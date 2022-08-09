Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому сім’я з Росії тікає з пляжу в окупованому Криму під час вибухів в Новофедорівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути жіночий голос, що переконує свою "мамулечку" швидко їхати з селища.
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