал правда за ******** кагэбэшного, но это уж как получилось - наше ВСУ тоже на параде на Хрещатике честь отдавали строем этому ********, который стоял рядом на трибуне с проффесором-шапкокрадом. А этот летчик пытался своей пехоте помочь и подставился. Может его украинские корни и сделали его лучшим вертолетчиком и заставили его делать смертельную до конца.
Поэтому не радоваться нужно, а вздохнуть с облегчением, что наших солдат больше останется в живых. Даже немецкие фашисты не расстреливали сбитых американских и английских бомберов, которые разрушили их Дрезден и Гамбург.
Это я отвлекся на тему морали, солдатского долга и кровожадности пиджаков, которая тем выше, чем мягче его диван перед телевизором.
Но попадаются среди солдат и мародеры с насильниками - среди всех армий мира. Ведь даже среди Сорока Севастийских мучеников нашелся один, по имени Мелетий, который соблазнился теплой сауной. И тогда один из римских воинов Аглаий видя стойкость остальных сам разделся и вошел в ледяную воду и принял смерть вместе с ними. Поэтому и осталось число святых равным сорока.
Вот где-то так...
Цікаво - а що ж там поховали на батькивщині "героя" якщо його залишки валяються в україському степу?
Коли насіння в кишенях таки проросло 😉
Слава Україні, героям слава!
А так фарш безмозглый вышел
нехай щастить***** шастать! Слава ЗСУ!