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Звільнили село за три години: увірвались на лютому фанатизмі, - нацгвардієць Дмитро про бої з російськими окупантами. ВIДЕО

Нацгвардієць Дмитро розповів про бої з російськими окупантами.

Про це йдеться у сюжеті Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Буквально за три-чотири години була проведена операція, населений пункт був звільнений. — розповідає Дмитро.

Вважає, що їм дуже пощастило, адже їм вдалося приховано підготувати удар та на повну використати ефект раптовості.

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"Ми, можна сказати, увірвалися туди на лютому фанатизм! Російські війська почали відходити та прориватися в іншу сторону. Вони думали, що ми стягнули сюди всі резерви! Проте ми не стягували війська. Це був наш невеличкий підрозділ з десантом", - додав він.

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+63
слава ЗСУ!!

молодці, рідненькі!!
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09.08.2022 20:51
+54
На лютому фанатизмі....точніше не скажеш
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09.08.2022 20:51
+42
Бережіть себе, хлопці!!
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09.08.2022 20:55
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слава ЗСУ!!

молодці, рідненькі!!
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09.08.2022 20:51 Відповісти
Воїнам пощастило тому, що про свої наміри не доповіли на гору.
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10.08.2022 08:23 Відповісти
На лютому фанатизмі....точніше не скажеш
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09.08.2022 20:51 Відповісти
Звісно!
За рядовими Ваньками ж ніхто не тримає напоготові чемодани!
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09.08.2022 20:52 Відповісти
Дык, кацапы - храбрые скопом на одного. А получи конкретно в дюндель, даже от одного, драпают быстрее своего поросячьего вереску...
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09.08.2022 20:52 Відповісти
Леви розігнали шакалів
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09.08.2022 20:55 Відповісти
Бережіть себе, хлопці!!
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09.08.2022 20:55 Відповісти
Молодці. Успіхів Вам та везіння.
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09.08.2022 21:09 Відповісти
Круто! Молодці!
Оце по-нашому,по-українськи!
Бажаємо і далі фанатично знищувати терористів!
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09.08.2022 21:20 Відповісти
Кацапи сруться наразі з усього це лище доводить що потрібно штурмувати їх укріплення і робити контрнаступ і вони всруться і не заважати нашим підрозділам генштабу.
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09.08.2022 21:26 Відповісти
Ріжте горлянки тварюкам.
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09.08.2022 21:28 Відповісти
Молодцы ребята, в том же духе и дальше продолжайте уничтожать этих тварей. Бог вам в помощь. Слава Украине! Героям слава!
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09.08.2022 21:35 Відповісти
Українська ДЕСАНТУРА НАЙКРАЩА!!!
Псковські десантники роблять мінєт на концерті у кАбздона
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09.08.2022 21:36 Відповісти
тактика ривка
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09.08.2022 21:46 Відповісти
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
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09.08.2022 22:13 Відповісти
Ось так і треба села звільняти!!!!
Оце і є контрнаступ!!!
А не так як ОК 'Південь' Херсонщину півроку звільнити не може, чи не хоче.
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09.08.2022 22:40 Відповісти
Уклін вам хлопці. Хай Бог вам помагає рідну землю захищати!
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10.08.2022 07:30 Відповісти
 
 