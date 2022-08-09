Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі. АУДIО

Український співак та лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис пісні опублікований у соцмережах.

"Ця пісня з‘явилася завдяки Колі Nick Nikonov і вона також про Колю. Сьогодні перший День народження Колі без Колі. Колі немає. А пісня є. І світла пам’ять про нього. Спочивай в мирі, друже", - написав Положинський в коментарі.

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