Колишній голова Нацполіції Князєв поблизу Бахмута боронить Україну у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО

Генерал-полковник поліції, колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв боронить Україну поблизу Бахмута у складі 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців і має нині звання старшого сержанта української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свої бойові будні та обстановку на ділянці фронту свого підрозділу Князєв розповів Громадському.

"Нині я - солдат. Буває таке в природі, що генерал стає солдатом... Я з Білої Церкви. Приїхав, призвався у воєнкоматі та й усе. Усі завдання, які ставлять командири, солдат Князєв виконує. Вони молодші, але військового досвіду у командирів, мабуть, більше - вісім років воюють без перерви. Наш підрозділ несе службу від Торецька до Бахмута... Звання не має значення: я знаю з десяток генералів, які зараз несуть солдатську службу", - розповідає Князєв.

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