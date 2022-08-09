Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС, щоб попередити катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську, - Порошенко. ВIДЕО
Петро Порошенко закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС.
Про це він заявив в ефірі британського телеканалу Sky News інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко наголосив, що потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС, і відповідальність за це несе Путін.
"Слід чітко розуміти, що це Росія вторглася в Україну. Слід розуміти і те, що катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ", - зауважив Порошенко.
Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України і 50% атомної енергії.
"Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанцїї. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа", - застерігає Порошенко.
"Думаю, що весь світ має голосно про це говорити. Адже ця ситуація - це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу - а саме для того і було створено Раду Безпеки ООН, - нам слід запровадити і нове ембарго, і нові санкції. Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу", - резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Побачили з паспортом орди - в концлагерь. На відбудову зруйнованого чи прибирання радіації.
Потому что Украина думает или хочет верить, что русские могут взорвать её. Но в реале русским этого не нужно делать, хотя бы потому, что сами могут пострадать. И довод о том, что они сумасшедшие - совсем не аргумент. А вот, что они реально могут сделать, так это закрыть/перенаправить энергию, то есть обесточить часть подконтрольной Украине территории, что в условиях приближающейся зимы важно.
Потому они не допустят туда никаких миротворцев, если сами не будут входить в их число, что конечно не устроит Украину.
Миротворцы просто не дадут осуществить план.
Чего то ржу. Скорее бы вы уже вышли из анабиоза и вернулись в реал. Как взорвут может получится.
Кроме той, что они бухие сумасшедшие орки.
- Понад 50 разів подавалася і була відкинута ідея в головному конференц-холі ООН розвести вогонь і станцювати танець миру, понад 10 разів подавалася заявка на людські жертвопринесення, без підрахунку пропозицій про запрошення шаманів, чаклунів, жерців вуду, інопланетян...
І закінчував він свою статтю зовсім неполіткоректно
- ООН, це те місце, де дикуни, живучи за рахунок цивілізованих народів, вказують цим народам, як їм треба жити.
Вона має статус постійного хєра...
Або члєна...?
Забув, як воно точно, щось на кшталт того.
Подібні заклики...
але це не приносить овацій, як і згадування про Азов....
https://t.me/pecherhill/777 Печерский Холм : «Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.
Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...
В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь».
https://t.me/pecherhill/776 Печерский Холм : «Расправа в Еленовке, стала для власти ударом под дых. Именно руководство страны отдало приказ защитникам "Азовстали" сдаваться в плен и теперь 48 из них жестоко убиты. Россия откровенно издевается, с одной стороны заявляет что мол украинцы убили своих, с другой российское посольство в Великобритании сообщает, что боцы "Азова" заслуживают повешения.
Естественно летят обвинения в адрес украинской власти. И власти нечего ответить. Снова повторим, полную отвественность за сдачу в плен защитников "Азовстали" власть взяла на себя. Так же как и отвественность за все последствия. »
Перемовини Опи з турками тривали майже 2 місяці з 17 березня!(про що?-питання...)
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 травня закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко...
Т.Ч.
Потім можуть помінятися місцями.
Так-так, оті самі які "Порошенко заховав в Польщі", бо " привіз на фронт і зразу забрав" у десантників, які якщо чогось не брали - вже не віддадуть.
Їх доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку.
Коробочки їдуть на фронт. А "Справа громад" продовжує збирати кошти на нові броньовики, піками, вантажівки, системи відеоспостередення, БПЛА, коптери, засоби зв'язку і багато іншого.
Ми допомагаємо армії. Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали римляни.
"Справа громад", ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
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Або провести рішення через Генасамблею.
Це все є наслідком здачі владою півдня України, просто наші покидьки це не визнають. Тепер рашка зайняла вигідну позицію, що це є небезпечний об'єкт, а ЗСУ провокує обстрілами аварію чи катастрофу. Звісно рашка нікого не допустить туди, а тим більше не піде сама. Мені видається звільнення Херсона простішим завданням, ніж з АЕС. Допускаю, що Захід задля уникнення катастрофи не підтримає нас, бо очікувати від терористів адекватності марні сподівання. рвшка серйозно блефує, а як Україна зреагує крім стурбованості і чергового емоційного відосика, Ссоже поки ніяк. Залишається ЗСУ прицільно вибивати орків дронами.
Гази скоріше за все і неминуча смерть більшості заручників. Отака ціна
визволення будівлі АЕС і ця кров буде на руках Зе клоуна і тіх хто за нього
голосував
ніби не розуміє,що у рашки в Радбезі право вето..
і що вона погодиться тільки на російських"миротворців"
Зефіли дуже схожі на зомбованих кацапів з їх Боневтіком - Монікою.
Порох як завжди діло каже, може це і дратувало його ненависників які скиглили
"АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПОРОХ" і "ГОЛОВНЕ ЩО НЕ БАРИГА". Доскиглились.
А чергове загострення (з новим касапським вторгненням) - справді, було неминучим. Інша справа, що включно до літа 2019-го року до нього готувались; а опісля - зайнялись великим крадівництвоам з бюджету за рахунок ЗСУ. І, якби готувались - ще невідомо, чи поліз би *****; і, якби все ж таки поліз - то отримав би відсіч і більше, і якісніше, і з-за куди менших втрат України як в лавах її захисників, так і цивільного населення, вже не кажучи про території. Принайм - Херсон а тим більше ЗАЕС (за яку мова в цій інфі) - не здали би ворогу.
У 2012 році, очолив штаб Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Російське вторгнення у 2014 році, полковник Кривонос зустрів на посаді начальника штабу - першого заступника командувача ВДВhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-5 [5] .
В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .