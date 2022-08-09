Звільнили село за три години: увірвались на лютому фанатизмі, - нацгвардієць Дмитро про бої з російськими окупантами. ВIДЕО
Нацгвардієць Дмитро розповів про бої з російськими окупантами.
Про це йдеться у сюжеті Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.
Буквально за три-чотири години була проведена операція, населений пункт був звільнений. — розповідає Дмитро.
Вважає, що їм дуже пощастило, адже їм вдалося приховано підготувати удар та на повну використати ефект раптовості.
"Ми, можна сказати, увірвалися туди на лютому фанатизм! Російські війська почали відходити та прориватися в іншу сторону. Вони думали, що ми стягнули сюди всі резерви! Проте ми не стягували війська. Це був наш невеличкий підрозділ з десантом", - додав він.
Топ коментарі
+63 Марина Кравець
показати весь коментар09.08.2022 20:51 Посилання
+54 Світлана #522555
показати весь коментар09.08.2022 20:51 Посилання
+42 Ніхто Петрович
показати весь коментар09.08.2022 20:55 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці, рідненькі!!
За рядовими Ваньками ж ніхто не тримає напоготові чемодани!
Оце по-нашому,по-українськи!
Бажаємо і далі фанатично знищувати терористів!
Псковські десантники роблять мінєт на концерті у кАбздона
Оце і є контрнаступ!!!
А не так як ОК 'Південь' Херсонщину півроку звільнити не може, чи не хоче.