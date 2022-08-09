Рятувальники показали звалище залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали Харків. ВIДЕО

Харківські рятувальники показали частину залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на звалищі залишки боєприпасів до "Ураганів", "Торнадо-С", С-300, "Смерчів", "Градів" та "Калібрів". , якими окупанти тероризують Харків і вбивають українців. За словами начальника частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігора Овчарука, ця купа – лише мала частина того, що було зібрано в Харкові і є доказами воєнних злочинів рашистів.

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