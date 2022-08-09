Колишній голова Нацполіції Князєв поблизу Бахмута боронить Україну у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО
Генерал-полковник поліції, колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв боронить Україну поблизу Бахмута у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців і має нині звання старшого сержанта української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свої бойові будні та обстановку на ділянці фронту свого підрозділу Князєв розповів Громадському.
"Нині я - солдат. Буває таке в природі, що генерал стає солдатом... Я з Білої Церкви. Приїхав, призвався у воєнкоматі та й усе. Усі завдання, які ставлять командири, солдат Князєв виконує. Вони молодші, але військового досвіду у командирів, мабуть, більше - вісім років воюють без перерви. Наш підрозділ несе службу від Торецька до Бахмута... Звання не має значення: я знаю з десяток генералів, які зараз несуть солдатську службу", - розповідає Князєв.
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Честь маю: як Князєва ЗЄ-льоні прибрали з поста Глави Нацполіції України
21 вересня у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» між Україною і Польщею затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною на той час ще глави Нацполіції Вікторією Князєвою. В автівці перевозили 500 тисяч євро нібито без необхідного декларування.
Сергій Князєв пізніше сказав, що його колишня дружина і він стали об'єктами інформаційної атаки, і пояснив походження готівки.
Як пише https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/23/7227145/ Українська правда , Сергій Князєв розповів, що його екс-дружина працює у будівельній компанії «Атлант». Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.
В автомобілі також були український та європейський партнери директора.
Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою. Польські прикордонники попросили, крім пред'явлених власником, додаткові документи щодо задекларованих коштів. Кагану довелося показати «ще деякі оригінали», і після цього «інцидент було вичерпано».
респект не лише Генералу Князеву, але й багатьом іншим Генералам та Високопасадовцям, які пішли битись з рашистами рядовими Воїнами.
Україна, мабуть єдина країна, де є звання Генерал-сержант, чи Генеральний Прокурор-стрілец (Ю.Луценко)
дякуємо, Панове, Ви Честь маєте ! !
де Таран?
"в карагандє", пузо гріє в Словенії
де Хомчак?
з молодою дружиною...
Но его ведь наш хенераллисимус вообще уволил из армии и выгнал из РНБО из-за того, что он ему надоедал требованиями готовить страну к войне, создавать тероборону. Это раздражало нашего хенералисимуса, активно готовившего страну к шашлыкам и воровавшего на великому будивництви.
ще може попрацювати керівником поліції
Скандал вокруг Виктории Князевой
Князев опроверг информацию, что его бывшая жена Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. По словам экс-главы полиции, женщина пересекала границу вместе со своим начальником Вадимом Каганом. С ними также были еще двое украинцев и гражданин Хорватии - деловые партнеры. Деньги они якобы получили в результате сделки по продаже торгового помещения и показали польским таможенникам соответствующие документы.
https://24tv.ua/ru/otstavka_knjazeva_dostizhenija_i_provaly_na_postu_n1210573
Моїх земляків там вже троє загинуло в липні місяці,при чому один зних привіз поховати друга,а вернувшись на передову через день,сам загинув.
Вічна Слава Героям!
У ЗСУ є ВІЙСЬКОВІ звання.
В "мусарні" - СПЕЦІАЛЬНІ звання.
Тож не плутайте, як кажуть, м'яке й тепле.