УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 999 63

Колишній голова Нацполіції Князєв поблизу Бахмута боронить Україну у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО

Генерал-полковник поліції, колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв боронить Україну поблизу Бахмута у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців і має нині звання старшого сержанта української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свої бойові будні та обстановку на ділянці фронту свого підрозділу Князєв розповів Громадському.

"Нині я - солдат. Буває таке в природі, що генерал стає солдатом... Я з Білої Церкви. Приїхав, призвався у воєнкоматі та й усе. Усі завдання, які ставлять командири, солдат Князєв виконує. Вони молодші, але військового досвіду у командирів, мабуть, більше - вісім років воюють без перерви. Наш підрозділ несе службу від Торецька до Бахмута... Звання не має значення: я знаю з десяток генералів, які зараз несуть солдатську службу", - розповідає Князєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Генічеському районі на Херсонщині вибухають склади боєзапасів окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15262) Князєв Сергій (371) 72 окрема механізована бригада (246) ЗСУ (7647)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+63
Чорні Запорожці, респект сержанту-генералу
показати весь коментар
09.08.2022 12:38
+49
це найвища військова мужність і мудрість
показати весь коментар
09.08.2022 12:38
+41
А клоун у нас став генераліссімусом. Ось такі метаморфози.
показати весь коментар
09.08.2022 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чорні Запорожці, респект сержанту-генералу
показати весь коментар
09.08.2022 12:38 Відповісти
порядна людина !

Честь маю: як Князєва ЗЄ-льоні прибрали з поста Глави Нацполіції України

21 вересня у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» між Україною і Польщею затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною на той час ще глави Нацполіції Вікторією Князєвою. В автівці перевозили 500 тисяч євро нібито без необхідного декларування.
Сергій Князєв пізніше сказав, що його колишня дружина і він стали об'єктами інформаційної атаки, і пояснив походження готівки.
Як пише https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/23/7227145/ Українська правда , Сергій Князєв розповів, що його екс-дружина працює у будівельній компанії «Атлант». Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.
В автомобілі також були український та європейський партнери директора.
Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою. Польські прикордонники попросили, крім пред'явлених власником, додаткові документи щодо задекларованих коштів. Кагану довелося показати «ще деякі оригінали», і після цього «інцидент було вичерпано».
показати весь коментар
09.08.2022 14:46 Відповісти
"респект сержанту-генералу" - гарно сказано !

респект не лише Генералу Князеву, але й багатьом іншим Генералам та Високопасадовцям, які пішли битись з рашистами рядовими Воїнами.

Україна, мабуть єдина країна, де є звання Генерал-сержант, чи Генеральний Прокурор-стрілец (Ю.Луценко)

дякуємо, Панове, Ви Честь маєте ! !
показати весь коментар
09.08.2022 15:15 Відповісти
це найвища військова мужність і мудрість
показати весь коментар
09.08.2022 12:38 Відповісти
на відміну від деяких генералів які тільки і обсирають других
показати весь коментар
09.08.2022 13:05 Відповісти
А як можна обісрати обісраного?
показати весь коментар
09.08.2022 13:18 Відповісти
повернулись із запасу до праці в Генштабі чи в військах Генерали Муженко, Забродський, Марченко, Павловський...

де Таран?
"в карагандє", пузо гріє в Словенії
де Хомчак?
з молодою дружиною...
показати весь коментар
09.08.2022 15:18 Відповісти
Бережи вас всіх Господь
показати весь коментар
09.08.2022 12:40 Відповісти
А клоун у нас став генераліссімусом. Ось такі метаморфози.
показати весь коментар
09.08.2022 12:42 Відповісти
Тебе #бе?
показати весь коментар
09.08.2022 13:16 Відповісти
Робота в нього така, завдання від дЄрьмака таке отримав...
показати весь коментар
09.08.2022 13:21 Відповісти
Гугл в поміч.
показати весь коментар
09.08.2022 14:04 Відповісти
Генерал Кривонос тоже сейчас воюет.
Но его ведь наш хенераллисимус вообще уволил из армии и выгнал из РНБО из-за того, что он ему надоедал требованиями готовить страну к войне, создавать тероборону. Это раздражало нашего хенералисимуса, активно готовившего страну к шашлыкам и воровавшего на великому будивництви.
показати весь коментар
09.08.2022 15:11 Відповісти
На таких людях і тримається Україна. Бережи Вас Господь!
показати весь коментар
09.08.2022 12:43 Відповісти
На жаль таких генералів мало, щоб хотіли в польових умовах захищати свою країну. Генералу -солдату - респект! Хай Господь оберігає.
показати весь коментар
09.08.2022 12:44 Відповісти
Генералів мало за визначенням. А генералів, які за власним бажанням пішли на фронт солдатами в арміях інших країн, я якось і прикладів таких навести не можу. Князєву величезний респект. От війна всіх і розставляє хто чого вартий. А генерал Князєв достойний після війни послужити Україні на керівній посаді.
показати весь коментар
09.08.2022 14:11 Відповісти
йому лише 50 років !
ще може попрацювати керівником поліції
показати весь коментар
09.08.2022 15:20 Відповісти
Ще й у найнебезпечнішому зараз, мабуть, місці...
показати весь коментар
09.08.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 12:45 Відповісти
Зелень будемо знищувати гербіцидом.
показати весь коментар
09.08.2022 12:53 Відповісти
Украина держится на таких преданных своей стране людях!Зеленые,после войны пожелтеете.
показати весь коментар
09.08.2022 12:53 Відповісти
Ну все. Тепер туди прилетить. Ця "хробацька" приїхала як звичайно познімати порозвідувати.
показати весь коментар
09.08.2022 12:55 Відповісти
Якщо він у військовому квитку сержант, то і служити в армії буде сержантом а не мусорським генералом
показати весь коментар
09.08.2022 12:56 Відповісти
а якщо він служив тільки в МВС?
показати весь коментар
09.08.2022 13:12 Відповісти
...в МВС не беруть без строкової служби, якщо ти не в курсі
показати весь коментар
09.08.2022 13:27 Відповісти
то ты мабуть не в курси 99% нынешнего мусорья не служили в армии...но если ты неправильно выразился, а хотел сказать что тогда, в его время не брали, это правда.
показати весь коментар
09.08.2022 15:00 Відповісти
А ты, гавно из обосцанной подворотни, канешно крутой пацан и всё по понятиям?
показати весь коментар
09.08.2022 15:51 Відповісти
Хаи воює -- шо тут скажеш
показати весь коментар
09.08.2022 12:57 Відповісти
Радимо запитати про цього генерала у самих ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ-їх залишилося дуже мало - відколи він у 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Місяць тому його там ще ніхто й не бачив. Як швидко всі хочуть відмитися - може готельний та будівельний бізнес у Хорватії погано йде. або по нову партію грошей приїхав.

Скандал вокруг Виктории Князевой

Князев опроверг информацию, что его бывшая жена Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. По словам экс-главы полиции, женщина пересекала границу вместе со своим начальником Вадимом Каганом. С ними также были еще двое украинцев и гражданин Хорватии - деловые партнеры. Деньги они якобы получили в результате сделки по продаже торгового помещения и показали польским таможенникам соответствующие документы.

https://24tv.ua/ru/otstavka_knjazeva_dostizhenija_i_provaly_na_postu_n1210573
показати весь коментар
09.08.2022 13:03 Відповісти
стесняюсь спросить, а ты на передке с окопа пишешь?
показати весь коментар
09.08.2022 13:21 Відповісти
Вы вообще понимаете разницу между полицией и ВСУ? Князев никогда не служил в армии, кроме срочной. Какое отношение он имеет к разворовыванию армии? Вам лишь бы что-нибудь ляпнуть, умник.
показати весь коментар
09.08.2022 15:15 Відповісти
Министр ВД "гробил оборонку"?! Титан мысли!
показати весь коментар
09.08.2022 15:54 Відповісти
***** быть таким *********? Жена Бывшая! Т.е.практически никто ему.ты за соседей ссущих в подъезде отвечаешь?
показати весь коментар
10.08.2022 12:32 Відповісти
hromadske pamojemu fanati ZEgenisimusa , jesli ne tak ...sorry
показати весь коментар
09.08.2022 13:11 Відповісти
Це саме жарке місце зараз.Може він не на самому передку,алп там пекло!
Моїх земляків там вже троє загинуло в липні місяці,при чому один зних привіз поховати друга,а вернувшись на передову через день,сам загинув.
Вічна Слава Героям!
показати весь коментар
09.08.2022 13:12 Відповісти
Вообще то, если он заканчивал хоть институт, то ему после сборов должны были хотя бы лейтенанта дать. И он бы уже не был сержантом. А получается что он "дорос" до генерала-полковника полиции со средним образованием. Всё как во времена СК, когда матросы министрами становились и соответственно себя вели. Что то не так в Украине. Через ж..у, как обычно. Когда сепаров, наводчиков и предателей на условное, а за украденный компьютер 7 лет.
показати весь коментар
09.08.2022 13:19 Відповісти
Когда сама перестанешь куковать, тогда и можно будет тебя послушать, новоявленный каzапчик.
показати весь коментар
09.08.2022 13:38 Відповісти
І я йому не вірю - і це моє право тому що маю добру пам'ять ну і як кажуть "скріни не горять"!
показати весь коментар
09.08.2022 14:14 Відповісти
Почему ты такая ********? Читать разучилась? Жена БЫВШАЯ!
показати весь коментар
10.08.2022 12:33 Відповісти
А где полковник Гриценко воюет?
показати весь коментар
09.08.2022 13:41 Відповісти
в вест-пойнті за державні гроші Грицацуєв навчався
показати весь коментар
09.08.2022 15:26 Відповісти
Для любителів "новодєльних" слівець, по типу генерал-сержант тощо.

У ЗСУ є ВІЙСЬКОВІ звання.

В "мусарні" - СПЕЦІАЛЬНІ звання.

Тож не плутайте, як кажуть, м'яке й тепле.
показати весь коментар
09.08.2022 13:50 Відповісти
игорек! а какое отношение мусорье имеет к украинским ментам? других поправляешь, а сам простого не знаешь!
показати весь коментар
09.08.2022 15:35 Відповісти
Ніколи нічого не можна узагальнювати. Так роблять москалі. Для них ми винні лише тому, що ми українці. Ї за це нас хочуть знищити. Не можна людину звинувачувати в злочинах лише за те, що він генерал. На відміну від багатьох, він на передку. Там, де зараз пекло. Ризикуючи життям, він захищає Україну. Нас з вами. А звання - так воно справедливе і об'єктивне, бо відповідає його реальному бойовому досвіду.
показати весь коментар
09.08.2022 13:52 Відповісти
Як на мене- достойний поступок генерала,який став солдатом у скрутний для країни час.
показати весь коментар
09.08.2022 14:05 Відповісти
люди, що очолили Україну одразу після Майдану і керували в 2014-2019 роках - це було найкраще керівництво в новітній історії України.
показати весь коментар
09.08.2022 14:50 Відповісти
Он прав - какая нахер разница на передке какое у тебя звание! Там все равны! Хотя раньше крайне негативно относился к данному персонажу.
показати весь коментар
09.08.2022 15:05 Відповісти
Яке щастя,що в нас є такі генерали, на жаль, бидла, на багато більше. І тому в нас ця війна.
показати весь коментар
09.08.2022 15:09 Відповісти
Честь и хвала ему! Одел солдатскую одежду и сразу вступил в бой на защиту Отчизны. Дай бог ему здоровья и удачи в сражениях!!!
показати весь коментар
09.08.2022 15:14 Відповісти
Князев строкову службу пройшов у прикордонних військах, звільнився у запас сержантом.Мав за честь служити з ним разом у 2014 -15р. у Донецькій області.Справжній чоловік і офіцер!
показати весь коментар
09.08.2022 15:39 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!
показати весь коментар
09.08.2022 16:01 Відповісти
 
 