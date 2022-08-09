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Мер Мелітополя Федоров повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці: "Сьогоднішній день виявився "спекотним" не тільки в Криму". ВIДЕО

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що, окрім Криму, вибухи у вівторок лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.

Про це Федоров повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.

Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали.

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Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - розповів мер.

Автор: 

армія рф (17749) Мелітополь (772) знищення (7488) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+37
на всех курортах сегодня жарко
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09.08.2022 23:45
+37
Сегодня зажигательные дискотеки на всех оккупированных курортах
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09.08.2022 23:46
+31
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10.08.2022 00:13
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на всех курортах сегодня жарко
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09.08.2022 23:45 Відповісти
В Магадане ишо терпимо
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09.08.2022 23:49 Відповісти
Неплохо
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09.08.2022 23:45 Відповісти
Чекаємо нових кроків "доброй волі" від кацапів))
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09.08.2022 23:45 Відповісти
Сегодня зажигательные дискотеки на всех оккупированных курортах
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09.08.2022 23:46 Відповісти
ЗСУ наслали на рашистів бавовну.Кацапи vам ...zда!
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09.08.2022 23:47 Відповісти
Smoking kills...
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09.08.2022 23:48 Відповісти
"ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю, - The New York Times".
Якщо це так, то пора вже і по кацапській території бити. Зброя українська - отже, маємо право!
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09.08.2022 23:49 Відповісти
до центру маскви всього 450км....
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10.08.2022 01:59 Відповісти
А ти вже про "Киев за два дня" навіть мріяти не можеш? А що ти можеш, гівнюче? Цивільних кошмарити?
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10.08.2022 08:27 Відповісти
рузькэ, готовься за урал бежать, к китаезам, кстати им рабы нужны.
И не забудь, рузькэ - нет такой страны роССия, а есть спорная территория между Украиной и китаем.
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10.08.2022 08:32 Відповісти
А по взрывам в Запорожье вот только что ничего этот анонсер не пишет?
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09.08.2022 23:51 Відповісти
То з області , в Запоріжжі прольотів не було
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10.08.2022 00:04 Відповісти
Довбню, вибух вибухові різнь. Одна справа - влучити у військовий аеродром, інша - у вбиральню на одеському пляжі.
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10.08.2022 08:30 Відповісти
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10.08.2022 00:05 Відповісти
УкрМетео повідомляє: Стовпчик термометра піднімається до позначки - БАВОВНА.

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10.08.2022 00:08 Відповісти
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10.08.2022 00:13 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😀
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10.08.2022 01:16 Відповісти
Едва взорвалось очень громко
И враз из ватников тупых
На мост образовалась пробка,
Как будто Крым уже не их.
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10.08.2022 08:41 Відповісти
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10.08.2022 00:14 Відповісти
ширте гумор і знущання. пишіть в сросійські паблікі
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10.08.2022 00:44 Відповісти
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10.08.2022 02:50 Відповісти
а до "руськаго міру"
у Кирилівці були вибухи
тільки від відкоркованого шампанського...
так отож..
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10.08.2022 03:34 Відповісти
Кацапская нечисть , как раковая опухоль расползлась и до Кириловки 🇷🇺💩Горите в аду , рашистские монстры‼️
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10.08.2022 07:40 Відповісти
горите рки, горите!!!
ВСУ на подходе!!!!
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10.08.2022 08:33 Відповісти
 
 