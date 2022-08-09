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Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому сім’я з Росії тікає з пляжу в окупованому Криму під час вибухів в Новофедорівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути жіночий голос, що переконує свою "мамулечку" швидко їхати з селища. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"

Автор: 

Крим (14183) Саки (26) аеродром (302)


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Топ коментарі
+95
а шо случилось?
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09.08.2022 16:59
+88
и желательно нах за Урал
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09.08.2022 16:59
+88
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09.08.2022 17:05
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Вартість пахлави на московській біржі різко пішла вниз )))
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09.08.2022 20:53 Відповісти
А сладкой кукурузки? А трубочек со щебенкой?
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09.08.2022 20:59 Відповісти
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09.08.2022 21:00 Відповісти
Я смотрю курорт в полном разгаре, никому и накуй не интересно , война не война, чей Крым ? всем пох.
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09.08.2022 21:25 Відповісти
не хрен шастать, дорогі кацапи
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09.08.2022 22:04 Відповісти
это видео можно смотреть вечно....
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09.08.2022 22:55 Відповісти
и не один человек не пострадал
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09.08.2022 23:42 Відповісти
Тікайте таргани, тікайте.
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10.08.2022 01:14 Відповісти
Скатертью дорога Надеюсь дожить до момента когда все любители 9 мая и крикуны "путенвведи" из всех стран Европы с воплями сбежит в восточное направление и будет топтатся в очередях у границы России.
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10.08.2022 13:28 Відповісти
Наконец-то! Наконец-то и мы можем ******** ить по кацапам так шоб они, су**и, поняли, шо в Украине их ненавидят
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10.08.2022 18:00 Відповісти
Сплашноё русафобиё какоёто...
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11.08.2022 13:03 Відповісти
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