УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9696 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 044 153

Ця війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 167 дня війни з Росією.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і ще буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і... війну. Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності.

Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного й довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу.

Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Крим (14183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
09.08.2022 23:24
+51
- по аэродрому, по аэродрому...
показати весь коментар
09.08.2022 23:22
+45
Какая в п***ду крымская платформа. Сегодня Химарсы сделали для крыма больше чем крымская платформа и переговоры за 9 лет
показати весь коментар
09.08.2022 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Tak jest
показати весь коментар
09.08.2022 23:51 Відповісти
а ну зарядите гифку "треба негайно звільнити південь!"
показати весь коментар
09.08.2022 23:54 Відповісти
Ой скількі зеленої підарасні набігло...



Реєстрація: 23 червня 2022
показати весь коментар
10.08.2022 00:00 Відповісти
Мда, у погані у Зєлі справи, коли в нього грошей тільки на таких дебілів вистачає . Де вас таких набирають? По обʼявам на стовпі?
показати весь коментар
10.08.2022 00:47 Відповісти
"Он мнє нє прєзідєнт" (С) Електорат Зєлі до 2019...
І доречі, він не каже правильні речі. Звільненням Криму війна не закінчиться.
показати весь коментар
10.08.2022 00:02 Відповісти
Ой, не говорите.
Есть подозрение что просто демилитаризации Крыма может закончится война. Это первая бавовна на Крыме и путин зассал. Сейчас кацапчики молчат, а что будет когда будет вторая... пятая бавовна...
Знаете чего они больше всего боятся? Что у них не останется армии и к ним придет ответка. Они ведь все прекрасно знают что их армия творила и они боятся. Когда они поймут что проигрывают и у них нет ни ПВО и ничего нет вообще, они сами порвут путина и будут тельняхи рвать на груди, клясться что это путин во всем виноват.
показати весь коментар
10.08.2022 00:08 Відповісти
В порівнянні з потопленням крейсеру "Мацква", це не така велика перемога. Точніше, потоплення крейсеру було більшою перемогою. І це війну не зупинило.
Давайте розмірковувати фантазувати логічно.
Ось ЗСУ накопичили достатньо сил і засобів, американці там підкинули ништяків, пройшов контрнаступ і кацапів викинули з Криму і східу України. Це все? Ні, не все. По українськім містам продовжать прилітати ракети, прикордоння продовжуватиме обстрілюватися артилерією з рашки та біларашки. Все це буде супроводжуватися цитатами з кацапської воєнної доктрини про застосування ядерної зброї при спробі захопити кацапську територію. Це по вашому кінець війни?
показати весь коментар
10.08.2022 00:15 Відповісти
Все це буде супроводжуватися цитатами з кацапської воєнної доктрини про застосування ядерної зброї при спробі захопити кацапську територію.

Ну почему захватить территорию? Нападение на кацапскую территорию по кацапской доктрине. Вот это сегодня произошло. И они соврали. Надо закрепить успех.

Судно Москва это другое. Оно принимало участие в операции, так же как и другая военная техника.
А вот Крым это уже нападение на кацапию. Нужно объявлять мобилизацию, наносить ядерный удар и т.д. Реакции ни какой. Теперь можно и Москву бомбить.
показати весь коментар
10.08.2022 00:20 Відповісти
Реакція буде. Ввалять знову по школам та лікарням (бо шо вони ще можуть зробити?). Я просто веду до того, що Кримом все не закінчиться. Не може закінчитися, поки в рашки є чим стріляти.
показати весь коментар
10.08.2022 00:25 Відповісти
І то вже буде не війна, а поодинокі теракти без сенсу.
показати весь коментар
10.08.2022 02:20 Відповісти
Ну москву это не тот пример, там рашисты реально могут ********* и накидать ЯО. А по приграничным россиянским городам бомбить можно. И нужно, особенно по военным объектам.
показати весь коментар
10.08.2022 05:38 Відповісти
це надовго, вже не кажучи про те що мацква з нами в тій чи іншій мірі воювала і до 2014 (економічно, політичнл і т.д). Ми не сумісні і наша перемога - розпад ********* на низку окремих держав. Як ссср.
показати весь коментар
10.08.2022 11:12 Відповісти
давай , называй ресурсы где можно пукина на хйу посылать .
показати весь коментар
10.08.2022 00:04 Відповісти
Назвати помилками злочинні дії через котрі загинули десятки тисяч громадян, а міліони зробилися біжанцями, може тільки ZE - віруючий
показати весь коментар
10.08.2022 01:06 Відповісти
Начнем с того,что,это не ошибки и целенаправленные действия оманского мудака.Говорит временами правильные вещи и на этом все.По факту у руля Ермак,он назначает своих людей,пытается влезть в любые переговоры,встречи.Зе это никчемное,продажное создание,которового после войны нужно судить за госизмену и антиконституционные законы
показати весь коментар
10.08.2022 06:46 Відповісти
Один раз стрільнули і то не по москві і радості-ентузіазму повні штани...
показати весь коментар
09.08.2022 23:57 Відповісти
ну так до цього і цього не було, так що чого б не порадувацця?
показати весь коментар
10.08.2022 00:16 Відповісти
Все буде, не сци кацапчику - усі з Криму тікатимете.
показати весь коментар
10.08.2022 02:25 Відповісти
зе мусить про цебе нагадати
показати весь коментар
10.08.2022 00:00 Відповісти
Солоденько так причосує лошкам,те що вони хочуть чути.Він хабадник як ї *****.
показати весь коментар
10.08.2022 00:04 Відповісти
и не говори , это ОН на большом самолете в крыму всех бамбил.
показати весь коментар
10.08.2022 00:06 Відповісти
"лiтаки летять - будемо бамбiть" (c) из изречений одного гения.....
показати весь коментар
10.08.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2022 00:08 Відповісти
Да, ладно? Путин по попе не отшлёпает за такие слова?
показати весь коментар
10.08.2022 00:12 Відповісти
***** бункерне нікчемне обісцяне може тільки рашарабів гнати на убой. Кацапи вірять що ***** щось може..... раби по ДНК до кінчиків волосся.
P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - мразотная страна террорист.
***** &кацап&рф - ПНХ!
показати весь коментар
10.08.2022 01:59 Відповісти
У Медведева сегодня судный день. Мишка на судне целый день с медвежьей болезнью.
показати весь коментар
10.08.2022 00:14 Відповісти
Блиин,ну что ж ты никак не сдохнешь,за то что Юг сдал за 24часа...
показати весь коментар
10.08.2022 00:31 Відповісти
не у березні, а з квітня... 2019 року - "співаємо" одне й теж !
бо Україна має жити...

але сьогодні - Великий день !
і жодного кривого слова на адресу пана Президента Зеленського
сьогодні, безумовно з санкціїї Верховного Головнокомандувача, нанесено удар по Криму !
по "сакральному" Криму !

міф недоторканості Криму розвінчано !
всьо, сьогодні Крим реально став не Росією, а лише частиною окупованої території, яку ми мусимо і можемо звільнити
показати весь коментар
10.08.2022 00:50 Відповісти
Та як вони посміли на Боневтіка таке казати - без нього і сонце не сходить і вітер не дує
і дощ не крапає на землю, він бог і цар, король Всєлєной і хто проти нього той Антихрист 🤓

Одне тільки не враховуєш, без нього і війна не почалась би, а Крим Україна і так би
повернула з сильною армією, з дівізіонами Громів і Нептунів, але не ціною Бучі, Ірпеня і
20 тисяч загиблих Маріупольців і здачі у полон під 3 тисячі захисників Азовсталі.
показати весь коментар
10.08.2022 01:35 Відповісти


Каменяр

@KAMEHRP

·

https://twitter.com/KAMEHRP/status/1557024832616898561 6 ч

Іронія в тому, що якби обоссаний руснявий клоун в хвотболці мілітарі з розставленими ногами, не здав русні перешийок на початку вторгення, то сьогодні ми таку бавовну могли б спостерігати не в Криму, а по той бік Керченської протоки
показати весь коментар
10.08.2022 00:38 Відповісти
Голову перевір - за добробати відповідає і відповідало МВС, це Аваков,
Порох відповідав за ЗСУ як Головнокомандувач, склади теж охороняли
війська МВС - Нацгвардія Авакова. Захід в Іловайськ це ініацитива МВС.
показати весь коментар
10.08.2022 01:24 Відповісти
https://t.me/gruntmedia/17135 https://t.me/gruntmedia/17135
https://t.me/andriyshTime/2228

Це пісня для душі кожного Українця!

показати весь коментар
10.08.2022 00:42 Відповісти
Лишилося вирішити що робити з головою де війна вже давно скінчилася
показати весь коментар
10.08.2022 00:54 Відповісти
класне відео. падрачіл нормально. от ця уся брутальність, хфутболка забльована, рука Єрмака у сраці жертви, це мене зааодить. твьордий стояк
показати весь коментар
10.08.2022 01:18 Відповісти
Вжезабуло що верзло недавно -

показати весь коментар
10.08.2022 01:28 Відповісти
І що далі? Це просто різні перемоги, мова йде про обидві.

1. Вийти на кордони 24.02 це одного масштабу перемога.

2. Вийти на кордони 1991 р, це іншого масштабу перемога.

Незрозуміло, що ви тут догнати не можете в цьому простому концепті, а також незрозуміло, чи ви проти 2, чи що?
показати весь коментар
10.08.2022 02:32 Відповісти
Правильно мы сейчас на востоке горим желанием освободить Крым после того как выполним здесь все задачи
показати весь коментар
10.08.2022 04:15 Відповісти
Азов ! Єрмак !
показати весь коментар
10.08.2022 08:17 Відповісти
Видать дерьмак с татаркиным решили лично возглавить освобождение Крыма сшашками, в бурках и на зеленых ослах!
показати весь коментар
10.08.2022 09:47 Відповісти
А в нас війна? Тоді чому це не визнано офіційно? Чому ми чуємо про країну спонсора терористів і теракти? Ми будемо окремих бурятів-терористів до трибуналу тягнути, а кремлівська шобла ні при чому? Чому до цієї пори цивільні особи, які навіть не є держслужбовцями, порпаються у справах військових? Чому депутати верстають якість мутні закони, а не захищають країну? ВР і президент не визнають офіційно стан війни щоб залишили можливість ***** уникнути трибуналу, а Рашці уникнути репарацій? Це наші депутати і наш президент чи це рятувальна команда рашистів?
показати весь коментар
10.08.2022 10:03 Відповісти
на празднование победы надо будет обязательно пригласить президентов Гвинеи-Бисау и Ботсваны... особенно после таких исторических диалогов по телефону...
показати весь коментар
10.08.2022 10:13 Відповісти
А чому Кримом ? Може і українським містом Тагенрог, а може і Кубанью.
показати весь коментар
10.08.2022 11:25 Відповісти
Не сперечаюся, каже правильні речі. Але як казав нині покійний Гепа судити у справах, а не за словом - те ж правильні слова БУЛИ.
показати весь коментар
10.08.2022 12:01 Відповісти
все же, война началась в Москве, и там и должна закончиться, так что не надо сильно расслабляться.
показати весь коментар
10.08.2022 13:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 