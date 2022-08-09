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Воїни 53-ї ОМБр знищили ворожий БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК. ВIДЕО

Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили БТР-82 і польовий склад боєприпасів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Мінус один БТР-82 з екіпажем і польовий склад БК у ворога та плюс 10 "Лад" хтось купить у росії (якщо з виплатами не обдурять)", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 53-ї ОМБр ювелірно знищують бронетехніку росіян у житловій забудові. ВIДЕО

Автор: 

53 окрема механізована бригада (122)


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Топ коментарі
+13
Красівоє. Токо Рамштайну лучше бы дать нам больше оружия!!!
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09.08.2022 20:53
+9
Горить палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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09.08.2022 21:03
+8
Виходить, ЗСУ допомагають менеджерам автосалонів "Автоваз" отримувати бонуси за перевиконання планів продажу. Нехай діляться бонусами. За підгон клієнта, так сказати
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09.08.2022 21:07
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09.08.2022 20:51 Відповісти
Красівоє. Токо Рамштайну лучше бы дать нам больше оружия!!!
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09.08.2022 20:53 Відповісти
ГУД від Rammstein
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09.08.2022 20:53 Відповісти
Огонь епть
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09.08.2022 20:57 Відповісти
Горить палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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09.08.2022 21:03 Відповісти
Виходить, ЗСУ допомагають менеджерам автосалонів "Автоваз" отримувати бонуси за перевиконання планів продажу. Нехай діляться бонусами. За підгон клієнта, так сказати
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09.08.2022 21:07 Відповісти
Если сын *******, то лучше машина в руке, чем калеку кормить!!!
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09.08.2022 21:21 Відповісти
Собственно инжекторную девятку можно взять за 500 - 1000 $. Не понимаю, чо эти кацапы такие балованые и хотят ладу
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09.08.2022 21:24 Відповісти
Если сын пашел ваивать в Украину, то далбойоб безусловно, без всяких тестов и анализов
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09.08.2022 22:30 Відповісти
Лады не будет там даже ДНК не с чего сошкрябать.
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09.08.2022 21:21 Відповісти
Эпичный вибух.
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09.08.2022 21:17 Відповісти
Туди кацапам й дорога.
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09.08.2022 21:32 Відповісти
На ЛАДУ черга))))
Рузьке----вИ БІОМУСОР!!!
Слава ЗСУ!!!
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09.08.2022 21:32 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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09.08.2022 21:33 Відповісти
скромные коменты, наверное после крыма все бухают, но это понятно , сам такой, но эти парни делают такую работу , ежедневно , и уже наверное привыкли , но давайте поднимем бокалы за их работу и их подвиги , и пусть их охраняют все ангелы Украины.
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09.08.2022 21:34 Відповісти
Вогінь!
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09.08.2022 21:37 Відповісти
Люди гибнут за метал
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09.08.2022 21:38 Відповісти
не , у меня сейчас ,, бони эм ,, - варвара жарит кур , сегодня это эпично !!!!
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09.08.2022 22:58 Відповісти
І це навіть у топ 10 вибухів сьогодні не потрапить
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09.08.2022 22:31 Відповісти
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09.08.2022 22:31 Відповісти
нехай побільшає білих лад з кожним днем в кацапстані
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09.08.2022 23:00 Відповісти
Серйозно!
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09.08.2022 23:13 Відповісти
автопрому мацковіі треба посилити
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
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10.08.2022 03:53 Відповісти
 
 