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Рятувальники показали звалище залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали Харків. ВIДЕО

Харківські рятувальники показали частину залишків крилатих ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти обстрілювали місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на звалищі залишки боєприпасів до "Ураганів", "Торнадо-С", С-300, "Смерчів", "Градів" та "Калібрів". , якими окупанти тероризують Харків і вбивають українців. За словами начальника частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігора Овчарука, ця купа – лише мала частина того, що було зібрано в Харкові і є доказами воєнних злочинів рашистів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетних ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (29021) Харків (5667) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+6
В кацапів такого добра повно.
Вбивці обдовбані
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09.08.2022 10:34
+6
Як ви вже "дістали" - "икспьорди-зброярі"! Ти хоч раз чув, щоб вражаючі елементи *********** робилися з легких металів? Те, що валяється на звалищі - в основному, сплави на основі алюмінію А фугасні снаряди точаться з болванок на основі сплавів заліза і є всього-навсього металевим "стаканом" начиненим вибухівкою та спорядженим підривачем Те що ти пропонуєш (якщо зробить вражаючі елементи з чавуну чи свинцю) - "шрапнельний" снаряд а не "фугасний"
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09.08.2022 10:49
+5
Это вряд ли. Скорее от китайских. Да и турки тоже суки. Это две ******** нации. После паРаши, которая на первом месте.
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09.08.2022 10:47
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В кацапів такого добра повно.
Вбивці обдовбані
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09.08.2022 10:34 Відповісти
зробити з них осколки зарядити в фугасні снаряди і назад на расеюшку отправить
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09.08.2022 10:39 Відповісти
для чого це, уламки будь з чого можна робить. цвяхів насипать, шариків з підшипника, чи шариків з карбіду вольфрама як в HIMARS
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09.08.2022 10:43 Відповісти
Як ви вже "дістали" - "икспьорди-зброярі"! Ти хоч раз чув, щоб вражаючі елементи *********** робилися з легких металів? Те, що валяється на звалищі - в основному, сплави на основі алюмінію А фугасні снаряди точаться з болванок на основі сплавів заліза і є всього-навсього металевим "стаканом" начиненим вибухівкою та спорядженим підривачем Те що ти пропонуєш (якщо зробить вражаючі елементи з чавуну чи свинцю) - "шрапнельний" снаряд а не "фугасний"
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09.08.2022 10:49 Відповісти
як народ чудово розуміється в усіх питаннях, 73% просто супер експерДи в атомній галузі, енергетиці, військовій справі, юриспонденції та інш. Про політику я просто промовчу, тут доморощені експерди просто НЕПЕРЕВЕРШЕНІ ((( принцип по приколу повертається бумерангом по есперДним головам, але це не на привеликий жаль недопомагає
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09.08.2022 11:48 Відповісти
ех ИгоряЛ на них немає
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09.08.2022 13:12 Відповісти
******** так собі
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09.08.2022 10:41 Відповісти
недавно была инфа, что за последние полгода, несмотря на санкции, продолжаются поставки микрочипов от американских, японских и прочих технологических гигантов... а наши всё ждут, когда у кацапов закончатся ракеты
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09.08.2022 10:44 Відповісти
Это вряд ли. Скорее от китайских. Да и турки тоже суки. Это две ******** нации. После паРаши, которая на первом месте.
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09.08.2022 10:47 Відповісти
Закінчується, можеш не сумніватися, бо дуже багато високоточних ракет відстріляли ще совкових запасів. А нові робити все ж важче.
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09.08.2022 12:16 Відповісти
Зато некоторые кричат что низзя стрелять в ответ чтобы небыла ескалации, А какая еще ескалация может быть? Рашисты и так все что могут и не могут применяют расстреливая наши города. Было бы у них еще что то они бы и то применили
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09.08.2022 10:49 Відповісти
у відповідь стріляють, не дозволяють у відповідь тільки іноземною стріляти, якось так
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09.08.2022 13:17 Відповісти
Подарки от братского народа, блин
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09.08.2022 10:55 Відповісти
Харьковчаны уже снесли памятники жюкову или еще неначасе?
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09.08.2022 10:57 Відповісти
Годі спати його ще в квітні знесли.
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09.08.2022 13:42 Відповісти
Простітутки уйловські з Амнесті це в звіті відобразили? Тварі кінчені.
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09.08.2022 12:43 Відповісти
Памятаю як ще в квітні всі поля за Харковом були у касетних хвостовиках і не розірвавшихся
Ураганах і Смерчах. Стирчить така з землі тільки хвостом, а хвостове оперення з алюмінію і
важить десь під 10 кг. Иісцеві хвостовик знімали і залишалась стирчати з землі тільки горєлка
без оперення, а то що вона могла взірватися їм пофіг
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09.08.2022 13:41 Відповісти
 
 