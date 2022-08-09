Воїни 53-ї ОМБр знищили ворожий БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК. ВIДЕО

Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили БТР-82 і польовий склад боєприпасів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Мінус один БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК у ворога та плюс 10 "Лад" хтось купить у росії (якщо з виплатами не обдурять)", - йдеться у повідомленні.

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