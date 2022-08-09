Рятувальники показали звалище залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали Харків. ВIДЕО
Харківські рятувальники показали частину залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали місто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на звалищі залишки боєприпасів до "Ураганів", "Торнадо-С", С-300, "Смерчів", "Градів" та "Калібрів". , якими окупанти тероризують Харків і вбивають українців. За словами начальника частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігора Овчарука, ця купа – лише мала частина того, що було зібрано в Харкові і є доказами воєнних злочинів рашистів.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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+6 Яр Холодний
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+5 Aleksander Jakuszew #481206
показати весь коментар09.08.2022 10:47 Посилання
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Вбивці обдовбані
Ураганах і Смерчах. Стирчить така з землі тільки хвостом, а хвостове оперення з алюмінію і
важить десь під 10 кг. Иісцеві хвостовик знімали і залишалась стирчати з землі тільки горєлка
без оперення, а то що вона могла взірватися їм пофіг