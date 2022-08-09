УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
4 818 68

Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС, щоб попередити катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС.

Про це він заявив в ефірі британського телеканалу Sky News інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС, і відповідальність за це несе Путін.

"Слід чітко розуміти, що це Росія вторглася в Україну. Слід розуміти і те, що катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ", - зауважив Порошенко.

Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України і 50% атомної енергії.

"Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанцїї. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа", - застерігає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення РФ про замінування ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи, - ISW

"Думаю, що весь світ має голосно про це говорити. Адже ця ситуація - це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу - а саме для того і було створено Раду Безпеки ООН, - нам слід запровадити і нове ембарго, і нові санкції. Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу", - резюмує Порошенко.

Автор: 

миротворці (857) ООН (3371) Порошенко Петро (15190) Запорізька АЕС (1423)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
ООН -мильна булька. Вони здатні лише на "дуууужее глибоку стурбованість" А миротворців на лінію фронту ніхто не заведе, така їхня політика.
показати весь коментар
09.08.2022 09:31
+18
Для цього і створено ООН, але вони забули і протокол і цілі і стратегії. Глухоніме дороге ООН
показати весь коментар
09.08.2022 09:35
+17
ООН потрібна тільки жирним бюрократам, які набивають кишені грошима платників податків і виказують занепокоєння сидючи там у креслах. Всьо! ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ВОЗ тощо - це піявки і наволоч.
показати весь коментар
09.08.2022 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.08.2022 09:26 Відповісти
Кінь там не по ранжиру. Мають бути найкращі друзяки - Фідель і Мадуро
показати весь коментар
09.08.2022 09:46 Відповісти
сраный радбез оон должен был это сделать перед войной! ввести на ВСЕ ядерные обьекты в Украине (в том числе в институт ядерных иследований в Харькове - свои полицейские миссии!! оон - бесполезная организация
показати весь коментар
09.08.2022 09:48 Відповісти
Та да. Полицейская миссия из кацапських миротворцев на Ривненской АЕС
показати весь коментар
09.08.2022 09:53 Відповісти
Я это еще вчера сказал!
показати весь коментар
09.08.2022 09:31 Відповісти
ООН -мильна булька. Вони здатні лише на "дуууужее глибоку стурбованість" А миротворців на лінію фронту ніхто не заведе, така їхня політика.
показати весь коментар
09.08.2022 09:31 Відповісти
Можуть відповісти словами Найвеличнішого:"- Я вам...", ну далі ви знаєте.,
показати весь коментар
09.08.2022 09:39 Відповісти
Для цього і створено ООН, але вони забули і протокол і цілі і стратегії. Глухоніме дороге ООН
показати весь коментар
09.08.2022 09:35 Відповісти
Це не можливо, ці миротворці боялись невеликих обстрілів на Донбасі з 2014 по 2022 роки, а тут справжня війна, нічого крім слів від цієї організації не буде.
показати весь коментар
09.08.2022 09:36 Відповісти
на Донбасі нема і не було жодного миротворця. Не плутайте з ОБСЄ, це інша структура.
показати весь коментар
09.08.2022 09:57 Відповісти
Да ніфіга не буде, бо для цього потрібно рішення РАДБЕЗУ ООН, а там підорашка та китай, ось і все
показати весь коментар
09.08.2022 09:37 Відповісти
або рішення генасамблеї
показати весь коментар
09.08.2022 09:54 Відповісти
ООН потрібна тільки жирним бюрократам, які набивають кишені грошима платників податків і виказують занепокоєння сидючи там у креслах. Всьо! ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ВОЗ тощо - це піявки і наволоч.
показати весь коментар
09.08.2022 09:37 Відповісти
А конвенцию про предотвращению геноцида пусть почитают, посмотрят что ещё они должны.
показати весь коментар
09.08.2022 09:39 Відповісти
Як що радбез ООН робив би те що повинен робити,мільони людей були би живими, війни би не було.Це ООН,де вбивця має вирішальне слово, з кривавими руками .
показати весь коментар
09.08.2022 09:39 Відповісти
Их там двое, как минимум
показати весь коментар
09.08.2022 09:50 Відповісти
Нічого фуйло не несе. Ніякої відповідальності. І не понесе. За цю війну відповідальність повинен нести народ орди. Весь, без винятку.
Побачили з паспортом орди - в концлагерь. На відбудову зруйнованого чи прибирання радіації.
показати весь коментар
09.08.2022 09:40 Відповісти
Народ орди уже в цивилизованных странах Европы на наших беженцев нападает.
показати весь коментар
09.08.2022 09:43 Відповісти
Нашим біженцям треба не буть тютями і використовувать то, що відрізняє Європу від мордора, а саме - верховенство закону. Викликайте копів, коротше кажучи. Ні в якому разі не вступайте з zомбі пуzіна в полеміку, якщо вас тільки не великий натовп.
показати весь коментар
09.08.2022 10:02 Відповісти
Какое верховенство закона? Почему граждане государства агрессора, государства осуществляющего геноцид и терроризм ездят в Европу с туристическими целями? Где санкции?
показати весь коментар
09.08.2022 10:11 Відповісти
вони повинні були бути на всіх таких об'єктах, в тому числі і на ГЕС...бо якщо макаки підірвуть Дніпровський каскад орків змиє аж до Туреччини..
показати весь коментар
09.08.2022 09:42 Відповісти
Миротворці ООН в Україні- це замороження війскового конфлікту на десятки років.
показати весь коментар
09.08.2022 09:43 Відповісти
они нужны только на ядерных обьектах! пусть там будет замороженная, блеать, ситуация
показати весь коментар
09.08.2022 09:49 Відповісти
Их там не будет и я могу объяснить почему.
Потому что Украина думает или хочет верить, что русские могут взорвать её. Но в реале русским этого не нужно делать, хотя бы потому, что сами могут пострадать. И довод о том, что они сумасшедшие - совсем не аргумент. А вот, что они реально могут сделать, так это закрыть/перенаправить энергию, то есть обесточить часть подконтрольной Украине территории, что в условиях приближающейся зимы важно.
Потому они не допустят туда никаких миротворцев, если сами не будут входить в их число, что конечно не устроит Украину.
Миротворцы просто не дадут осуществить план.
показати весь коментар
09.08.2022 10:00 Відповісти
Потому что Украина думает или хочет верить, что русские могут взорвать её. Но в реале ...

Чего то ржу. Скорее бы вы уже вышли из анабиоза и вернулись в реал. Как взорвут может получится.
показати весь коментар
09.08.2022 10:15 Відповісти
Назовите пожалуйста мне одну причину, по которой они могут взорвать станцию.
Кроме той, что они бухие сумасшедшие орки.
показати весь коментар
09.08.2022 11:45 Відповісти
Нашёл куда обращаться. С таким же успехом можно с коровами побеседовать.
показати весь коментар
09.08.2022 09:44 Відповісти
Пустопорожні заклики.
показати весь коментар
09.08.2022 09:46 Відповісти
Оправдывай своё существование, но проси прибавки
показати весь коментар
09.08.2022 09:54 Відповісти
В чому він принципово не правий? Організація іпмотентних націй ні на що не здатна. Тупі нікчемні грантоїди з підарасом на чолі. Який сенс до них звертатися? Навіть Богові помолитися і свічку поставить і то матиме більший результат.
показати весь коментар
09.08.2022 10:04 Відповісти
Читав цікаву статтю - спогади офіцера ЦРУ, який у службових справах 30 років займався інтересами ООН. Він вийшов у відставку і лише тоді видав... Наведу приблизно з пам'яті.
- Понад 50 разів подавалася і була відкинута ідея в головному конференц-холі ООН розвести вогонь і станцювати танець миру, понад 10 разів подавалася заявка на людські жертвопринесення, без підрахунку пропозицій про запрошення шаманів, чаклунів, жерців вуду, інопланетян...
І закінчував він свою статтю зовсім неполіткоректно
- ООН, це те місце, де дикуни, живучи за рахунок цивілізованих народів, вказують цим народам, як їм треба жити.
показати весь коментар
09.08.2022 09:47 Відповісти
что то на дипломатическом формате внешней политики Украины, только Порошенко прорывается как может.
показати весь коментар
09.08.2022 09:48 Відповісти
ООН це наступні в майбутньому фашисти
показати весь коментар
09.08.2022 09:53 Відповісти
моє бачення менш фантастичне: захопити десантом( не скажу як) територію атомної станції. Призупинити роботу всіх реакторів крім одного для збереження функцій безпеки. А що далі? Якщо вигнати рашу з Херсонської та Запоріжської областей, то навіть при надійному ПРО робота станції буде безпечна? Ні, поки агресивна раша не зникне зовсім, загроза для світу остається в будь-якому випадку.
показати весь коментар
09.08.2022 09:55 Відповісти
В Радбезі російська федерація. Вона не проголосує
показати весь коментар
09.08.2022 09:55 Відповісти
Росія не просто перебуває у Раді Безпеки.
Вона має статус постійного хєра...
Або члєна...?
Забув, як воно точно, щось на кшталт того.
показати весь коментар
09.08.2022 10:09 Відповісти
Такий великий хлопчик, а такий наївний…
показати весь коментар
09.08.2022 09:57 Відповісти
це політика. Поставити питання перед радбезом, щоб рашка небенздя всиралися.
показати весь коментар
09.08.2022 10:12 Відповісти
Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС, а папа з Риму, як і Amnesty International в черговий раз закликати жертву агресії вести себе пристойно під насильником.

Подібні заклики...
показати весь коментар
09.08.2022 10:23 Відповісти
про це має кричати гундосий дибільониш до всіх лідерів світу щохвилини!
але це не приносить овацій, як і згадування про Азов....
показати весь коментар
09.08.2022 10:26 Відповісти
а згадувати про Азов зараз (особливо після вбивства задля приховування ознак тортур в Оленівці) охвістя ОП стало невигідним.

https://t.me/pecherhill/777 Печерский Холм : «Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.
Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...
В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь».

https://t.me/pecherhill/776 Печерский Холм : «Расправа в Еленовке, стала для власти ударом под дых. Именно руководство страны отдало приказ защитникам "Азовстали" сдаваться в плен и теперь 48 из них жестоко убиты. Россия откровенно издевается, с одной стороны заявляет что мол украинцы убили своих, с другой российское посольство в Великобритании сообщает, что боцы "Азова" заслуживают повешения.
Естественно летят обвинения в адрес украинской власти. И власти нечего ответить. Снова повторим, полную отвественность за сдачу в плен защитников "Азовстали" власть взяла на себя. Так же как и отвественность за все последствия. »
показати весь коментар
09.08.2022 10:43 Відповісти
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?
Перемовини Опи з турками тривали майже 2 місяці з 17 березня!(про що?-питання...)
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 травня закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.

Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко...
Т.Ч.
показати весь коментар
09.08.2022 15:50 Відповісти
Все,що може ввести ООН-це ввести шлюхам із ОБСЄ на пів шишечки.І то так-для виду.
Потім можуть помінятися місцями.
показати весь коментар
09.08.2022 10:35 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5341 Ще одиннадцять бронетранспортерів з Італії, закуплених спільно Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", перетнули кордон і своїм ходом їдуть на фронт (фото за ссиллю).

Так-так, оті самі які "Порошенко заховав в Польщі", бо " привіз на фронт і зразу забрав" у десантників, які якщо чогось не брали - вже не віддадуть.
Їх доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку.
Коробочки їдуть на фронт. А "Справа громад" продовжує збирати кошти на нові броньовики, піками, вантажівки, системи відеоспостередення, БПЛА, коптери, засоби зв'язку і багато іншого.
Ми допомагаємо армії. Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали римляни.
"Справа громад", ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

++++++++++++++++++++++++++++
Донат-платформа з сувенірами
++++++++++++++++++++++++++++

https://shop.spgr.org.ua/

++++++++++++++++++++++++++++
По Україні
++++++++++++++++++++++++++++

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331

Або переказ:
**** рахунок: UA193052990000026002016226051
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

++++++++++++++++++++++++++++
PayPal
++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends

++++++++++++++++++++++++++++
MoneyGram
++++++++++++++++++++++++++++

Перевод на: ANTONINA BUZILO

++++++++++++++++++++++++++++
Western Union
++++++++++++++++++++++++++++

Перевод на: PAVLO MELNYKOV

++++++++++++++++++++++++++++
SWIFT перекази
++++++++++++++++++++++++++++

Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525
CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533
EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541
USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW
Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw
Bank's country: Poland

++++++++++++++++++++++++++++
Кріптовалюти
++++++++++++++++++++++++++++

USDT (TRC20)
THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX

BTC (Bitcoin)
18YKHeM5MmGFNZhbrvsaoT7WsE3PJxjFXd

ETH (ERC20)
0xba65e794d8aec422d0d71cce1095c63da579e144
https://telegra.ph/file/44063****************.jpg
показати весь коментар
09.08.2022 10:56 Відповісти
Радбез ООН це купка імпотентів ні на що не здатних.
показати весь коментар
09.08.2022 11:07 Відповісти
Доки у виродків є право вето цього не буде, але говорити про це треба й шукати шляхи для порятунку ЗАЕС, мало того що це об'єкт вартістю десятки мільярдів доларів, він ще й забезпечує енергетичну стабільність держави, коротше вся ця ситуація здавалося б з жанру фантастики і не повинна була відбутися, відірвали життєво важливий шмат держави.
показати весь коментар
09.08.2022 11:19 Відповісти
Щоб відправити миротворців ООН на АЕС, потрібно виключити росію з ООН. Тому що з їх боку завжди вето у таких питаннях. А взагалі так, це якраз той момент, коли потрібні миротворці. Тому що загроза не тільки Україні.
показати весь коментар
09.08.2022 11:21 Відповісти
достатньо буде в Радбезі позбавити права голосу тих же касапів та Китай.
Або провести рішення через Генасамблею.
показати весь коментар
09.08.2022 11:38 Відповісти
Рашисти з важкою технікою без проблем 4 березня захопили АЕС, яка на той момент мала охорону тільки з нацгвардійців зі стрілковою зброєю. Замінували вони чи ні вже не важливо, бо в них є більше 10к заручників з персоналу. Як штурмувати таку станцію розміщену на величезній території, купа капітальних будов, спеціальні захищені приміщення і ймовірно з підземними розгалуженими тунелями це надскладне питання, а ще й без втрат з числа заручників..
Це все є наслідком здачі владою півдня України, просто наші покидьки це не визнають. Тепер рашка зайняла вигідну позицію, що це є небезпечний об'єкт, а ЗСУ провокує обстрілами аварію чи катастрофу. Звісно рашка нікого не допустить туди, а тим більше не піде сама. Мені видається звільнення Херсона простішим завданням, ніж з АЕС. Допускаю, що Захід задля уникнення катастрофи не підтримає нас, бо очікувати від терористів адекватності марні сподівання. рвшка серйозно блефує, а як Україна зреагує крім стурбованості і чергового емоційного відосика, Ссоже поки ніяк. Залишається ЗСУ прицільно вибивати орків дронами.

показати весь коментар
09.08.2022 12:06 Відповісти
ніхто в Зсу штурмувати " в лоб" Енергодар не має наміру..
показати весь коментар
09.08.2022 13:19 Відповісти
Операції зі звільнення закритих стратегічниї обєктів так не відбуваються.
Гази скоріше за все і неминуча смерть більшості заручників. Отака ціна
визволення будівлі АЕС і ця кров буде на руках Зе клоуна і тіх хто за нього
голосував
показати весь коментар
09.08.2022 13:54 Відповісти
А можно хоть один день без его фото?
показати весь коментар
09.08.2022 12:33 Відповісти
Кулеба - прокинся, прийди врешті решт до тями, чому Порошенко робить те, що має робити МЗС України?!
показати весь коментар
09.08.2022 12:37 Відповісти
Порошенко"грає вар"ята".(вдає дурника)..

ніби не розуміє,що у рашки в Радбезі право вето..

і що вона погодиться тільки на російських"миротворців"
показати весь коментар
09.08.2022 13:17 Відповісти
Хтось грає, а ти ним і є скоріш за все.
показати весь коментар
09.08.2022 13:48 Відповісти
КАЗАТИ ЩО ЯК БИ ВИБРАЛИ У 2019 му ПОРОХА, ТО ВІЙНИ НЕ БУЛО Б МАРНА СПРАВА.
Зефіли дуже схожі на зомбованих кацапів з їх Боневтіком - Монікою.
Порох як завжди діло каже, може це і дратувало його ненависників які скиглили
"АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПОРОХ" і "ГОЛОВНЕ ЩО НЕ БАРИГА". Доскиглились.
показати весь коментар
09.08.2022 13:51 Відповісти
війна, між іншим, розпочалася 20.02.14р., і це лише офіційно. Тому що касапи порушувати договір про чисельність своїх військ в Криму почали задовго до перемоги Майдану Гідності; напевне, після його першого розгону в грудні 2013-го. Вже тоді йшли сигнали від кримських татар, про незрозумілу ротацію касапів зі збільшенням їхньої кількості.

А чергове загострення (з новим касапським вторгненням) - справді, було неминучим. Інша справа, що включно до літа 2019-го року до нього готувались; а опісля - зайнялись великим крадівництвоам з бюджету за рахунок ЗСУ. І, якби готувались - ще невідомо, чи поліз би *****; і, якби все ж таки поліз - то отримав би відсіч і більше, і якісніше, і з-за куди менших втрат України як в лавах її захисників, так і цивільного населення, вже не кажучи про території. Принайм - Херсон а тим більше ЗАЕС (за яку мова в цій інфі) - не здали би ворогу.
показати весь коментар
09.08.2022 14:19 Відповісти
Часу вже немає на вмовляння оон. тому потрібна спецоперація по знищенню цих ублюдків. А в Україні є такі спецпризначенці з команди екс.начальника ГУР В.Бурби та в ЗСУ.
показати весь коментар
09.08.2022 14:22 Відповісти
Сили спецоперацій є наймолодшою складовою ЗСУ і вважаються елітою української армії, оскільки здатні виконувати різні завдання, серед яких: рейди і ******* бойові дії; психологічні операції (Psy-Ops); отримання розвідувальної інформації за лінією фронту; пошук, евакуація і доправлення полонених і заручників; антитерористичні операції. 24 липня 2019 року Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних Сил досягли сумісності із НАТО і отримали сертифікацію НАТО на участь в операціях сил швидкого реагування. Сергі́й Григо́рович Кривоно́с- генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗС України (2016-2019).

У 2012 році, очолив штаб Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Російське вторгнення у 2014 році, полковник Кривонос зустрів на посаді начальника штабу - першого заступника командувача ВДВhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-5 [5] .

В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
показати весь коментар
09.08.2022 15:10 Відповісти
 
 