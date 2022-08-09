В окупованій Новоолексіївці поблизу адмінкордону з Кримом лунають вибухи на складі боєприпасів армії РФ. ВIДЕО
В окупованій Новоолексіївці Херсонської області пожежа та детонація боєприпасів на ворожому складі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці стверджують, що загорання почалося після обстрілу. Місто знаходиться біля адмінкордону з Кримом.
"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорить на записі чоловік за кадром.
Топ коментарі
+74 Тарас Редька #496127
показати весь коментар09.08.2022 13:30 Посилання
+68 Андрей Кузьменко #393210
показати весь коментар09.08.2022 13:27 Посилання
+43 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар09.08.2022 13:30 Посилання
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повторная статья, зачем?
Вкраїнський, хаймарсе, в бою не відступай!
"там еще есть ER GMLRS"
Дуже схоже, бо до найближчого можливого місця запуску як раз біля 150 км.
Або ж таки дрон чи авіація.
курви якісь!
https://m.youtube.com/watch?v=Y5v0EXExTno&t=47s
Ну що з нею можна робити?!
********
Добре. Тоді, - "Неху...вий".
Go Ukraine!