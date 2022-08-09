В окупованій Новоолексіївці поблизу адмінкордону з Кримом лунають вибухи на складі боєприпасів армії РФ. ВIДЕО

В окупованій Новоолексіївці Херсонської області пожежа та детонація боєприпасів на ворожому складі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці стверджують, що загорання почалося після обстрілу. Місто знаходиться біля адмінкордону з Кримом.

"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорить на записі чоловік за кадром.

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