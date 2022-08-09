Звільнили село за три години: увірвались на лютому фанатизмі, - нацгвардієць Дмитро про бої з російськими окупантами. ВIДЕО

Нацгвардієць Дмитро розповів про бої з російськими окупантами.

Про це йдеться у сюжеті Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Буквально за три-чотири години була проведена операція, населений пункт був звільнений. — розповідає Дмитро.

Вважає, що їм дуже пощастило, адже їм вдалося приховано підготувати удар та на повну використати ефект раптовості.

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"Ми, можна сказати, увірвалися туди на лютому фанатизм! Російські війська почали відходити та прориватися в іншу сторону. Вони думали, що ми стягнули сюди всі резерви! Проте ми не стягували війська. Це був наш невеличкий підрозділ з десантом", - додав він.