Воїни 53-ї ОМБр знищили ворожий БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК. ВIДЕО
Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили БТР-82 і польовий склад боєприпасів російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"Мінус один БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК у ворога та плюс 10 "Лад" хтось купить у росії (якщо з виплатами не обдурять)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2022 20:53 Посилання
+9 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар09.08.2022 21:03 Посилання
+8 Viktor #508427
показати весь коментар09.08.2022 21:07 Посилання
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Рідна Україна переможе!
Рузьке----вИ БІОМУСОР!!!
Слава ЗСУ!!!
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"