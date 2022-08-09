Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі. АУДIО
Український співак та лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис пісні опублікований у соцмережах.
"Ця пісня з‘явилася завдяки Колі Nick Nikonov і вона також про Колю. Сьогодні перший День народження Колі без Колі. Колі немає. А пісня є. І світла пам’ять про нього. Спочивай в мирі, друже", - написав Положинський в коментарі.
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ідуть завжди найкращі(((
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чому гниди залишаються???
гниди себе бережуть, собою не ризикють, і готові легко і просто покласти мілліони, заради себе, як будь-який диктатор.