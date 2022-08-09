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Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі. АУДIО

Український співак та лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський присвятив нову пісню офіцеру спецназу Миколі Ніконову, який загинув у бою в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис пісні опублікований у соцмережах.

"Ця пісня з‘явилася завдяки Колі Nick Nikonov і вона також про Колю. Сьогодні перший День народження Колі без Колі. Колі немає. А пісня є. І світла пам’ять про нього. Спочивай в мирі, друже", - написав Положинський в коментарі.

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Автор: 

Положинський Олександр (9)


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Сашку Положинському-черговий респект...
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09.08.2022 11:44 Відповісти
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09.08.2022 11:48 Відповісти
😥😠
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09.08.2022 12:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.08.2022 13:02 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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ідуть завжди найкращі(((
--------------------------------------------------------
чому гниди залишаються???
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09.08.2022 23:14 Відповісти
Найкращі не жаліють себе заради іншіх, віддають своє життя щоб інші жили, як Христос.
гниди себе бережуть, собою не ризикють, і готові легко і просто покласти мілліони, заради себе, як будь-який диктатор.
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10.08.2022 01:34 Відповісти
 
 